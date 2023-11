Tacita y Media: la editorial 'chiquinina' de los "héroes de andar por casa"

Paula Beltrán es una devoradora de libros infantiles. Un gusanillo que la ha hecho cambiar el lado lector por el de escritora y, ahora, le ha llevado a crear una editorial especializada en literatura para niños.

Es un añadido a su trabajo habitual en la agencia de comunicación Doce Tazas, una tarea extra pero que afronta con gusto, al que con humor ha llamado Tacita y Media.

El proyecto ha arrancado esta semana con su primera publicación, 'Un domingo fantástico', que se ha desarrollado al alimón con una de las ilustradoras favoritas de Paula, Pilar Serrano. Ese es uno de los ejes de Tacita y media, la colaboración. Más allá, la de ir en busca del talento local, ya sea acreditado o emergente.

Para el arranque, Paula ha desplegado algunos de los que pretenden sean los ejes de la filosofía de la editorial. Por un lado, cuenta, "atender a problemas o cuestiones que surgen en el ámbito doméstico, siempre desde una manera empática y positiva". Y hacerlo a través de lo que ella describe como "héroes de estar por casa, con historias capaces de convertir un mundo cotidiano en algo fantástico".

Por otro, la editorial aboga por la lectura acompañada, si bien no dirigida. Esa que une a padres e hijos en momentos de relax, muchas veces en la cama de los pequeños, a la hora de irse a dormir. No en vano, Paula regenta una cuenta en Instagram, @unlibritoyalacama donde cada día propone cuentos para leer antes de dormir que además comenta con su hija de siete años.

Ese espacio compartido entre mayores y pequeños, Paula busca hacerlo uniendo la infancia presente con las pasadas: "No me gusta la nostalgia, pero sí la transmisión de historias de padres a hijos y, sobre todo, la idea de que nuestros mayores también han sido niños. Los libros de Tacita y Media quieren ser el instrumento con el que los niños se encuentren con el niño que sus padres o abuelos fueron". Que piensen: "Ostras, mi abuelo también fue pequeño, ahora juega a los videojuegos conmigo, pero de pequeño se subía a los árboles".

Fiel a esos principios fundacionales, el primer libro de Tacita y Media, del que no se pueden hacer 'spoilers', parte de esos lugares del día a día que pueden convertirse en muy misteriosos para una mente infantil. En este caso, es un trastero lleno de cosas 'viejas', al que los niños no pueden acercarse, simplemente porque está sucio, pero que para los pequeños es una excusa para la aventura. En este caso, Luc, Cleo y Candela no pararán hasta dar con el desconocido dueño de todos los artilugios que encuentran en un extraño baúl en la casa del abuelo.

Paula explica que narración e ilustración van completamente de la mano en el cuento. Que fue un proyecto a medias en el que la autora llegó a amoldarse narrativamente en función de las ideas que aportaba Pilar.

En ella, Paula buscaba "una atmósfera bucólica, muy de cuento y de naturaleza, pero no nostálgica".

La autora destaca todos los detalles que los dibujos aportan más allá de la historia principal. "Todo en el cuento se convierte en personaje, los árboles y las casas tienen ojos y hay una especie de personajes secundarios, como un ratón de biblioteca o una araña muy graciosa, un poco como en los tebeos de 'Mortadelo y Filemón', que tenían muchos dibujos pequeños que había que buscar".

Talleres y presentaciones de 'Un domingo fantástico'

El estreno de Tacita y Media puede encontrarse en todas las librerías de Zaragoza y, con motivo del lanzamiento, se preparan también una serie de talleres y presentaciones.

El primero es este mismo sábado, a las 12.00, en la Librería Troa Fontibre de Zaragoza, donde también habrá un cuentacuentos. El día 25 se propone otra cita igual en El armadillo ilustrado, a la misma hora. Ya en diciembre, el 8 la cita será en el restaurante Di Marco de Binéfar, de donde es la autora y motivo por el cual la editorial se describe como "chiquinina", una palabra muy habitual en la localidad oscense. El 15 de diciembre se presentará, a las 18 en Calarión, en Tamarite de Litera, y al día siguiente, a las 12, en Santos Ochoa de Huesca.

