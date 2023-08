Juanjo Javierre: "Me acuerdo con nostalgia del último verano con mis padres en la Costa Dorada"

¿Qué significa el verano para usted, qué le sugiere?

La primera palabra que me viene a la cabeza es calor. Este año no me viene ningún otro concepto a la cabeza si me hablas de verano.

¿Cómo lo vivía en su infancia y adolescencia?

En la infancia mis mejores recuerdos van asociados a la huerta de mi abuelo y a jugar con mis hermanos debajo de una enorme higuera. Mis primeros años como adolescente fueron, como para casi todo el mundo, una época de descubrimientos e iniciaciones. Además, siendo todavía adolescente, comencé con la música y pronto el verano fue una época de bolos.

¿Y en la edad adulta?

Mi enfoque profesional me ha llevado en momentos a trabajar en festivales, ahora trabajo en el cine y la televisión. Para estas industrias el verano suele ser temporada alta de trabajo. Así que para mi desgracia, verano es más curro que descanso.

¿Este año tiene o ha tenido tiempo para irse de vacaciones? ¿Adónde?

Pues hemos encontrado un hueco entre dos proyectos y nos hemos ido a Nápoles cinco días, todo el mundo nos dice que nos va a encantar.

¿Cuál ha sido el viaje de verano de su vida?

Ahora me viene a la cabeza un viaje que hicimos en familia cuando mis hijos eran bastante pequeños a Toulouse. Me trae muy buenos recuerdos. Toulouse es una ciudad que parece casi ideal para vivir. También me acuerdo con nostalgia del último verano que pasamos con mis padres y con mis hermanos a la Costa Dorada. Creo que ya era consciente de que ese era el final de mi infancia.

¿Cuál es su rincón de Aragón favorito para desconectar?

El Sobrarbe y en concreto Aínsa me encantan. Por su paisaje, por su vida cultural y sobre todo por su gente.

¿Qué destino vacacional tiene pendiente por cumplir?

Me gustaría ir a México y a Japón, pero mejor en otra época del año.

¿Recuerda alguna anécdota estival vinculada a su profesión o a las vacaciones?

Este año tengo presente una muy reciente que no me resulta nada agradable. El año pasado por retrasos en los proyectos en los que estaba, tuve que anular un viaje de ocio que tenía previsto. Verano y vacaciones no es un binomio que me suela funcionar.

¿Qué tipo de lecturas u otras actividades realiza estos días (conciertos, teatro, festivales…)?

En verano me gusta leer ciencia ficción o novela negra. Por supuesto me encanta ir a festivales musicales. Asocio el comienzo del verano especialmente con el Festival Sonar en Barcelona, que me encanta.

¿Qué planes cumple de los que se propone cada verano: descansar, desconectar, crear..?

El verano para mí es una época más bien productiva. En ese sentido me parezco a mi abuelo, que era hortelano: el verano es más de producción, el invierno es más de preparación.

¿Qué película, canción y/o concierto evocan un verano inolvidable para usted?

Me van a permitir que en cuanto a la película elija ‘Que se mueran los feos’. Le tengo un gran cariño al rodaje en Huesca el verano de 2009. Canciones se me ocurren muchas, pero hoy la primera que me ha venido a la cabeza ha sido ‘Summer in the City’, de The Lovin’ Spoonful. Seguramente porque las preguntas me han llevado a épocas pasadas. ‘As it was’ de Harry Styles fue mi canción del verano pasado.