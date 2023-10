Cristina Guallart: “Querría pintar cuadros que no te cansases de mirar, con emoción”

Cristina Guallart ha sido la ganadora de la XXIII edición de Certamen de Pintura ‘Villa de Tauste’, una localidad que siempre se ha inclinado por la defensa y la promoción de las artes y las letras con una técnica cultural hiperactiva como Pilar Fresco. Desde hace unos días, en la Casa de Cultura, la artista zaragozana expone 43 obras: 41 óleos y dos acuarelas. Se trata de piezas realizadas entre 2019 y 2023, aunque ha incorporado algunas piezas de 2015. De estilo narrativo, dominio y del color, y creación de ámbitos y sugerencias, Guallart utiliza una gran variedad de formatos: desde apuntes de 22x16 cm hasta 96x130, los tamaños más grandes. Con todo, la mayoría de las piezas son de una dimensión intermedia: 54 x 65 cm.

Siento la pintura, simplemente, como una necesidad. Como dicen los escritores, no saben por qué escriben, solo sienten la necesidad (como dice Julio Llamazares), pues es algo parecido. Yo vengo del mundo de la conservación y restauración de pintura, pero siempre he sentido la necesidad de pintar”, dice Cristina Guallart. Mira hacia atrás para hacer memoria de su trayectoria y de sus pulsiones plásticas. Cuenta que fue en el año 2013, cuando decidió tomarse más en serio la formación como pintora, primero en la Academia Cañada y después con Pepe Cerdá, Iñaki Rodriguez; más tarde con cursos especializados con Irene Cuadrado, Coque Bayón, Miguel Coronado etc. “Ahora combino la creación artística con clases que imparto de Dibujo y Pintura y alguna restauración más concreta”, revela.

¿Qué busca ahora, ya más segura de sí misma y de su vocación, en los cuadros? “Creo que es como hacer una buena canción o un buen libro. Solo pretendo hacer cuadros que estén bien hechos, redondos, que transmitan una emoción positiva. Querría pintar cuadros que no te cansases de mirar, porque hay algo en esa combinación de colores, texturas y plasticidad que le aporta al cerebro una sensación placentera”.

Retrato de la pintora y profesora Cristina Guallart, galardonada en Tauste. Archivo Guallart.

Es la primera vez que gana un premio pictórico, aunque recibió un accésit en otra ocasión. En los cuadros que presentan en Tauste resume asuntos y obsesiones que le persiguen: “Los temas no me importan tanto como la forma. Es cierto que tengo temas recurrentes: el Pirineo, por el que he caminado bastante, y las sensaciones que me transmite la naturaleza son las que quiero trasladar al lenguaje de la pintura, escenas de interiores o figuras”.

Ahonda la artista y profesora en sus características. “Muchas veces me atrae solo una luz. Veo que con los años es frecuente el interés por unas luces concretas y el rechazo de otras. A veces se trata de un simple bodegón o una composición que me llama la atención, pero que no representa nada en especial. Me gusta que que sea solo pintura porque el lenguaje pictórico en sí mismo, se basta”, declara.

Una de las obras de la artista: paisaje con poza. Cristina Guallart.

Cristina Guallart parece a veces tener varios estilos o mundos. Y uno de ellos está vinculado con algunos rituales típicamente del Alto Aragón. “Es cierto que el estilo está en constante búsqueda y evolución, pero pinto siempre temas cercanos, escenas vividas y sentidas por mí. Me gusta mucho pintar el Pirineo, que he visitado desde pequeña, pero también figuras y escenas cotidianas, con alguna composición especial”.

Cristina Guallart: "Me pareció precioso pintar a mi hija de ansotana, en honor a mi admirado Joaquín, Sorolla, que anduvo por allí y pintó un gran cuadro"

Entre sus obras, quizá llame la atención el retrato de una joven ansotana o una poza, que evoca el mundo impresionista y el arte de Ignacio Mayayo. “En realidad, ese retrato lo he pintado porque mi suegra es ansotana, y un año nos vestimos todos. Me pareció precioso pintar a mi hija de ansotana, en honor a mi admirado Joaquín, Sorolla, que anduvo por allí y pintó un gran cuadro. Ese cuadro mío mide 100 x 100 cm”, concluye Cristina Guallart. La exposición permanecerá abierta en la Casa de Cultura de Tauste hasta el 8 de octubre.