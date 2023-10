El Museo de Zaragoza cierra la próxima semana por obras y busca destino provisional a sus obras de Goya

El Museo de Zaragoza está a punto de cerrar sus puertas para los próximos dos años, en los que será objeto de importantes obras. El cierre oficial está fijado para el día 2, y la víspera, como todos los festivos, abrirá solo de 10.00 a 14.00. El lunes, además, estará cerrado por fiesta semanal, así que quedan pocas oportunidades para visitarlo. Mientras tanto, sigue sin anunciarse el próximo destino de su colección de obras de Goya, para las que se busca un destino provisional.

"Vamos a intentar colaborar con otras instituciones aragonesas para que todo el mundo pueda seguir disfrutando de la colección –señalaba este jueves el director general de Cultura, Pedro Olloqui–. Es un cierre que va a durar dos años y estamos preparando distintas acciones que iremos presentando en las próximas semanas. Los Goyas del Museo de Zaragoza pueden dialogar con otros Goyas y con la obra de pintores de su entorno. Y, además, el pintor aragonés abrió la puerta del arte a las vanguardias y puede, por tanto, dialogar con ellas".

Con sus palabras, Olloqui no hizo otra cosa que confirmar que las obras se mostrarán en otro sitio pero no aclaró dónde. Y es que en las últimas semanas se ha especulado extraoficialmente con tres posibles espacios para acogerlas: la Aljafería, la Lonja y el Museo Serrano. Cada una ofrece pros y contras y todas encajan en las declaraciones de Olloqui. Curiosamente, no se ha oído nada de la posibilidad de que se muestren en el Museo Goya de Ibercaja.

El director general subrayaba que "no se trata de buscar una suplencia, sino de dar vida a la colección, que esta sea dinámica". Y apuntaba que, como el cierre del museo va a ser muy prolongado, "vamos a tener que combinar distintas soluciones", lo que parece indicar que la colección va a exhibirse en más de un lugar.

En los últimos años se ha convertido ya en habitual que los museos que tienen que someterse a importantes obras de rehabilitación y cierran sus puertas cedan parte de sus colecciones a otros centros. Sin ir más lejos, el Arqueológico Nacional cedió hace años algunos de sus fondos relativos a la Aljafería para que se mostraran al público en el palacio zaragozano.

Además de los Goyas, otras colecciones u obras podrían cederse para ser expuestas temporalmente. Pero el museo, en cualquier caso, se prepara para guardar todos sus fondos en las mejores condiciones y bajo estrictas medidas de seguridad en el edificio de la plaza de los Sitios.

Las obras en el Museo de Zaragoza van a afectar sobre todo a la última planta del edificio, donde se readaptarán almacenes y oficinas, teniendo en cuenta sobre todo la eficiencia energética, la accesibilidad y la habitabilidad de dicha planta, así como las carencias de distribución y acondicionamiento. Está previsto que se renueven las cubiertas por completo, eliminando los lucernarios y recuperando la imagen original de cubierta a dos aguas de teja curva.

Seis empresas aspiraban a realizar las obras y el pasado martes el Ministerio de Cultura se las adjudicó a la empresa Contratas Vilor, S. L. (de origen valenciano, pero con delegación en Zaragoza), por un importe de 3.466.145,00 euros (IVA excluido).

Mientras se ejecuten las obras, se espera que el Ministerio de Cultura y Deporte avance en el proyecto arquitectónico para la aneja Escuela de Artes, edificio que servirá como ampliación del Museo de Zaragoza una vez esté rehabilitado. Está previsto que la ampliación se licite y adjudique a lo largo de 2024, pero se sabe muy poco más, aparte de que los arquitectos del ministerio están trabajando en el proyecto. No se ha informado de plazos o presupuesto.

Pedro Olloqui habló del futuro del Museo de Zaragoza durante la visita que realizó al centro el embajador de Japón en España, Takahiro Nakamae, al que acompañaban la agregada cultural de la Embajada del Japón en España, Midori Morita, así como la directora de la Fundación Japón Madrid, Keiko Morito, y su coordinadora de actividades, Risa Imamura. También asistieron la decana de la Facultad de Filosofía y Letras, Elena Barlés; y coleccionistas de arte oriental como Víctor Pasamar y Miguel Ángel Gutiérrez. La visita ‘oficializaba’ la concesión al museo de una de las becas de la Japan Foundation.