'La estrella azul' de Javier Macipe gana el premio del Jurado de la Juventud en el Festival de San Sebastián

‘La estrella azul’ ya no se irá de vacío del Festival de Cine de San Sebastián. En la tarde de este viernes 29 de septiembre se ha confirmado su triunfo en el premio TCM que otorga el Jurado de la Juventud, compuesto por 150 espectadores de entre 18 y 25 años de edad. Estos voluntarios, previa inscripción, adquirían el compromiso de ver todas las películas que optan a este reconocimiento: son las incluidas en el segmento New Directors (el caso de ‘La estrella azul’) y las que figuran en la sección Horizontes Latinos como primeras y segundas obras de sus responsables.

Las votaciones se registraban diariamente y se hacían públicas desde la organización con la misma periodicidad. Este viernes solamente quedaban dos películas por evaluar, y ‘La estrella azul’ lideraba la tabla con una puntuación media de 8,51 sobre 10. De sus 17 rivales, solamente ‘Blondi’ (8,33) amenazó seriamente la supremacía del filme aragonés. Las dos últimas en proyectarse quedaron muy lejos y el triunfo del filme aragonés quedó confirmado

Javier Macipe, director de 'La estrella azul' celebrando este viernes el premio TCM de Jurado de la Juventud en el Festival de San Sebastián Javier Macipe

La película recibirá su premio este sábado 30 de septiembre en el Kursaal 2 a las 19.30, y tendrá como recompensa extra una nueva exhibición en ese mismo lugar, donde ya impactó muy favorablemente entre el público en su estreno mundial del pasado lunes. Compite en la sección New Directors; concebida y dirigida por el aragonés Javier Macipe, ha sido calificada por la crítica como la gran sorpresa de esta edición, incluyendo a las películas de la sección oficial, y tiene legítimas aspiraciones de llevarse algún reconocimiento más en la gala de este sábado.

La categoría New Directors

La otra posibilidad de rascar premio para Macipe y su equipo es la propia sección New Directors, en la que compite. Ese premio se entregará en la gala principal, cuyo inicio está previsto para las 21.00 el el Kursaal 1. Ahí figura como principal adversaria la sueca ‘Mother, couch’, protagonizada por Ewan McGregor, aunque en el veredicto del mencionado Jurado de la Juventud quedó muy atrás en relación a la historia protagonizada por Mauricio Aznar: 6,88 puntos de media. No obstante, el jurado no es el mismo y la incógnita se mantiene.

‘La estrella azul’ es una coproducción de MOD, El Pez Amarillo y Cimarrón, junto a Prisma y La Charito Films. Está dirigida por Javier Macipe y protagonizada por otro aragonés, el actor Pepe Lorente. Completan el reparto Bruna Cusí, Catalina Sopelana, Mariela Carabajal, Marc Rodríguez o Cuti Carabajal, entre otros. Su estreno comercial está previsto para principios del próximo año, pero aún no hay fecha definida. El próximo mes competirá en el festival de cine de Varsovia (Polonia).

Este viernes por la tarde también se ha dado a conocer la película ganadora del Premio del Público Ciudad de Donostia, al que aspiraban los filmes incluidos en la sección Perlas: ha recaído en 'La sociedad de la nieve', de J. A. Bayona, con una puntuación de 9,23 sobre 10.