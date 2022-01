Guionistas y dibujantes hacen que el cómic de historia de Aragón viva su edad de oro

El escritor Pepe Serrano suele asegurar que no hace falta irse a Hogwarts, el colegio de magia de Harry Potter, para encontrar una historia llena de acción y fantasía. Y él lo sabe bien. Acaba de publicar, junto al dibujante e ilustrador David Guirao, un cómic sobre San Juan de la Peña. Para ambos es el debut en un género, el que utiliza las viñetas como material de trabajo, que está en plena expansión en Aragón. Sobre todo el de tema histórico. En los últimos meses han aparecido cómics dedicados a los castillos de Mesones de Isuela y Peracense, al Compromiso de Caspe o a Pedro I, entre otros. Queco Agreda y Laura Rubio trabajan en un cómic sobre Segundo de Chomón y se sabe que Chesús Calvo prepara otro sobre Pradilla. Y hay muchos proyectos más en marcha, que aparecerán en los próximos meses. El cómic de historia vive su edad de oro en Aragón.

Uno de los últimos en llegar a las librerías es ‘Pedro I. El comienzo de la expansión’, lujoso álbum con textos y guión de Agustín Ubieto y Sergio Miguel Longás, y dibujos de Xcar Malavida (Carlos Pérez). Detrás del libro está Caballeros de Exea, un grupo de recreación medieval que en 2018 dio el salto a la arena medieval para publicar un cómic dedicado a Alfonso I. Al año siguiente lanzaron otro centrado en la figura de Ramiro II el Monje.

"Quisimos explicar la historia como nos hubiera gustado que nos la contaran a nosotros –asegura Sergio Miguel Longás–. Vimos que publicar una edición de 4.000 ejemplares del primer cómic costaba 14.000 euros, pusimos cada uno lo que pudimos y así salió adelante la idea. No teníamos ni idea de lo que supone publicar, así que en este tiempo lo hemos aprendido todo. La distribución nos la hacemos nosotros, y no nos va mal porque me pateo personalmente un montón de colegios cada mes y porque, como lo impulsamos desde nuestra asociación de recreadores, nadie de los que asume algunas tareas necesarias cobra ni un euro".

Pese a las dificultades que desgrana Longás, lo cierto es que las ediciones de Caballeros de Exea son un pequeño hito. Sin ayuda oficial alguna han publicado versiones de sus títulos en inglés, francés y aragonés, y llevan ya vendidos unos 10.000 ejemplares en total. De Pedro I han impreso 2.500 en castellano y 400 en aragonés, y tienen previsto seguir hasta completar la biografía de al menos ocho de los primeros monarcas aragoneses. Alfonso II, Sancho Ramírez (con textos de Esteban Sarasa) o doña Petronila protagonizarán futuras entregas.

Pero el caso de Caballeros de Exea, que desarrollan esta labor editorial sin ningún tipo de ayuda pública, es excepcional. Lo normal es que alguna institución promueva la publicación del cómic con el que se quiere divulgar un aspecto concreto de la historia de Aragón. Colectivos de todo tipo e instituciones públicas han descubierto que el cómic es un potente vehículo didáctico y se han encontrado además con una estupenda generación de dibujantes para poner imágenes a los proyectos.

Misterio, licencias y humor

"El cómic de historia, si es bueno, siempre ha despertado interés –señala Moratha (Antonio José Morata). Llevo haciendo tebeos históricos un montón de tiempo, no he parado desde que publiqué ‘La morica encantada’. Lo que es nuevo es que ahora este tipo de publicaciones tiene más visibilidad, y que hay más encargos y más dibujantes trabajando en ellos". Moratha es toda una referencia en el sector. El año que viene publicará otros tres álbumes históricos, más otros dos que tenían que haber aparecido este año pero a los que la escasez de papel (uno está dedicado al Cid) ha demorado.

El género tiene sus propias claves. El caballo de batalla es el rigor histórico, que puede dar quebraderos de cabeza, aunque se admiten pequeñas licencias. «Si tengo que dibujar la coronación de un rey en la catedral de Jaca, ¿cómo lo hago? –se pregunta Xcar Malavida–. No sabemos a ciencia cierta cómo era el edificio hace 900 años y, si lo supiéramos y lo trasladáramos al cómic, el lector seguro que no la identificaba. Así que nos hemos permitido algún que otro anacronismo visual. Pero lo que se cuenta es lo que pasó».

"El tema histórico ata un poco –subraya David Guirao–, pero esas ataduras, a la larga, también te dan elementos para desarrollar tu creatividad. El cómic que acabo de publicar junto a Pepe Serrano cuenta la historia de San Juan de la Peña pero a través de una historia de misterio actual. En realidad es un metacómic en el que los personajes pasean por el monasterio". Y esa es otra de las claves, como explica Moratha, "hay que contar la Historia, con hache mayúscula, a traves de una historia, con minúscula, pero que enganche al lector". Tanto él como Xcar Malavida pueblan sus páginas de pequeños ‘gags’ y guiños al lector, porque entienden que, cuando no hay misterio, es el humor el que mantiene vivo el interés del lector en tan arduos temas como el Compromiso de Caspe.

En lo que coinciden todos, como resume David Guirao, es que "la historia de Aragón es inagotable... y puede ser además muy divertida".

La cinco últimas novedades