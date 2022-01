Antonio Peiró: “La inclinación de Martín Zapater hacia las mujeres está bien documentada”

¿Por qué se ha embarcado en una biografía de Martín Zapater, que ahora publica en Comuniter: ‘Martín Zapater. Amigo de Goya y Noble de Aragón’?

En 1987 ya escribí una brevísima nota sobre él. Zapater fue uno de los comerciantes más importantes de la Ilustración en Aragón, y formó parte de los proyectos más importantes de la época, como la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País o la Academia de San Luis. En todo el siglo XVIII fue el único plebeyo en Aragón elevado directamente a la condición de noble. Pero lo que es más importante: se han conservado casi 1100 cartas que escribió o recibió, lo que nos permite conocer con detalle la vida de un ilustrado aragonés. Es el único caso en que esto sucede.

¿Qué ha descubierto sobre este personaje que, de entrada, parecía solo el mejor amigo, el mejor cómplice de Goya?

Frente a lo habitual, que es trabajar solo con documentación oficial, esta abundante correspondencia permite conocer muy bien la vida de un burgués convertido en noble. No solo conocemos su faceta de hombre público, en varias sociedades, como miembro del Ayuntamiento o como abastecedor del ejército, sino muchos detalles de su vida privada. Sabemos cómo se vestía, se calzada o peinaba –incluso el nombre de su peluquero, que actuó como testaferro en la compra de tierras–, sus aficiones... Su correspondencia es una fuente de primera importancia para conocer, por ejemplo, los rumores que corrían en la ciudad acerca de la Revolución Francesa; hasta ahora solo teníamos fuentes oficiales.

Vayamos con su vínculo goyesco. Se conocieron en Escuelas Pías en el Coso. ¿Cómo se consolidó esa amistad en el tiempo, qué conexiones mantuvieron?

Desde que se conocieron, la amistad de ambos fue continua hasta la muerte de Zapater. A través de este, Goya enviaba dinero a su madre y a sus hermanos Rita, Tomás y Camilo, y le pedía noticias sobre su estado. Goya frecuentó a la familia de Zapater, especialmente a su tía. Incluso se conserva una carta que Goya le envió a esta, en la que se refiere al conflicto por las pinturas en El Pilar.

El retrato de Martín Zapater, realizado por Goya que se conserva en Bilbao. Museo de Bellas Artes de Bilbao.

¿Significa algo especial el Coso, donde vivían varios aragoneses ilustres, por decirlo así?

Zapater tuvo la suerte de ser acogido desde muy joven, por su tía abuela, que vivía en una gran casa en el Coso. Lindaba con la del duque de Híjar y estaba cercana a la residencia del capitán general; frente a ella estaban las casas de los condes de Sástago y Fuentes, y algo más alejada la del conde de Aranda. Zapater pasó de ser miembro de una familia pobre, a vivir en una gran casa, en la que en la época era la «milla de oro» de la ciudad

El epistolario es largo e importante. ¿Qué nos dice del Goya hombre y pintor?

Las cartas de Goya a Martín Zapater son conocidas hace tiempo, e incluso se han publicado en inglés y francés. También lo son las escasas cartas conservadas de Zapater a Goya. En este sentido, las novedades del libro no están en la aportación de nuevas cartas, sino en su análisis, que me ha permitido referirme al viaje que Goya realizó a Zaragoza en 1799, hasta ahora desconocido, y confirmar otro en 1802, cuya existencia no se había demostrado.

Uno de los puntos que más incógnitas ha suscitado ha sido el vínculo íntimo, que ha dado lugar a hablar de homosexualidad entre Goya y Martín Zapater. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Se ha exagerado por los términos afectuosos de las misivas?

Dedico varias páginas a esta cuestión, sobre la que se viene escribiendo desde 1995, siempre como una especulación en torno a la que se gira, sin concluir nada concreto. Que Goya escriba «el que te ama de beras» o «el que te ama más de lo que piensas», ha de ser interpretado en función de lo que el Diccionario de la Academia entendía como amor: «inclinación o afecto a alguna persona o cosa». Que Goya pintase un corazón en llamas en una de sus cartas tampoco dice gran cosa, salvo que se saque de contexto. Por otra parte, las expresiones de contenido sexual que utilizaba Goya en sus cartas se enmarcan perfectamente en el lenguaje juvenil de la época en que se conocieron.

Entonces, solo son suposiciones...

Le agrego otro matiz. Por el contrario, la inclinación de Zapater hacia las mujeres está bien documentada. Una carta de Goya le califica de picarón, que no desea casarse. Pero hay otra, más interesante, es la de Francisco Bayeu en que le anuncia el envío dos tocados de mujer, de gasa, a la última moda, los mejores que ha encontrado en Madrid, y le dice «comprendo que haga Vm. un regalo famoso que quedará con mucha brillantez».

Retrato de Martín Zapater de Goya, que se conserva en Puerto Rico. Museo de Arte de Ponce.

Martín Zapater fue un importante empresario. ¿Cuál sería, de entrada, su vínculo con el llamado ‘lobby aragonés’ de la ilustración?

Como he dicho, jugó un importante papel en la Sociedad Económica, de la que fue tesorero, y en la Academia de San Luis, pero se relacionó con la mayor parte de los ilustrados aragoneses. Y no solo con ellos, sino con de toda España, entre ellos con el mayor economista de la época, el conde de Cabarrús, director del Banco de San Carlos, el primero en emitir papel moneda. Su intervención no solo se limitó a aspectos económicos: una carta, hasta ahora inédita, nos permite conocer que financió la primera edición de ‘La Serafina’, de José Mor de Fuentes

Colaboró con el Ayuntamiento de Zaragoza en distintos términos. ¿Qué le debe el municipio?

Zapater fue elegido en tres ocasiones diputado del común; era el único cargo de elección popular y estaba destinado a controlar el abastecimiento de productos básicos. Su intervención fue muy importante en la crisis de 1789, cuando había que proclamar públicamente a Carlos IV y, ante la falta de trigo y carbón, podía estallar un motín. Por eso, Carlos IV le nombró noble de Aragón. Otra acción importante fue alojar al general Lamarque a su paso por Zaragoza.

¿Cómo era su colección de arte, qué vínculos tuvo con otros artistas? Cita, claro, a los Bayeu y a Goya...

Tenía un «cuarto» dedicado a la pintura. Sabemos que tenía obras de Goya, y de los hermanos Francisco y Manuel Bayeu, pero no se ha conservado ningún inventario del mismo.