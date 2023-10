Germán Roda elogia la pasión por el cine y la cultura de José Luis Borau en un documental

“Que nadie hubiera pensado en hacer un documental de uno de los mejores cineastas de nuestra región, José Luis Borau, nos pareció que era la razón principal para ponernos a hacerlo. Y porque es una de las figuras claves para entender el mundo de la cultura de la segunda mitad del siglo XX de nuestro país”, dice el guionista y realizador Germán Roda. Hace unos días empezaba el rodaje y la recogida de opiniones y testimonios sobre la vida y la obra del autor de ‘Furtivos’, ‘La Sabina’, ‘Tata mía’ o ‘Río abajo’, entre otros títulos.

Germán Roda, acompañado siempre de su hermana Patricia como productora y cómplice esencial, cuenta con una gran experiencia en el cine documental, al que añade también elementos de ficción y de recreación: ahí están títulos como ‘Juego de espías’, ‘Goya s. XXI’, ‘El Papa Luna’ y otros más recientes, donde muestra su evolución y su dominio del género, como ‘Marcelino. El mejor payaso del mundo’, ‘Vilas y sus dobles ‘ y ‘Miguel Fleta’.

Insiste el realizador: “Con este documental queremos difundir, homenajear, redescubrir, sorprender y darle la importancia de tiene José Luis Borau dentro de la historia del cine español”. Rodarán en Madrid y Barcelona; en Madrid, entre otros, ya han grabado con el actor Miguel Rellán y con el director Miguel Ángel Lamata. Y en Zaragoza, en la Filmoteca, Germán y Patricia, con su equipo, han grabado a Agustín Sánchez Vidal y Luis Alegre, entre otros.

Imágenes inéditas de 1996

Entre las novedades que ofrecerá este trabajo, explica Patricia Roda, hay una vinculada a Zaragoza: “Vamos a mostrar por primera vez las imágenes inéditas rodadas para conmemorar el centenario del cine español de ‘Salida de misa de doce del Pilar de Zaragoza’ de Eduardo Jimeno, dirigido por José Luis Borau y otros …”. La película citada, la única que se conserva del siglo XIX, se rodó en 1899, como probó el escritor e investigador Agustín Sánchez Vidal, pero el cine, tras su aparición en 1895 de la mano de los hermanos Lumière, llegó a Zaragoza al año siguiente y ya se rodaron diversas imágenes y maniobras en el río Ebro.

Patricia y Germán Roda la pasada semana en la Filmoteca de Zaragoza, en el set de rodaje. A. C. /Heraldo.

A José Luis Borau (Zaragoza, 1929-2012) le gustaba recordar que había vivido una infancia hechizada: nació en las playas de Torrero, más tarde se instaló en una casa de Albareda, en cuyos sótanos se guarecían los vecinos y su familia de los bombardeos. Le gustaba mucho dibujar y su padre, aliadófilo durante la II Guerra Mundial, le hacía unas casas espectaculares. Su madre, muy religiosa, tenía familiares en Monegrillo y de vez en cuando venían a su casa. Le encantaban el cine y los desfiles de Independencia. Admirador confeso del Gordo y el Flaco, también era mitómano de las actrices: se enamoró de Madeleine Carroll, Deana Durbin y Sylvia Sidney, y les escribió a Hollywood.

Perteneció a la generación de López Zubero, Alfredo Castellón, Alberto Portera y Paco Uriz, entre otros, y pronto asumiría la crítica de cine en HERALDO, conocería a Ernest Hemingway y a algunos grandes personajes de la industria italiana, y finalmente se trasladaría a Madrid a cumplir sus sueños de cine. Allí se transformaría en un personaje capital del cine español; logró un éxito inmenso con ‘Furtivos’ (1975) e intentó reeditarlo con ‘Tata mía’ (1986), donde recuperó a Imperio Argentina. En 2008, fue elegido académico y publicó, además de cuatro libros de relatos, el volumen ‘Palabras de cine’.

La huella de los padres

El cinéfilo Luis Alegre, amigo de Borau y director y guionista de festivales, valora así al autor de ‘Leo’ y ‘Niño nadie’, que también fue un importante escritor (recibiría el Premio de las Letras Aragonesas de 2009): “José Luis Borau es uno de los casos más extremos y conmovedores de amor al cine que he conocido. Siempre se dice que los padres darían la vida por sus hijos. Él no tenía hijos y daba la impresión de que era capaz de dar la vida por sus películas -dice el coordinador de ‘La buena estrella’-. Me encantaba, y me divertía mucho, cuando fingía que se enfadaba y sobreactuaba su impaciencia. Tenía un niño dentro que se enrabietaba si no conseguía lo que quería. Pero era todo ternura y ganas de que le quisieran. Me impactaba que me confesara que era incapaz de llorar”.

Germán Roda con Luis Alegre, durante la grabación en la Filmoteca de Zaragoza. Archivo Roda.

Seguro que todo eso sale en el análisis de la trayectoria de este hombre total del cine: fue guionista, director, actor, productor, director, y por ser hasta fue editor de libros de cine y de autores del exilio; era primo carnal de José Ruiz Borau, más conocido por ‘José Ramón Arana, el autor de ‘El cura de Almuniaced’. “También me conmovía mucho cuando hablaba de sus padres. Él era hijo único y sus padres se volcaron con él, en darle la mejor educación posible y en enseñarle el mejor camino para salir adelante en la vida. Por eso le empujaron a estudiar Derecho y por eso les producía pánico que su hijo se dedicara a un mundo tan inseguro y tambaleante como el cine. Uno de sus mayores motivos de melancolía era el que sus padres hubieran muerto antes de verle triunfar como cineasta. Él se emocionaba mucho cuando me contaba que su madre murió de tristeza, unos pocos meses después de la muerte de su padre. Él, 40 años después de que ellos murieran, seguía soñando muy a menudo con sus padres”.

Germán y Patricia Roda ya han confirmado, además de los citados, la presencia de la actriz y directora Itziar Bollaín, los investigadores y estudiosos de Borau Bernardo Salas y Carlos F. Heredero, la actriz Alicia Sánchez (coprotagonista de ‘Furtivos’ con Ovidi Montllor y Lola Gaos), y los cineastas Manuel Gutiérrez Aragón y Fernando Méndez Leite, actual presidente de la Academia de Cine, cargo que ostentó José Luis Borau, que también fue académico de la Real Academia de la Lengua. Tras reivindicar la importancia del guionista como escritor, logró que fuese elegido académico Fernando Fernán Gómez y luego lo fue él, en 2008, algo que llevaba a gala. Se sentía un enamorado de la literatura y el cine casi a partes iguales. Y solía decir que sus proyectos inacabados o imposibles había dado lugar a un cuento.

En 2009, el Festival de Cine de Huesca rindió homenaje a ‘Furtivos’ con una gran exposición y en 2010 compartió, ‘ex aequo’ el galardón de HERALDO al Desarrollo del Conocimiento y los Valores Humanos con María de Ávila, bailarina y maestra de danza.