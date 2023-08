Los festivales de música a escala traen alegría al verano aragonés

Ocho semanas de verano ya quedaron atrás, y con ellas buena parte de los festivales musicales que más público atraen o mayor impacto despiertan por la calidad de sus elencos. De los ‘grandes’ quedan dos en Aragón: uno es el Vive Latino, que ultima su segunda edición en Zaragoza para el 8 y 9 del próximo mes de septiembre, y el otro ya cae literalmente fuera del verano: el FIZ, cuya vigesimoprimera edición está prevista para el día 30 de ese mismo mes. Hasta esa fecha, eso sí, se celebrarán en Aragón citas musicales más pequeñas en volumen que tocan a lo grande el corazón de sus organizadores y asistentes.

En Las Parras de Martín, pedanía de Utrillas, el festival Folklore Vivo (del 18 al 20 de agosto) plantea por cuarta vez su toma de conciencia artística sobre la despoblación. El peso del cartel recae sobre los hombros del ‘crooner’ andaluz Zenet, que cierra la sesión del próximo sábado. Hay folclore local, propuestas festivas y actividades adicionales en forma de andada arqueológica y taller de construcción de instrumentos.

Un veterano muy musical

El logo oficial del municipio zaragozano de Alpartir es un beso y una flor. Nino Bravo lo puso a huevo, pero la materialización de esa simbiosis entre el nombre de la localidad y el famoso estribillo del valenciano habla a las claras del espíritu que rezuma este pueblo, que entre otras cosas presume de un colegio modélico, con un sistema educativo rompedor en el contexto nacional. Su veterano Minarock (19 ediciones) se centra este sábado en el madrileño Rosco y un vermú amenizado por la agrupación Otra Banda, que honra el legado de Más Birras con uno de los tributos más finos que pululan por los escenarios locales.

En Boltaña lo juegan todo al ‘dance’ con el Cañimas Fest. Mezcladores y selectores se han conjurado para hacer bailar hasta las piedras en esta población del Sobrarbe que mira por encima del hombro (sin mala fe: es que está elevada) a todos sus vecinos. Aunque el reguetón y los ritmos latinos más cuadrados priman entre los participantes, también hay sitio para el techno y las notas más oscuras del dorremí. Por si fuera poco, el escenario secundario Rave Cave promete alargar la fiesta a muchos ‘beats’ por minuto en la madrugada del sábado.

Sal y pimienta

El festival Sal a Remolinos, que guiña un ojo y hasta una oreja a la tradición salinera de la localidad zaragozana, lleva ya 26 ediciones. Ya tuvo actividad los dos primeros fines de semana de este mes, con Luis Cebrián, la asturiana Lorena Álvarez y el espectáculo de violín ‘Bach, Bach, Bach’. El próximo domingo, Gabriel Sopeña llevará al salado escenario su celebración de 40 años en la trinchera artística, que estrenara hace cuatro meses en el Teatro Principal de Zaragoza. R de Rumba rematará la fiesta con una sesión de música negra en la que, por supuesto, mandará el rap.

El festival Doña de La Almunia tiene su miga, especialmente si se está dispuesto a pasar esa miga por la brasa. Es una cita conceptuada como un largo picnic musical, con barbacoa incluida, en el Parque de Las Cabañas de la villa. Rodrigo Cuevas, el más orgulloso de los naturales de la asturiana Verdiciu, es el artista que encabeza el cartel.

En su agenda figura además otra fecha aragonesa, el próximo 7 de septiembre en la Cartuja de las Fuentes de Sariñena, dentro del Sonna;el festival oscense, por cierto, se ha extendido un año más a toda la provincia y tiene programa hasta el día 9 del próximo mes. Otra propuesta que ocupa más de un mes de programación es el festival En el Camino de Santiago, en sedes que comparten esa condición jacobea dentro de la provincia de Huesca.

Con septiembre recién estrenado, la actualidad festivalera se irá a Luco de Jiloca, pedanía calamochina en el norte de Teruel famosa por su carnaval. Con Susan Vaga y Tobo Gandul como instigadores y residentes, la cita aúna el humor con la música y tiene a nombres del calado de Riki López, Pepín Tre o Wilbur, el acróbata del ‘Gran Prix’, que llega al frente de sus Motivaos. Un cierre estival de altura.

Los festivales

El listado de festivales aragoneses de música popular en las próximas semanas es el siguiente:

Folklore Vivo Las Parras. Las Parras de Martín (Teruel). 18 al 20 de agosto. La Chaminera, Vibra To, Ronda, Malagatos, Zenet y Potato Omelette Band.

Minarock. Alpartir (Zaragoza). 19 de agosto. Otra Ronda (tributo a Más Birras) y Rosco.

Cañimas Fest. Boltaña (Huesca). 19 de agosto. Anthony Godfather, Iván Ortiz, Álex Pardos, Santi Buey, Feel The Beat, Apolo White, Not Now, Serena, DarkDwarf.

Sal a Remolinos. Remolinos (Zaragoza). 20 y 27 de agosto. Gabriel Sopeña con ‘Cantar 40’, R de Rumba DJ o Suyai.

Festival Doña. Parque de Cabañas de La Almunia (Zaragoza). 26 y 27 de agosto. Rodrigo Cuevas, Alejandro y María Laura, Ixeya, Gran Bob y Los Leones del Bluegrass, Karga Social, DJ Manute, Patiwi, Zinentiendo DJ.

Enluquecidos. Luco de Jiloca (Teruel). 1 al 3 de septiembre. Pepín Tre, Las Couchers, Indigesto, Wilbur y los Motivaos, El Duende Eléctrico, Juako Malavirgen, Riki López, Raúl Massana, Y Tan Panchas, PetarDJs.