Miguel Ángel Berna cuelga el cartel de 'no hay billetes' en Calatayud: "Tener una respuesta así en tu tierra es una alegría inmensa"

Miguel Ángel Berna arranca este viernes, a las 20.15 en el Teatro Capitol de Calatayud, la gira de ‘Rematadera’, un espectáculo que pretende servir al bailarín zaragozano como despedida de los escenarios de todo Aragón. Para presenciarlo, el patio de butacas bilbilitano, con casi 550 plazas, estará lleno después de que el pasado martes se agotasen todas las entradas puestas a la venta hace unas dos semanas a través de internet y presencialmente. "Tener una respuesta así en tu tierra es una alegría inmensa", confiesa el artista a pocas horas de subirse a las tablas y reconociendo que al estreno lo rodean "nervios a flor de piel".

"En Calatayud tengo a mucha gente querida y he acudido varias veces. Estoy muy contento del interés", apostilla Berna, que llegará acompañado de un amplio equipo de músicos, bailadores y voz. En la hora y cuarto de representación, con el único apoyo escénico de un audiovisual, el también coreógrafo pretende llevar a cabo una "profunda reflexión" sobre lo que ha sido una carrera de cuatro décadas. "Voy a dar la vida, como cada vez que he subido a un escenario. Una entrega total que no varía", detalla.

El espectáculo se articula en dos partes diferenciadas: una primera con coreografías de nueva creación y en la segunda se ahondará en una retrospectiva de su carrera. "Han sido unos años de locura, de no parar, y es necesario tomar perspectiva", subraya. En este sentido, recuerda que "mi intención tanto con el baile como cuando cantaba es compartir este arte con mi gente. No tenía otra pretensión". Sin embargo, ha querido dar forma a un adiós "poco a poco" porque "todo llega a su fin": "Se juntan la edad y las cargas de cada uno".

Berna quiere que, en un futuro, este tipo de creaciones y otras obras artísticas puedan ser difundidas por el territorio. "Es necesario que las instituciones se pongan las pilas, que haya más medios, no solo en Zaragoza, para acoger estos espectáculos. Y para eso hacen falta infraestructuras y medios", incide. Asimismo, aboga por "crear un puente" entre generaciones para "valorar" el patrimonio cultural aragonés en todo su significado.

La siguiente parada de ‘Rematadera’ será en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza, del 6 al 10 de diciembre, pero Berna confía en que no sea la última. "Calatayud se adelantó Nuestra idea es llevarlo por todo Aragón", incide.