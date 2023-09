Marta Rebato, artista: "Noté que Belchite me llamaba y me enamoré locamente del Pueblo Viejo"

Marta Rebato Garay (Bilbao, 1958) estudió Interiorismo y Técnicas Murales en Artes y Oficios en Barcelona y en 1999 se trasladó a Madrid para formar parte de la iniciativa Pueblo Artesano. Compagina la artesanía, la pintura y la escultura. Y ha trabajado en múltiples series que ha expuesto en Santana Art Gallery de Madrid y Shapira & Ventura Gallery en Manhattan (Estados Unidos), entre otros muchos lugares. Desde 2018 reside en Belchite, donde ha abierto La Casa Encantada. Ahora expone en la sala Belia de la localidad la muestra ‘Covid 19’.

Ha tenido una intensa actividad artística en varias ciudades. ¿Dónde se siente mas cómoda o cuál diría que es su camino? Sabemos que ha recorrido muchos.

Cada lugar donde he vivido me ha aportado algo, es inevitable y lógico. Aunque la creatividad no esté asociada al entorno necesariamente, si es cierto que hay lugares mas inspiradores que otros. El contacto con la naturaleza me resulta más enriquecedor que el asfalto y el entorno de un pueblo más amable que el de la ciudad. Dame simplemente un lápiz y un papel y el lugar en que me encuentre desaparecerá, solo permanecerá la imaginación.

O sea, que hace una defensa de la creatividad...

He creado muchas obras en el hospital acompañando a mi madre en las larguísimas esperas de urgencias o durante sus ingresos y no necesariamente cosas tristes o angustiosas. La creatividad está dentro del alma y la mente, el lugar donde estos habiten no importa, cualquier cosa insignificante sea material o inmaterial te provoca un clic de repente y estalla un mundo infinito de posibilidades maravillosas.

¿Cómo y por qué le sedujo Belchite? ¿Qué sucedió, qué vio y por qué decidió buscar ahí su sitio?

Belchite llegó a mi vida de la forma más insólita. Manifestando mi ignorancia, confieso que no sabía ni que estaba en el mapa. En 2015, viendo el programa de Iker Jiménez ‘Cuarto Milenio’ y un espacio en el que sobrevolaban lugares de misterio, descubrí Belchite. Me pareció muy interesante y pensé que era un sitio que algún día tendría que visitar. Un año antes me había instalado en un pueblo de Madrid, Sevilla la Nueva, para poder sacar a mi madre de la residencia y ser su cuidadora. Naturalmente era inviable ese viaje, o eso creía yo. Lo curioso es que a los cuatro días de ver el programa, comprando material de pintura en internet, aparece la noticia de que se iba a celebrar el primer concurso de pintura rápida en Belchite. ¿En cuatro días dos veces Belchite?

Una pequeña selección de las esculturas que muestra Marta Rebato en Belchite. Domingo Castillo.

El azar venía a usted.

Sí. “Esto es una señal, tengo que ir”, me dije. Entre risas, así se lo comuniqué a mi hermano, y él y un amigo se hicieron cargo de mi madre ese fin de semana para que yo pudiese ir al certamen. Allí me enamoré locamente del Pueblo Viejo. A los seis meses regresé para recoger el cuadro pintado en el concurso y tomé contacto con sus gentes, hospitalarias y cariñosas. Pero de nuevo fue la ‘causalidad’ lo que marcó el camino hasta llegar aquí. Al repetir la visita guiada y cruzar el Arco de la Villa, sentí una alegría inmensa, eufórica diría yo y algo en mi interior me dijo de nuevo “esta es tu casa”. Luego pensé que estaba chiflada.

¿Qué sucedió luego?

Cuando volví a Sevilla la Nueva, empecé a mirar casas por si se vendían algo en la Plaza Goya, lugar desde donde empiezan las visitas al Pueblo Viejo. Y mira tú por donde, dos meses antes del segundo certamen de pintura rápida se pone a la venta la que hoy es mi casa y mi lugar de trabajo. Me pongo en contacto con la inmobiliaria y haciendo coincidir el segundo certamen vuelvo a Belchite para que me la enseñen. Cuando abrieron la puerta y entré, tuve de nuevo la misma sensación. Y aquí estoy desde hace cinco años. Sin lugar a dudas puedo afirmar que después de haber vivido en tantos sitios, “esta es mi casa”.

Que imagino que es la que ahora se llama La Casa Encantada. ¿Qué sucede ahí, cómo crea, cómo convives con otros artistas?

La Casa Encantada es el nombre que decido poner a la casa. Pero La Casa Encantada no es solo un lugar donde vivir, es un espacio multidisciplinar donde todo es posible. En ella, además de la vivienda, conviven el taller de escultura y artesanía, el estudio de pintura y una pequeña tienda donde tengo expuestas obras originales, obra gráfica, esculturas y artesanía. En La Casa Encantada todo el mundo es bienvenido, es una casa con mucho encanto, “el reposo del guerrero” la llaman mis amigos. La hospitalidad es norma aquí. El arte y los artistas tienen las puertas abiertas y de aquí surgen locuras maravillosas en todas las disciplinas. Creo sinceramente que es un espacio muy inspirador, sobre todo a través del intercambio de ideas y de lo bien que lo pasamos: nos retroalimentamos los unos a los otros.

Ahora que lleva ahí un tiempo, ¿ha cambiado su visión de Belchite y la comarca o persiste el embrujo?

Por supuesto que persiste el embrujo. Siento un profundo cariño por este pueblo, cada vez más. Los años de pandemia me han unido aun más a Belchite. Estoy muy agradecida por toda la ayuda, apoyo y cariño que he recibido. La situación personal vivida estando sola con mi madre, sin mis hermanos que viven en Barcelona, fue demoledora. No se que habría hecho sin esta gente maravillosa. Eso no significa que no haya carencias, que todo sea color de rosa. La España vaciada es dura, pero no lo sufro solo yo que vengo de fuera y no entiendo, lo sufrimos todos en mayor o menor medida. Todos tenemos que poner hilo en la aguja y empezar a coser.

Marta Rebato Garay, nacida en Bilbao, residió en Barcelona y Madrid, y finalmente se inclinó por vivir en Belchite desde 2018. Archivo M. Rebato.

Explíquenos su muestra. ¿Son rostros, son bestiarios, son imaginaciones suyas un tanto fantásticas?

Mi pintura se basa en la contemplación de una abstracción y sus manchas. Primeramente mancho el lienzo, lo lleno de color y movimiento, y luego interiorizo y observo hasta que el propio cuadro me habla y me muestra los personajes que habitan en el. Voy dando forma a las manchas con un lápiz y posteriormente con un rotulador. Poco a poco, observando, interpretando, trabajando las formas para darles identidad, utilizando todo lo aprendido en mi formación clásica, el cuadro y todo lo que tiene que contar, se manifiesta. Naturalmente el subconsciente y toda la herencia genética afloran. Es una obra surrealista y simbólica pero también atávica y femenina. En ella el origen de la vida, la gestación, la mitología, las culturas ancestrales, la religión, la naturaleza, todo lo que nos define como seres humanos, se entremezclan, incluidos los planos paralelos. La exposición ‘Covid 19’ es otra cosa. Digo que es una exposición narrada desde el alma.

Esa es la que presenta ahora en Belchite.

En ella son los sentimientos y las experiencias durante la pandemia los que plasmo. No surgen de manchas, surgen del dolor y la empatía y están dibujados con toda intención.

¿Cómo se relaciona con las gentes que intentan dar una nueva vida a la vida cultural en el medio rural en Belchite y su entorno: el cinéfilo y diseñador José Ramón Mañeru, los titiriteros Domingo Castillo y Araceli, el historiador Javier Cinca, el artista Ricardo Calero, uno de los grandes dinamizadores de Territorio Goya, por citar algunos ejemplos?

Estupendamente. Domingo Castillo y Araceli son íntimos amigos, los quiero mucho y me fascina todo lo que hacen. Araceli es maravillosa, tiene una imaginación portentosa. Domingo me ayuda mucho y me riñe también, eso sí, con mucho cariño. Bueno, él sabe que he estado muy atada en estos últimos años con la enfermedad de mi madre. Ahora ya no hay excusa. Por Ricardo Calero siento una profunda admiración. Como siempre anda de aquí para allá, no hemos tenido tiempo de consolidar nuestra amistad pero tenemos una relación no hablada muy especial. A Jose Ramón Mañeru me une el amor por el cine. Tampoco hemos tenido tiempo de profundizar en la relación pero lo admiro mucho, está haciendo un gran trabajo aquí en Belchite. Él sabe que me tiene para lo que necesite. Jaime Cinca es mi proveedor de libros y conocimiento. Nos une una muy buena relación. Pasamos largos ratos hablando del pueblo viejo, de arqueología, de historia, de todo lo mucho que queda por hacer y no se hace, de la vida.

¿Cuenta con más cómplices?

Tengo que mencionar también a Carmelo Pérez, alcalde de Belchite, que poco a poco está consiguiendo traer la cultura a nuestro pueblo pese a los impedimentos que se encuentra en el camino. La iniciativa de Belchite de película, el certamen de pintura rápida, el apoyo a las excavaciones arqueológicas en el Pueblo Viejo, las obras de teatro, los conciertos, las exposiciones, en fin, son actividades tanto culturales como deportivas que activan la vida de un pueblo.

La obra 'Mediterráneo', plena de color, de imaginación y de peces, de un período anterior. Archivo M. Rebón.

Aludía antes a la España vacía, término que popularizó Sergio del Molino en un libro de igual título. ¿Cómo lleva usted eso del mundo rural cada vez más despoblado?

Pienso que es una lástima que la ciudad no sea consciente de que depende del campo para sobrevivir. Las leyes se hacen desde las ciudades y con mentalidad urbanita, si a eso le añadimos que el sistema político-económico no contempla que invertir en los pueblos pueda ser una solución a muchos de los problemas que las ciudades tienen en estos momentos, como la superpoblación, la contaminación o la inflación inmobiliaria, por poner un ejemplo. La España vaciada se vaciará aun más. En estos momentos el tele trabajo permitiría que muchas personas cambiasen el campo por la ciudad.

¿Cuáles son sus quejas, qué carencias denunciaría?

¿Quién se va a un lugar donde la cobertura es infame, donde el transporte público es más infame aun, donde la televisión unas veces se ve y otras no, donde si tienes un negocio el datáfono no funciona pero si el cliente quiere sacar dinero tampoco puede porque ha caído la red? ¿Quién se va a un lugar donde la enseñanza tiene pocos recursos al igual que la sanidad o la gestión de residuos, donde el abastecimiento es mínimo y caro? Nadie. De vacaciones y gracias. Y ya no hablemos de la política hecha desde la comunidad Europea que a golpe de hacha a ido destrozando la estructura agrícola y ganadera de España.

Aún así, con sus reparos, usted vive en Belchite…

Particularmente se vive de maravilla, invito a la gente a que se anime, eso sí, ten coche.