La XXVI edición de la Muestra Internacional de Cine Realizado por Mujeres, comienza en Zaragoza este viernes 20, y se alarga hasta el 29 de octubre. Se proyectarán títulos inéditos, todavía por estrenar en salas, galardonados con multitud de premios a nivel nacional e internacional, así como cintas que recorren, acogen y abrazan la diversidad en su significado más amplio, todos ellos firmados con nombre de mujer.

Este año la programación es amplia y diversa, articulada en las secciones habituales: panorama ficción, documental, aragonesas y cortos en femenino. Este viernes, 20 de octubre, se inaugurará la muestra con una doble proyección: la película 'Empieza el baile' de Marina Seresesky en el Centro de Historias a las 18.00 horas; y 'Alma Viva' de Cristèle Alves Meira, en la Filmoteca a las 22.00 horas.

La clausura será el domingo 29 de octubre en la Filmoteca, con una doble sesión: a las 18.00 horas se proyectarán cuatro cortos, entre los que se incluyen los últimos títulos de Vicky Calavia y Nata Moreno; y a las 20.00 horas la muestra acabará con 'My way out', documental dirigido por Izaskun Arandía.

En total se podrán ver 21 títulos inéditos en la ciudad entre largometrajes y cortometrajes, para disfrutar del 20 al 29 de octubre, con entrada libre hasta completar aforo.

Además de las proyecciones, las directoras Izaskun Arandía, Liz Lobato, Vicky Calavia, y las actrices Helena Kaittani y Pilar Gómez, entre otras, estarán presentes para comentar sus obras. Asimismo, la fotógrafa Judit Prat ofrecerá un coloquio con el que presentará su último proyecto, Brujas, el lunes 23 de octubre, a las 18.00 horas, en La casa de la Mujer.

Asimismo, para el público juvenil se desarrollará una sesión especial en la que se proyectará la película Petites de Julie Lerat-Gersant, en colaboración con el programa Un día de cine, del Departamento de Educación, el viernes 27 a las 10.00 horas, en el Centro de Historias. La muestra cuenta con la organización de La Asociación Cultural Odeonia y el Seminario Interdisciplinar de Estudios de la Mujer de Unizar y la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza, entre otros.