Quince artistas dialogan con Goya en quince pueblos de la comarca de Belchite

Los proyectos de Territorio Goya no eran una quimera. Ya se vio con la exposición ‘Los ojos de la guerra’ de Gervasio Sánchez, que se montó en Belchite, y con otras actividades. Ahora -coincidiendo con el 275 aniversario del nacimiento de Goya y con el bicentenario de las Pinturas Negras, realizadas entre 1829 y 1824- la asociación, que preside el ingeniero Julio Martínez Calzón, y la Comarca del Campo de Belchite, cuyo responsable es Joaquín Ignacio Alconchel, presentan la muestra ‘Intervención de lo real. Reinterpretaciones de las Pinturas Negras de Goya’, que se realiza en los 15 pueblos de la zona, por quince artistas y con quince obras, de “algunos de os mejores artistas españoles del momento” (dice Alejandro Ratia, comisario de la muestra), que se han instalado en lugares emblemáticos de cada localidad, sobre todo en edificios públicos.

“Son pueblos muy interesantes y me di cuenta de que la huella de Goya no solo está en Fuendetodos sino en todos los pueblos de formas distintas”, explicó el comisario Alejandro Ratia

La puesta en marcha tuvo lugar en el Centro de Prensa de Aragón y la inauguración oficial será el sábado 11, a las 11.00, en la Puebla de Albortón, con la presencia del artista Santiago Ydáñez, que se ha implicado con entusiasmo en el proyecto: el jueves 9, a las 18.00 conversa en el Centro Joaquín Roncal con Alejandro Ratia; el viernes 10 acude al Instituto Benjamín Jarnés, de Belchite, para hablar de su obra y de arte contemporáneo con los estudiantes, y el sábado se inaugurará su pieza ‘La riña a garrotazos’, que es su reinterpretación de ‘Duelo a garrotazos’.

Joaquín Alconchel recordó que una muestra como esta debe servir para “dinamizar con arte y cultura” la comarca, y pidió a la presa que “no nos olvidemos de las quince localidades hasta septiembre de 2024; hasta esa fecha estará colgada cada una de las quince obras”. Los quince pueblos son: Azuara, Almochuel, Almonacid de la Cuba, Belchite, Codo, Fuendetodos, Lagata, Lécera, Letux, Moneva, Moyuela, Plenas, La Puebla de Albortón, Samper del Salz y Valmadrid.

Alejandro Ratia aludió a una experiencia personal: dijo que no conocía la mayoría de los pueblos y que había vivido toda una experiencia. “Son pueblos muy interesantes y me di cuenta de que la huella de Goya no solo está en Fuendetodos sino en todos los pueblos de formas distintas”. Aludió, por ejemplo, a las dieciséis casas del siglo XVIII de Almochuel, un pueblo que surgió en tiempos de Goya. Y recordó que se han elegido las 15 obras que Goya tenía en La Quinta del Sordo, donde vivió en los últimos años antes de partir a Burdeos, porque son “las Pinturas Negras son el punto de partida de un concepto nuevo del arte”, que abre paso a la modernidad, y recordó que cuando a los artistas les pedían que “pintasen algo real, pintaban fantasmagorías, alegorías, mitos clásicos, y en ese ámbito emergieron las Pinturas Negras, que estaban recluidas en un ámbito privado. Hemos pretendido establecer un diálogo con ellas y las hemos convertido ahora, pueblo a pueblo, en un proyecto público”, dijo el crítico de arte de HERALDO.

Vicky Méndiz apuesta por la mirada y el misterio en su obra fotográfica. Territorio Goya.

Esos homenajes o diálogos funcionan por afinidad, contraposición o parodia; se ha elegido mayoritariamente fotógrafos por cuestión de soporte, y las obras, como explicó el arquitecto Javier Corzán, se han instalado con un criterio muy profesional, sobre lonas, no sin dificultades, teniendo en cuenta que se haga en espacios emblemáticos o importantes en el municipio, que se contemple una cierta continuidad entre obra y muro y edificio, que se valore la proporción y el tamaño, que los edificios sean de titularidad pública y que se respete el patrimonio del campo de Belchite.

Aunque en un principio se había barajado un coste de 70.000 euros, al final todo se ha montado con “con mucho menos dinero, bastante menos, gracias a los mecenas y a los apoyos de instituciones como el Museo del Prado, que, una vez que conoció el proyecto, no ha cobrado por los derechos de reproducción de las obras de partida”, explicó Ricardo Calero, miembro de Territorio Goya. “Y no solo eso: la colaboración del Museo del Prado va más allá: de aquí a 2024 sus conservadores ofrecerán charlas y también lo hará su director Miguel Falomir”, añadió.

Ratia recordó que entre los artistas hay un premio Velázquez, dos premios nacionales de Bellas Artes y dos premios Aragón-Goya. La lista es la siguiente, con sus propuestas: Esther Ferrer (San Sebastián, 1937), con ‘Autorretrato con carta de crédito’ (alude a 'Dos viejos') en Fuendetodos; Rafael Navarro (Zaragoza, 1940) con ‘La danza de la vida y de la muerte’ en Azuara, que es su visión de 'Las parcas'; Sergio Belinchón (Valencia, 1971) con ‘Hombres de traje’ (en diálogo con ‘Dos Viejos comiendo sopa’) en Plenas; Vicky Méndiz (Zaragoza, 1978) en Moyuela, con ‘Sin título’ alude a ‘Capricho con cinco cabezas en un paisaje’; Lauren Millet (Roanne, Francia, 1968) con ‘Nube’ reinterpreta ‘Asmodea’ en Moneva; Txuspo Poyo (Alsasua, 1963) ofrece su visión del ‘Perro semihundido’ en ‘El túnel de la engaña’; Cristina García Rodero (Puertollano, 1949) reinterpreta ‘El aquelarre’ con su obra ‘Carnaval’ en Samper del Salz; Pedro Avellaned (Zaragoza, 1936) alude a ‘Dos mujeres y un hombre’ con una pieza del mismo título en Lagata; Isabel Muñoz (Barcelona, 1951) expone ‘Sombras. Serie Japón’, sobre ‘Saturno’, en Letux; Javier Peñafiel (Zaragoza, 1964), en Almonacid de la Cuba, propone ‘Lectura multitudinal’ como lectura de ‘Hombres leyendo’ o ‘Los políticos’. Alicia Martín (Madrid, 1964), en Almochuel, muestra ‘Non serviam’ a modo de homenaje a Judith y Holofernes; Elssie Ansareo (México D. F., 1979) dialoga en ‘Relatives’ con ‘Una manola: Leocadia Zorrilla’ en Codo. Miguel Trillo (Jimena de la Frontera, Cádiz, 1953) rinde homenaje a ‘La romería de San Isidro’ con ‘Concierto en el rockódromo. Madrid, 1988’ en Belchite. El ya citado Santiago Ydáñez ofrecer ‘La riña a garrotazos’ en La Puebla de Albortón, y Karina Skvirsky es la autora de ‘Geometría sagrada’, que se exhibe en Valmadrid.

La obra de Cristina García Rodero, en homenaje a 'El aquelarre', en Samper de Salz. Territorio Goya.

La fotógrafa Vicky Méndiz, que acudió a la rueda de prensa, recordó que ella ha optado por una pieza, ‘Capricho con cinco cabezas’, que ni siquiera está en España, que no se sabe con certeza si pertenece o no a las Pinturas Negras, y dijo que a esa puesta por el misterio ella le devolvía una obra sobre la mirada y el actor de mirar y ser mirado, y reconoció que “Goya es para mí un artista de referencia, avanzó la vanguardia”. Y Rafael Navarro siempre tuvo claro que quería tratar ‘Las parcas’, con una obra que refleja el largo itinerario de la vida, desde que se nace, hasta su acabamiento, en la muerte. Y recordó que, como Goya, él también trabaja con imágenes oníricas y sugerentes. “Esa obra ya la tenía hecha. Creo que se ajustaba a su mundo. Si me dicen que haga una obra que dialogue con Goya habría dicho: ‘¡No, por favor!’. Y me ha resultado una maravilla poder encajar todo esto”, concluyó.