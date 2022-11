Pocos personajes históricos aragoneses son tan ricos como Petronila de Aragón, la hija de Ramiro II 'el Monje' y de Inés de Poitiers, que al casarse con Ramón Berenguer IV sentó las bases de la unión dinástica de la casa real aragonesa con la casa condal barcelonesa y dio forma a la Corona de Aragón. Petronila ha inspirado novelas históricas (José Luis Corral) y cuentos infantiles (Juanfer Briones). Ahora protagoniza la última entrega de la serie de biocuentos o álbumes ilustrados que Caballeros de Exea está dedicando desde hace unos años a los reyes de Aragón, con el título de 'Petronila, la continuidad del Reino'. Como en todos los volúmenes anteriores (consagrados a Pedro I, Alfonso I y Ramiro II), las ilustraciones han corrido a cargo del dibujante XCAR Malavida. El guión y los textos, en esta ocasión, han sido obra de Sergio Miguel Longás, presidente de la asociación de recreadores Caballeros de Exea.

"Petronila era un personaje histórico al que teníamos muchas ganas de dedicarle un libro -relata Sergio Miguel Longás-, porque gracias a ella el reino de Aragón siguió vivo. Es una lástima que en nuestro pasado histórico no haya más figuras femeninas de esta relevancia". Para el guionista y escritor, el principal problema al abordar a Petronila, ha sido "que tenemos muy pocos documentos históricos sobre ella, aunque algunos de muchísima importancia. Eso nos ha obligado a fabular algunos hechos. Pero es una fabulación coherente. Por ejemplo, no hay ningún documento histórico que certifique que Ramiro II asistiera a la boda de su hija en Lérida, pero entendemos que fue algo totalmente posible, y por eso lo representamos en la ceremonia".

Guión y textos han sido supervisados por Agustín Ubieto, uno de los autores de las tres entregas anteriores de la serie. Obviamente, en ninguna de las páginas de la obra se habla de la mal llamada 'corona catalanoaragonesa'. "Lógico -añade Sergio Miguel Longás-. La intención de esta serie de libros siempre ha sido la de divulgar la historia tal como fue, y centrarnos en los escolares porque en muchos aspectos parece que la historia de Aragón no está suficientemente bien tratada en los centros docentes. Desde ese punto de vista, Petronila es una figura clave, a la que aún hay que poner en valor en Aragón, como reina, que lo fue, y como condesa consorte e iniciadora de la Corona de Aragón".

XCAR Malavida (Carlos Pérez) ha disfrutado enormemente ilustrando la vida de Petronila. "Ahora ya puedo decir que he dibujado un estafermo", bromea. Los estafermos eran muñecos con apariencia humana que se utilizaban en la Edad Media para adiestrar a los caballeros en las artes de la guerra. "Al tener tantas lagunas sobre su vida, he metido muchos dibujos en los que he intentado representar la vida cotidiana de su época -añade-, escenarios naturales, partos, personajes a caballo, que siempre son complicados... Cuando me he tomado alguna pequeña licencia ha sido solo a la hora de representar localidades y escenarios aragoneses: Aínsa, La Aljafería, Alquézar, Nocito, Veruela... Muchos de ellos, si los dibujara tal y como debían ser en la época, difícilmente serían reconocibles a los ojos de hoy". El trabajo gráfico lo inició en pleno confinamiento, lo que le dio una tranquilidad suplementaria para cuidar los detalles.

Cuando inició la serie no había realizado todavía ningún cómic ambientado en la Edad Media, lo que le obligó a un esfuerzo suplementario para documentarse. "Veo que cada álbum me queda mejor -señala-. Porfesionalmente, cada vez me voy centrando más en la ilustración infantil y tiendo más al trazo limpio y los colores brillantes".

El álbum ilustrado, que empezó a distribuirse este lunes, se publica cuando se cumple el 850 aniversario de la muerte de Petronila. Se han impreso 2.000 ejemplares en tres idiomas, castellano, aragonés y catalán. En Barcelona podrá adquirirse en La Casa del Libro. Ya se está trabajando en la que será la quinta entrega de la serie, dedicada a la figura de Sancho Ramírez, también editada por Caballeros de Exea, y que correrá a cargo del historiador Esteban Sarasa y del dibujante XCAR Malavida.