Carmen Barrantes: "Este mes suelo instalarme en Tierz, que ya tengo asfalto el resto del año"

Una actriz como usted debe tener mucho ajetreo sobre las tablas en estas fechas.

En verano se hace algún festival, pero las programaciones de teatro de sala se paran. Así que salvo unas funciones sueltas, esperamos a septiembre, que es la vuelta al ‘cole’ de la gira. Estoy en una función que se titula ‘Platanos, cacahuetes y lo que el viento se llevó’. Es una comedia sobre el rodaje de la película, que fue un auténtico caos y se convirtió en el mejor filme de la historia. Está protagonizada por Gonzalo de Castro, dirigida por Jose troncoso y hasta marzo del año que viene estaremos dando vueltas por España.



Y en cuanto a cine, ¿tiene nuevos proyectos a la vista?

He tenido la suerte de participar en dos producciones vinculadas a la tierra: ‘Menudas piezas’, de Nacho G. Velilla, una comedia estupenda que ha sido rodada en gran parte en Zaragoza con un elenco buenísimo, y también he grabado ‘Hildegard’, de mi querida y admirada Paula Ortiz. El cine tiene una magia increíble, con tanto equipo humano dejándose la piel muchas horas para un fotograma, para un segundo que va a ser eterno.



¿Qué lugares escoge para disfrutar de las vacaciones?

Todos los años, como buena aragonesa, nos vamos a la costa catalana con mi familia. Además, he estado unos días en el sur, en la costa, y acabo de ir en globo, literalmente, por primera vez. También he ido a Panticosa al Festival Tocando el Cielo, en el que Nacho Rubio e Itziar Miranda son dos embajadores maravillosos, y hasta me he tirado en la tirolina del Valle de Tena. Este mes suelo instalarme en Tierz, que ya tengo asfalto el resto del año. Y por supuesto acudiré al Festival de Cine de Tarazona, que es cita obligada para terminar el verano.



¿Cuál ha sido el viaje de verano de su vida?

Recuerdo esperar el verano para ir de campamento a Villanúa. Íbamos a un bosque con las tiendas y estábamos salvajes. Allí crecimos juntos y dejamos de ser niños y cambiamos la piel. Mi viaje pendiente es a Costa Rica. Y en lo laboral, ir con nuestra querida ‘Ferretería Esteban’ a Sudamérica. Viajar con Jorge Usón, adonde sea, es uno de mis placeres favoritos.



¿Recuerda alguna anécdota estival vinculada a su profesión?

Cuando ganamos el Premio Max con ‘Cabaré de caricia y puntapié’ nos dijeron que había un tipo de maldición y que no haríamos más funciones. Así que nos pusimos a trabajar para que no fuera así y ese verano hicimos tres funciones en pueblos de Teruel , en plazas al aire libre, niños, tractores pasando por detrás mientras nos cambiábamos y estábamos medio en pelotas y nos saludaban con la mano… Así que desactivamos ese conjuro en Teruel. Y el cabaré siguió muchos años más dándonos alegrías.