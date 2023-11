El vídeo (y el gorgorito) con el que la cantante Mariah Carey se 'descongela' por Navidad

La cantante norteamericana Mariah Carey vuelve al ataque con sus canciones navideñas un año más. Mientras en España estamos celebrando este miércoles el día de Todos los Santos para honrar a los familiares fallecidos y todavía siguen colgados los adornos de la fiesta anglosajona de Halloween, Mariah ha decidido dar el pistoletazo de salida a la campaña de Navidad. Para ello ha bastado un vídeo, un gorgorito y las redes sociales.

La cantante del convertido ya en himno navideño 'All I want for Christmas is you' ( 'Todo lo que quiero por Navidad eres tú') se ha vuelto a poner el traje de mamá Noel (si es que se lo quita alguna vez) y a resucitar por Navidad. Para ello ha desempolvado el tema compuesto en 1994 y que desde hace casi 30 años no hay banda sonora navideña que no incluya. En esta canción se canta al amor como el mejor regalo, en la época más consumista del año.

El vídeo de Mariah Carey en la Navidad de 2023

En un guiño a su letargo durante el año y su omnipresencia en Navidad, la Carey aparece en la imagen congelada al estilo Walt Disney y 'Frozen' y devuelta a la vida por unos personajes de Halloween armados con secadores. En la misión de 'descongelar' a la artista y con ella la Navidad, el gorgorito que sale de su garganta supone el golpe de gracia para romper el hielo (literalmente).

El paso de la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre supone el relevo entre las dos festividades en una reunión a lo 'Pesadilla antes de Navidad' de Tim Burton, pero con peor atrezo. Todo ello bajo el lema "¡Es hora!".

Con todo, un vídeo colgado en la cuenta oficial de Twitter (ahora X) de la artista, que no deja de sumar visitas y volver a meter en la cabeza de muchos la pegadiza canción que la coronara como reina de las canciones navideñas norteamericanas. En unas horas se ha colado entre los 'trending topics' del día.

La cantante lleva preparando su temporada alta desde principios del mes de octubre cuando anunció su gira 'Merry Christmas One and All', dedicada a esta celebración con la que visitará 13 ciudades de Norteamérica.

Mariah Carey presentó su gira de esta Navidad en Estados Unidos.

"La navidad está a la vuelta de la esquina y ustedes están oficialmente invitados a celebrar esta temporada con el regreso de mi extravagancia navideña", publicó en su perfil de Instagram.

En 2022, la canción se convirtió en el tema que más reproducciones había recibido en un solo día en la lista global de Spotify con 21,273 millones de escuchas y se mantuvo en el número 1 de la lista Billboard Hot 100 por 12 semanas.

Comentarios en las redes del vídeo de Mariah Carey

Entre los comentarios de los internautas no han faltado los de quienes aseguraban que la cantante ha conseguido desbancar al propio Papa Noel.

hemos llegado a un punto en el que mariah carey es más representativa de la navidad que papá noel it's over para el abuelo https://t.co/EGbrdgmwon — natalia (@onlythehopeless) November 1, 2023

Incluso algunos han bromeado con que fue la inventora de la Navidad cuando publicó este tema navideño en 1994.

29 years ago today, mariah carey invented christmas✨ pic.twitter.com/1pvliYXGFX — 2000s (@PopCulture2000s) October 29, 2023

Tampoco se han olvidado de películas inseparables de esta canción por figurar en su banda sonora como la británica 'Love Actually' de 2003, aunque allí fue interpretada por Olivia Olson, una joven actriz que aparecía cantándola en un momento de la película.

Otros han recurrido a imágenes patrias como las de la serie de televisión de los ochenta 'Verano Azul' para reaccionar ante el retorno de la cantante. "¡Han descongelado a Mariah Carey!", se puede leer encima de una imagen de uno de los momentos más históricos de la serie y el más dramático.

Han descongelado a Mariah Carey!! pic.twitter.com/v0IBljOp3x — Concejala D Festejos (@Concejajala) November 1, 2023

Y también hay quienes recuerdan que todo esto supone el arranque de la temporada alta para cobrar derechos de autor de la cantante.

mariah carey from november 1st to january 1st pic.twitter.com/cgv3wFaLsr — 2000s (@PopCulture2000s) November 1, 2023

En lo que han coincidido también es el sentido del humor de la cantante, que no duda en parodiarse a sí misma.