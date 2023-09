¿Se puede entrar con comida y bebida del exterior al festival Vive Latino de Zaragoza?

El festival Vive Latino 2023 que se celebra los días 8 y 9 de septiembre en Zaragoza no solo es música, el espacio de 80.000 metros cuadrados del recinto Expo también acoge una gran zona gastronómica con 22 propuestas distintas. Desde restaurantes de la ciudad que tendrán una segunda casa en el festival a 'food trucks' con platos muy interesantes. La oferta será mayor que el pasado año, y al igual que en 2022, la organización no permite la entrada de comida desde el exterior. Para aquellos que deseen traerse un bocata o su propia comida, se han colocado taquillas en el exterior del recinto y se permitirá salir y volver a entrar una vez antes de las 21.00 de la noche cada uno de los dos días.

¿Se permite la entrada de comida y bebida al festival?

La organización del festival Vive Latino aclara que no se puede entrar con comida ni bedida del exterior. En su sección de preguntas frecuentes, la empresa asegura que garantiza la calidad de los alimentos y bebidas que distribuimos en el festival, siguiendo los estándares sanitarios y de seguridad alimentaria, pasando las correspondientes revisiones de sanidad y con su autorización.

"Sin embargo, no podemos asumir ninguna responsabilidad por los productos que procedan del exterior al festival, ya que no podemos verificar su origen ni su estado, por lo que no está permitida la entrada de comida ni bebida del exterior", aseguran.

Desde el festival explican que hay una gran oferta gastronómica para todos los gustos desde comida rápida a platos elaborados y añaden que existe la posibilidad de salir del recinto hasta las 21.00, en caso de que quieran comer fuera del espacio donde se celebra el festival.

¿Y qué pasa con la bebida?

El festival regala el primer vaso a todos los asistentes cuando acceden al festival. Si lo conservan no deberán pagar nada por él. Si el vaso se rompe o se daña pueden acudir con él a cualquier barra y se les cambiará por uno sin coste alguno para la siguiente consumición.

Si acuden a la barra sin vaso tendrán que adquirir uno nuevo a un precio de 2 euros. Dicho importe se destinará a labores de limpieza y reciclaje.

Los vasos además actuarán como programa del festival contando con un QR desde el que se podrá descargar toda la info importante (plano, horarios, etc…) Además, la organización, junto con Ambar habilitará contenedores especiales para vasos para que cuando termine el evento, si el asistente no quiere llevárselo a casa pueda introducirlo en ellos para reciclarlos posteriormente. A los asistentes que hayan adquirido abono se les hará entrega de un vaso cada día. Además de esta medida que busca reducir los residuos, todas los envases utilizados por los restaurantes son reciclados y de material reciclable y/o biodegradable.

La oferta gastronómica del Vive Latino 2023

Algunos de los restaurantes de la ciudad trasladarán parte de sus fogones al recinto de la Expo. Este es el caso de Distrito México, con sus tacos y totopos y otras recetas del país azteca; Molarepa, con sus arepas venezolanas; o Salteñas, con empanadas y choripanes. Desde Barcelona, llegará Lúcuma y Camote, un restaurante peruano que ofrecerá a los asistentes platos típicos como el ceviche o la causa limeña. Para quienes busquen algo más clásico, el restaurante Bocadicos -que en Zaragoza se ubica en la calle Baltasar Gracián, 29- ofrecerá bocadillos y patatas asadas, y, Colella, sandwichs de estilo italiano. Los de Croquetarte, con su carta de más de 12 croquetas diferentes, y Martín Martín también tendrán su propio espacio para quien desee un snack o aperitivo entre canción y canción.

También hay varias 'food trucks' que estarán distribuidas por el recinto festivalero, los crepes, con Creperia Vesque, Una Pizza y Grosso Napoletano, Cal Pastor o 'poke bowls', con Hula Poke, son otras de las propuestas que se podrán degustar en el festival. Hay opciones aptas para algunas intolerancias o gustos, además de los diferentes tipos de cerveza que habrá disponibles en el festival.