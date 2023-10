En busca del talento, la técnica y el erotismo del cineasta y artesano José María Forqué

Gaizka Urresti y Rafael Maluenda son dos apasionados del cine documental. Al primero, entre otras películas, le debemos ‘Auterretrato’ y ‘Labordeta. Un hombre sin más’, que codirigió con Paula Labordeta, y al segundo ‘Berlanga!!’, que presentó este mismo verano en el Festival Buñuel de Calanda. Ahora, los dos, con absoluta minuciosidad y con un homenaje a los cines clásicos de barrio y de pueblo (donde se ruedan las entrevistas y se proyectan las películas a modo de recurso), se han zambullido en un proyecto no menos apasionante: un documental sobre José María Forqué (Zaragoza, 1923-Madrid, 1995), en el que analizan a este director que practicó todos los géneros: comedia, drama, melodrama, cine costumbrista y social, cine policiaco e histórico, cine de destape, cine musical y cine fantástico, etc.

Uno de los puntos de partida es que el realizador de ‘Amanecer en Puerta Oscura’ (1957), ‘Atraco a las tres’ (1963) o las series sobre ‘Ramón y Cajal’ (1982) y ‘Miguel Servet’ (1988) sintió la llamada de las imágenes desde muy niño: en las calles del Gancho, donde nació hace ahora un siglo, aquel barrio un tanto galdosiano, con sabor y olor, con muchas historias humanas y con aquellos comercios y establecimientos llenos de vida y agitación; más tarde, en los Escolapios. Finalmente, tras probar suerte en la escena desde el Teatro Español Universitario (TEU), se trasladó a Madrid, donde realizó una inmersión inicial en el cine documental y en los cortometrajes, merced a su trabajo en Regiones Devastadas; había querido estudiar Arquitectura, aunque no llegó a terminar. Poco después empezaría a desarrollar una filmografía compuesta por 45 películas.

Gaizka Urresti recuerda que él, solo o en compañía de otros, como Javier Espada, se ha acercado a Segundo de Chomón, a Luis Buñuel y a Carlos Saura, pero José María Forqué parecía quedarle lejos. “Forqué estaba siendo un olvidado, incluso por mí, que apenas lo citaba. Ahora que lo estoy conociendo, he descubierto a un profesional, a eso que durante muchos años se llamaba un artesano, y en algunos aspectos me siento identificado en la búsqueda de la conexión con el espectador y con el hecho de abordar películas muy diversas”, dice Gaizka Urresti, ganador de dos Goyas: por el corto ‘Abstenerse agencias’ y por la producción de ‘Labordeta. Un hombre sin más’.

Uno de los retratos más conocidos de Forqué, el cineasta de los ojos azules que quería contar historias muy clara para todos. Archivo Heraldo.

Añade el cineasta vasco afincado en Zaragoza desde hace treinta años: “Creo que Forqué es un gran desconocido, por parte de Aragón, que lo conocemos de nombre, pero también a nivel nacional. Es el cineasta que está detrás de los Premios Forqué, el padre de Verónica Forqué, sí, claro, pero creo que hay un director a descubrir. Esperemos que este documental que hacemos Rafael Maluenda y yo le haga justicia”.

Rafael Maluenda es director de cine y gestor cultural. “Yo venía de rodar un largo documental sobre Luis García Berlanga. Fuimos amigos durante muchos años, veinte años, y trabajé con él en las últimas películas. Entre nosotros hablábamos con cierta frecuencia de José María Forqué, de su prurito por conseguir las películas mejor acabadas, más perfectas o pefeccionadas técnicamente. Y todo eso me estimulaba mucho”, explica Rafael Maluenda.

Sus reflexiones van algo más allá: “Es un cineasta con una filmografía muy variada, peto toda muy bien hecha, y eso es algo que echas en falta cuando analizas las obras de otros directores. Forqué era ese cineasta integrado en la industria que sentía la necesidad vital de estar rodando continuamente. Y eso me lo hace un cineasta muy atractivo, y también el hecho de que nadie hable de Forqué. Hay unos premios que se llaman Forqué, sí, pero los productores o los presentadores de programas probablemente no saben muy bien quién era Forqué y por qué unos galardones llevan su nombre”.

Pedro Mari Sánchez: "Era un hombre exquisito, muy amable, y siempre me mostró su cariño. Me recordaba la complicidad que teníamos su hija Verónica y yo; hicimos en el teatro ‘Bajarse al moro’”.

Jorge Asín y Luisa Gavasa pasean por El Gancho y recuerdan al familiar lejano, él, y al director cálido, ella. Josu Euba.

En las razones de esta película, en la que llevan trabajando varios meses, aunque acaban de empezar a rodar en El Gancho, la calle San Pablo y en el cine Olimpia de Cariñena, Rafael Maluenda encuentra otros matices: “Para mí todos estos detalles fueron grandes estímulos y también que Berlanga fuera muy insistente durante tantos años en que había un género totalmente autóctono, la comedia popular española, y que sus creadores, a los que él admiraba, eran Pedro Lazaga, Mariano Ozores, José Luis Sáenz de Heredia y, desde luego, José María Forqué. Ese conjunto de cosas lo hacían un cineasta muy atractivo, por eso le propuse a Gaizka este guión que he escrito y afortunadamente él lo vio, lo valoró, y compartimos la visión. Y está siendo un grandísimo placer convivir con Forqué durante el tiempo del rodaje, y lo que nos queda de montaje”.

El rodaje se iniciaba días atrás con Jorge Asín y Luisa Gavasa. El actor de ‘Oregón Televisión’ era familiar de Forqué. Algunos de sus parientes paseaban a menudo con él, de chicos, por el popular barrio del Gancho, bajo la alargada sombra de la torre mudéjar de San Pablo. Y Luisa Gavasa, ganadora de un Goya por su presencia, colaboró con él en varias películas. Recibió, como otros actores y actrices, la impresión de que era un hombre elegante y educado, que creaba un clima especial en los sets de grabación.

El documental contará con muchas voces: Santiago Segura, Enrique Urbizu, Daniel Monzón, Enrique Cerezo, María José Alfonso, Nacho García Velilla, Fernando Lara, Nacho Vigalondo, Luis Alegre, Vicky Calavia, Ana Asión, los citados Jorge Asín y Gaizka Urresti, Agustín Sánchez Vidal, José Mota, Carlos Areces, Julia y Emilio Gutiérrez Caba, Alberto Jiménez Schuhmacher, etc. Gaizka Urresti y Rafael Maluenda han apostado por situar a sus invitados en los cines y teatros clásicos: se rodará en Borja, Tarazona, Fuentes de Ebro, Alhama de Aragón, Zaragoza y Madrid, y por supuesto Cariñena. Allí, los responsables de fotografía y cámara, Pepe Añón y Alejandro Miranda, grabaron ayer al actor Pedro María Sánchez.

Rodaje en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza al oncólogo y columnista de Heraldo.es Alberto Jiménez Schuhmacher, ante Maluenda, Urresti y los operadores de cámara. Josu Euba.

El actor recordaba así a José María Forqué: “Me vio en la ‘La gran familia’ de Fernando Palacios y me diría después que le había gustado mucho. Me contrató, con siete u ocho años, para ‘Atraco a las tres’. Grabamos muchos minutos y planos pero luego, por exceso de metraje, mi aparición resultó breve. Y luego me llamó para ‘El jardín de Venus’, aquella serie por capítulos que hizo para TVE, donde metió un fragmento galante de ‘Pedro Saputo’ de Braulio Foz. Era un hombre exquisito, muy amable, y siempre me mostró su cariño. Me recordaba la complicidad que teníamos su hija Verónica y yo; hicimos en el teatro ‘Bajarse al moro’”.

Gaizka Urresti, al oír la cita de ‘El jardín de Venus’, dice que hay otro aspecto que le gusta mucho de Forqué: su reivindicación de Aragón, de sus personajes y paisajes y lugares emblemáticos. “Creo que no se ha valorado en su justa medida su compromiso con Aragón. No renunciaba a sus raíces. Rodó para TVE las series ‘Ramón y Cajal’, ‘Miguel Servet. La sangre y la ceniza’ y ‘El jardín de Venus’, y se acordó de espacios aragoneses. Las dos primeras abordan a dos grandes figuras aragonesas, y en la tercera rinde homenaje a Braulio Foz y su personaje de Almudévar: Pedro Saputo. Eso también me parece emocionante”, dice.

José María Forqué triunfó en Berlín con ‘Amanecer en Puerta Oscura’, fue galardonado en el Festival de Cine de Huesca y Medalla al Mérito de las Bellas Artes en 1992, y recibió el Goya de Honor de la Academia de Cine, en una noche inolvidable de 1995. Aquel día, enfermo ya, dio las gracias a todos sus colaboradores y dijo que “la tierra es muy hermosa”.

Momento del rodaje en El Gancho de las secuencias de Jorge Asín y Luisa Gavasa, en las inmediaciones del Centro Las Armas, con la visita inesperada de la lluvia. Josu Euba.