El CDAN de Huesca exhibe ‘Simbiosis’, el último trabajo del fotógrafo Rafael Navarro

El Centro de Arte y Naturaleza (CDAN) de Huesca exhibe desde este viernes la exposición ‘Simbiosis’, con obras del fotógrafo Rafael Navarro (Zaragoza, 1940). La muestra, comisariada por Carolina Rojo, exhibe el último trabajo inédito del artista en una serie que aúna dos temas esenciales de su obra: arquitectura y vegetación.

‘Simbiosis’ constituye la segunda entrega de una trilogía, aún en proceso, que dio comienzo con el ciclo ‘Arquitectura’, (presentado en el Centro de Arte Caja Burgos en 2019) y que concluirá con ‘Vegetales’. La concepción de esta triada, así como la elección de las 28 fotografías que componen cada serie, dan cuenta del gusto de Navarro por el orden, las cifras significativas y las proporciones.

"Es una satisfacción volver a exponer en el CDAN, un espacio maravilloso", ha manifestó Navarro en el acto de inauguración. Según ha explicado, está terminando la trilogía, que comenzó con fotos de arquitectura. "Pero no hice fotografías de catálogo, sino de cosas que me emocionan, que me interesan, nada grandilocuentes sino pequeños detalles", ha precisado.

De esa primera serie surgió la idea de hacer convivir en sus imágenes la arquitectura ("la huella más permanente del ser humano en el planeta") con la vegetación. "En unos casos dialogan de manera muy cordial y en otros, no tan amigable", ha relatado. Además, el fotógrafo ha resaltado que este trabajo se complementa bien con el CDAN.

De hecho, con el objetivo de reflexionar sobre el paisaje desde todos los ámbitos, el centro museístico de Huesca propuso a Navarro que dirigiera su mirada personal al entorno más cercano. El resultado de esta invitación son las tres fotografías realizadas expresamente para esta exposición, que ejemplifican la simbiosis perfecta de los elementos naturales con la propia arquitectura del edificio y la convivencia de este con el jardín que lo rodea. La muestra podrá visitarse hasta el 3 de marzo de 2024.

La inauguración de 'Simbiosis' ha contado con la presencia del director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui; la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna; la concejala de Cultura, Teruca Moreno y la comisaria de la exposición, Carolina Rojo.

Olloqui ha felicitado a Rafael Navarro por esta serie de fotografías y ha subrayado que el CDAN permite "vivir el arte de esa misma forma experiencial", por lo que ha reivindicado este espacio y su filosofía. Además, ha señalado que "la experiencia de gestión de este museo es virtuosa, porque colaboramos distintas instituciones para promoverlo y eso seguirá siendo así", ha garantizado, para señalar que esa suma de esfuerzos "nos traerá muchas alegrías".

Por su parte, Lorena Orduna ha elogiado el trabajo del fotógrafo y su presencia en el CDAN, un centro del que "siempre he disfrutado". El diálogo entre arquitectura y naturaleza en esta muestra "me recuerda a Huesca, una ciudad amable, sostenible, moderna y esta obra me evoca ese futuro que podemos tener en las ciudades", ha apuntado.

Actividades

Coincidiendo con esta exposición se han programado distintas actividades como talleres didácticos para familias, a las 11.15 (con reserva previa) el segundo y tercer domingo del mes; visitas guiadas para público general, a las 12.30 (sin reserva) el segundo y tercer domingo del mes; así como visitas los domingos 8 y 15 de octubre, 12 y 19 de noviembre, 10 y 17 de diciembre, 14 y 21 de enero, 11 y 18 de febrero.

Todos los recorridos incluyen visita al jardín del CDAN, exposiciones actuales, edificio y finca Beulas. En el caso de grupos organizados se debe concertar día previamente