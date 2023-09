Irene Vallejo y Lina Vila viajan por los mares del amor y la fantasía en un cuento ilustrado

Irene Vallejo (Zaragoza, 1979) sigue instalada en el vértigo del éxito y de la hiperactividad. Es requerida no solo en muchos lugares de España sino de Europa y del mundo. Y a la vez ‘El infinito en un junco’ (Siruela; septiembre de 2019), además de muchas traducciones, conferencias y encuentros gozosos con lectores, da para muchas cosas: en los próximos días sale a la venta la versión en cómic de su ensayo narrativo, que publica Debate, con un gran trabajo del barcelonés Tyto Alba, autor de libros sobre Balthus, Federico Fellini y la versión de la novela ‘El olvido que seremos’, entre muchos títulos.

El cómic, que resume un texto complejo, clásico y contemporáneo, con muchos elementos autobiográficos, consta de una mirada sobre la Irene Vallejo lectora y oyente de las historias maravillosas que le contaban sus padres, y de una síntesis muy narrativa y visual dividida, si puede decirse así, en dos partes: Grecia y Roma.

En pleno frenesí, cuenta la auténtica factoría de actividades y sueños y viajes que significa en estos momentos Irene Vallejo que “tiene varias entrevistas ‘online’, una grabación para la televisión portuguesa y el lunes 4 de septiembre viajaba a Madrid para la promoción del cuento de Siruela y para grabar unos vídeos sobre el cómic de ‘El infinito en un junto’, que se lanza en pocas semanas. A continuación, sin volver a Zaragoza, enlazamos con el viaje al Festival de Berlín, seguido de un evento en Múnich, y no regresaremos de Alemania hasta el día 13, a tiempo de empezar la promoción del cómic con Debate”. Y eso le está pasando desde hace muchos muchos meses aunque "felizmente ha podido descansar este verano en Benasque".

Irene Vallejo lleva más de tres años de auténtico frenesí con los éxitos y las traducciones de 'El infinito en un junco'. José Miguel Marco.

El cuento al que alude Irene Vallejo es ‘La leyenda de las mareas mansas’ (Siruela. Colección Las Tres Edades), con ilustraciones de la pintora Lina Vila (Zaragoza, 1970). Lo había publicado el sello zaragozano Comuniter en 2015, en formato apaisado, y ahora lo reedita con otra caja, vertical y con más páginas en el nuevo diseño, Siruela, la editorial que dirige Ofelia Grande que ha publicado ‘El infinito en un junco’, un libro que le ha acarreado un sinfín de galardones y homenajes, y que en cierto modo, al menos de modo oblicuo, en parte nació de sus exitosas columnas de los lunes en HERALDO.

“Me gustaría saber cómo será nuestra vida dentro de unos años. ¿Dónde estaremos? ¿Qué haremos? ¿Conocerán nuestros nombres las gentes de países lejanos?”, se pregunta Ceix, el joven inquieto

‘La leyenda de las mareas mansas’ es una versión muy libre, resuelta con una escritura poética y onírica, cargada de reminiscencias mitológicas, de un capítulo de ‘Las Metamorfosis’ de Ovidio: el relato de Ceix, el hijo de la Estrella de la Mañana, y de Alcíone, hija del Viento. En la costa, los dos jóvenes, enamorados, residen en una atmósfera ideal: contemplan el oleaje, el movimiento de las nubes, el vuelo de los pájaros, pero no tardan en experimentar otras inquietudes y dudas. Ceix, con la ayuda del oráculo, desearía resolver enigmas de su propio porvenir. “Me gustaría saber cómo será nuestra vida dentro de unos años. ¿Dónde estaremos? ¿Qué haremos? ¿Conocerán nuestros nombres las gentes de países lejanos?”, se pregunta el joven inquieto.

La joven Alcíone, en la costa, entre la espera, la esperanza y la desesperación. Lina Vila/Siruela.

Irene Vallejo ofrece “una luminosa versión para todas las edades”. Ceix, que siente el impulso de la aventura, decide embarcar. Quizá nada resulte cómo había pensado o previsto. Lejos de casa, alejado de su amor, las dificultades se multiplican. Ceix se enfrentará al torbellino de las lluvias y a la fuerza iracunda de la Primera, Segunda, hasta la Octava Ola, u Ola de la muerte. Irene Vallejo adapta y recrea Ovidio (uno de los protagonistas del volumen coral ‘El infinito en un junco’, especialmente a través de su destierro y su fin), como hizo por ejemplo en ‘El silbido del arquero’ (Contraseña) con Publio Virgilio Nasón.

Vallejo sitúa el relato ese territorio de las fábulas maravillosas donde hasta lo inverosímil puede ser real, y lo hace con sus habituales armas: la delicadeza, la magia, la plasticidad, la vastedad inagotable de los sueños

La escritora, elogiada por Mario Vargas Llosa o Alberto Manguel, entre muchos otros escritores y especialistas, sitúa el relato ese territorio de las fábulas maravillosas donde hasta lo inverosímil puede ser real, y lo hace con sus habituales armas: la delicadeza, la magia, la plasticidad, la vastedad inagotable de los sueños, y un lenguaje lleno de belleza y evocación. Escribe, por ejemplo: “La primavera sucedió al invierno, y el verano a la primavera. Las lunas menguantes se convirtieron en lunas nuevas. Apareció la helada escarcha y se disolvió con el aliento del sol. El aire esculpió las dunas de la playa creando paisajes cambiantes. Solo Alcíone permanecía inmóvil frente a la mar, consumida por la espera”.

¿Es posible la resurrección o la transformación de un ser humano en otra cosa, vuelven los seres humanos del reino de las sombras o del revés de un dramático naufragio? En los ecos tenebrosos del mar podrían resonar palabras como estas: “No me esperes más, no regresaré”

Lina Vila ha demostrado en sus exposiciones -la hemos visto en su propuesta más ambiciosa en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, en la desaparecida A del Arte o en la UNED de Barbastro- y en diversos libros que se siente muy cómoda en la ilustración. Quizá por ello sea definida aquí como “una ilustradora mágica”.

En ‘La leyenda de las mareas mansas’, donde domina el azul, se enfrenta con figuras y objetos que le fascinan: los pájaros (esencialmente gaviotas, aquí), los seres humanos, los paisajes, las ondulaciones marinas, las nubes y los barcos. Trabaja la acuarela y narra una historia visual particular y complementaria donde se reflejan los vaivenes sentimentales de los enamorados y sus desdichas: la pesadilla, la metamorfosis, el dolor, la melancolía y también lo inexplicable. ¿Es posible la resurrección o la transformación de un ser humano en otra cosa, vuelven los seres humanos del reino de las sombras o del revés de un dramático naufragio? En los ecos tenebrosos del mar podrían resonar palabras como estas: “No me esperes más, no regresaré”.

Una de las aves marinas que adornan esta narración fantástica que explora los designios del mar y sus naufragios. Lina Vila/Siruela.

En la promoción del libro, Siruela recuerda que este cuento ilustrado, hermosamente presentado y lleno de detalles (hay varios cambios con respecto al volumen de Comuniter, que también era realmente bonito) es un libro de amor, odisea, alucinación y viaje “para padres y madres que se alegran con el retorno de las aves migratorias·”; para las abuelas que recuerdan los cuentos de su infancia, aquellos con los que alimentaron a sus nietos como si de un sortilegio se tratase; para “los amantes de los mitos clásicos” y también para quienes disfruten del arte y disfruten de matices como “el plumaje azul y anaranjado de un martín pescador”. Después de este volumen, en los próximos meses, ya en 2024, aparecerá 'El inventor de viajes', de Irene Vallejo, con ilustraciones de José Luis Cano, cuento ilustrado que también había publicado Comuniter en 2014.

LA FICHA

'La leyenda de las mareas mansas'. Irene Vallejo. Adaptación de un capítulo de 'Las Metamorfosis' de Ovidio. Ilustraciones de Lina Vila. Siruela, Madrid, 2023. 59 páginas.