Xcar Malavida saca tres libros nuevos y sigue ‘apatrullando’ los pueblos aragoneses

Xcar Malavida, Carlitos para su madre, Carlos Pérez en el carné de identidad, es ilustrador, monigotero, creador de tebeos y editor; de todo un poco. En este mes de noviembre, el zaragozano saca al mercado tres libros, alguno con el foco compartido y otros con brillo en solitario. Además, continúa recorriendo la geografía aragonesa con talleres de ilustración y cómic, actividad que desarrolla desde hace tiempo y que se ha redoblado en los últimos meses, con especial incidencia en la provincia de Zaragoza gracias al auspicio de la DPZ. En la semana que hoy concluye, por ejemplo, su agenda incluía visitas a Nuez de Ebro, Gelsa, Pradilla de Ebro y Vera de Moncayo. Ayer impartió cátedra dibujera en El Laboratorio de Sueños de Zaragoza (San Pablo, 12) con dos turnos matinales, y chavalería de cinco años en adelante presta a saber un poco más del arte emborronador de hojas en blanco.

"Este mes publico tres libros, si todo va bien –explica Xcar– y uno de ellos es ‘Agentes del futuro’, novela infantojuvenil escrita por María Frisa, en la que me he encargado de las ilustraciones y la portada. Se trata de una historia muy chula, protagonizada por niños; la trama es realmente original, con varios giros sorpresivos, así que no debo contar más, aunque... ojo ‘spoiler’, se convierten en agentes. Me parece muy divertida, María es graciosísima y sé que va a funcionar bien. También saco el nuevo libro de la colección de Reyes de Aragón que estoy publicando con Caballeros de Exea, y que supone la tercera entrega tras el de Alfonso I y Ramiro II; ahora le toca a Pedro I. Estaba preparado para que saliera al mercado el año pasado, pero no sé si os enterasteis de que en 2020 llegó una movida que obligó a cambiar muchos planes –alza las cejas: es quedón, el muchacho– pero al fin va a salir, una vez más en castellano y aragonés. Además, se acaba de publicar la versión francesa de los dos libros anteriores, editados en un solo volumen".

El ilustrador zaragozano mantiene una actividad frenética sin dejar d disfrutar en el camino

Ojo con la maceta

La tercera novedad editorial le hace especial ilusión a Xcar. "Saco un tebeo, que en el fondo es lo que más me gusta. Me he encargado de guión, dibujo y color, además. Se llama ‘La maceta que vino del espacio’ y está protagonizado por Paco Mico, el ‘cientisimio’, personaje del que ya salió un tebeo hecho con compañeros del colectivo Malavida y publicado por nuestra Editorial Cornoque, donde pasan cosas fascinantes con Paco y sus ayudantes Susana y Bartolo; ella es muy lista y se pasa el día leyendo, mientras que el tragaldabas de Bartolo se pasa el día comiendo", revela.

La editorial Cornoque es el buque insignia de Malavida, asociación con 27 años de trayectoria. "Empecé ahí con 20 años, en el 94; al principio era un fanzine de fotocopias hecho entre varios amigos y ahora solo quedo yo, el cabezón, aunque me he ido juntando con mucha gente en el camino. Montamos la editorial y en homenaje al rollo Bruguera, que nos sigue encantando, hicimos ese juego de palabras, que recuerda a las bromas tipo Bar Bacoa del Mortadelo. Somos la editorial pionera del cómic aragonés; actualmente no sé cuántos miembros tenemos, porque se trata de un colectivo abierto y siempre en movimiento; este año se ha sumado Javi Blanco, músico de los Twangs, por ejemplo. El núcleo duro somos una docena, y llevamos más de 100 tebeos publicados".

Xcar está saliendo mucho a la carretera para dar talleres en los pueblos aragoneses. "Soy ‘apuéblida’, nacido en Zaragoza como mis padres, pero me gusta salir de la ciudad a dar talleres de dibujo para chavales; lo llevo haciendo muchos años. Con el confinamiento me dio mucha pena no poder seguir con eso, e hice unos vídeos por Youtube para enseñar a dibujar a los chavales. Esos vídeos me han traído ahora muchas invitaciones para ir a los pueblos, voy donde sea si me llaman con cariño; además, la asociación El Paragüero, que colabora con la DPZ, me pasea por muchos pueblos de la provincia de Zaragoza, pero el mes pasado estuve en un pueblo de Teruel, Libros, por ejemplo. Con las redes sociales se reciben muchas propuestas de trabajo; también hago caricaturas por encargo".

Además de los tres libros nuevos, Xcar va a reeditar uno descatalogado que hizo ‘a pachas’ con Juako Malavirgen hace ahora 10 años: ‘Belceblues’. Por otro lado, la fiebre con los libros del ‘Cocinicas’ no baja ni con un chute de paracetamol. "Trabajo en casa, y me encanta cocinar; lo hago todos los días para mi familia y amigos, y las recetas de los libros son las que practico en mi cocina".

"El Salón del Cómic es una maravilla"

Al bregado monigotero se le bajan un poco las defensas sardónicas cuando sale a colación el tema del Salón del Cómic de Zaragoza. "Es que es una maravilla, sobre todo por ser de organización pública, algo que envidian en muchos puntos de España; además, cuentan con todos los colectivos y personas que quieran aportar. Empezó de manera modesta en el Centro Cívico Almozara; desde Malavida echamos una mano para que creciera, como otros, y la cosa funcionó hasta llegar a lo que es hoy. Estamos orgullosos de que salga gente nueva, haya más editoriales… siempre se deja espacio gratuito a fanzines, cosa que no pasa en otros sitios, y se apoya mucho a la gente del ‘cosplay’ y el manga. El próximo es un mes gordo, porque también está la Feria del Libro de Monzón; sacamos el grueso de nuestras publicaciones, con buena respuesta. Es raro ir a una feria y no comprar nada, es como el Día del Libro, algo vas a pillar; mucha gente que llega con la bolsa vacía y pide que se la llenen".