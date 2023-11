Claudia Siba: "Soy actriz por obligación, no puedo hacer otra cosa"

Es joven y acumula ya cierta experiencia sobre las tablas en montajes como ‘Clavícula’ o ‘La mariposa de obsidiana’...

Poco a poco voy haciendo. Soy valenciana y vivo en Madrid, aunque donde más trabajo es en Zaragoza. Para mí, Aragón es muy familiar. He encontrado aquí un sitio muy bonito, gente que apuesta y siempre estoy entre Zaragoza, Valencia, Madrid...

¿Dónde se formó como actriz?

Hace unos años vine a vivir a Zaragoza y me formé en la Escuela Municipal de Teatro. Había empezado a estudiar interpretación en Valencia, de ahí me fui a Madrid a hacer lo mismo. Pero abandoné, dije: «Esto no es para mí, no lo quiero en mi vida». Y me fui a Zaragoza. A los tres años me di cuenta de que no podía renunciar. Soy actriz por obligación, no puedo hacer otra cosa. Hay algo con esta profesión que no sé explicar. Lo tengo que hacer, y si no lo hago me pongo muy mal.

¿Cuáles son sus referentes en la interpretación, tanto aragoneses como nacionales?

Tengo tantos… De Aragón, si me tengo que quedar con una, Irene Alquézar. Ahora mismo, para mí es una de las mejores actrices de la Comunidad. Y nacional, Inma Cuesta, que además también hizo el papel de la Novia en la película de Paula Ortiz. Pero no es por eso. Ya antes la amaba. Me parece una actriz supercompleta.

¿Qué supone para usted interpretar a la Novia de ‘Bodas de Sangre’ con Teatro del Temple?

He de decir que el personaje de la Suegra, que también hago, me ha aportado mucho también porque es un papel que está más fuera de mí y ha sido muy interesante, sin quitarle valor al de la Novia, que es el que prima y que ha supuesto un reto como actriz. También a nivel psicológico, personal, me ha servido para confiar más en mí.

¿Por qué?

Cuando me llamaron y me propusieron el castin para lo obra pensé: «¡Pero cómo voy a hacer esto! Lo han hecho grandes, es un texto espectacular. ¿Qué puedo aportar nuevo que no hayan hecho otras novias?». Sin embargo, cada cual llevamos un trocito del personaje diferente y he vuelto a confiar en mí como actriz, en decir: «¿Por qué no?». Además, con un elenco como el de esta obra he tenido mucha ayuda. Este proyecto me ha hecho crecer mucho y ha sido una aventura adentrarme en el mundo interior de la Novia, que no es pequeño.

En el elenco figuran también Irene Alquézar, Minerva Arbués, Félix Martín, Jacobo Castanera, Alberto Pérez Paz y Alba Gallego. ¿Cómo es trabajar con ellos?

Son pesos pesados de la escena aragonesa: Félix Martín, con quien había trabajado anteriormente, es un compañero supergeneroso; Irene Alquézar, que todo lo buena que es sobre el escenario lo es también fuera de él; Minerva, que me tiene el corazón ganado; Jacobo y Alba, que son mis dos niños porque somos de la misma quinta, y Alberto, que ha sido otro descubrimiento, un encanto, y se lo ha currado mucho para estar aquí.

Dejemos las tablas un momento. ¿Cómo vivió la experiencia de encarnar a la matemática Andresa Casamayor en aquel documental de Mireia R. Abrisqueta?

Me pasó algo parecido al ver que en el reparto estaban María José Moreno, Minerva Arbués, Javier Aranda, Chavi Bruna, Félix Martín… «¿Qué pintaba yo allí?», pensé. Luego todo te sorprende y hace que ganes confianza y descubras cosas nuevas. En la vida hay una cosa muy bonita que es aprender de los demás, y he tenido la suerte de trabajar con gente muy grande.

¿Qué proyectos tiene ahora además de la obra que estrena este jueves?

Estoy trabajando también en una serie de la Comunidad Valenciana que se titula ‘L’Alqueria Blanca’. En Madrid he hecho mucho microteatro y sigo acudiendo a cástines. Mi prioridad ahora es ir adonde me lleve esta obra. Y vivir, disfrutar de lo que me está pasando y seguir el impulso que me ha dado esto para seguir luchando.