40 años sin Luis Buñuel, el maestro surrealista del cine, del deseo y de los sueños

Luis Buñuel Portolés (Calanda, 1900-Ciudad de México, 1983) murió hace 40 años y nos ha legado una obra cinematográfica, literaria y memorialística impresionante que ha generado más cine, películas de animación, documentales, discos, homenajes y ciclos, y una producción literaria sino infinita, ingente, que crece y crece, y no solo desde Aragón.

El libro de Max Aub sobre él, por poner un ejemplo inmediato, esa tentativa de construir una novela de artista, ha tenido tres ediciones: la de Aguilar, la de Cuadernos del Vigía y la más reciente, en las PUZ, en dos volúmenes, de Jordi Xifra, que la ha abordado como si fuera el proceso de montaje de una película casi interminable y sugestiva. Pero la verdad es que en estos 40 años, Luis Buñuel –que oyó de labios de Hitchock, Roberto Mulligan o George Cukor aquello de «Tú eres el mejor de otros nosotros»– se han hecho muchas cosas: en Aragón y fuera de Aragón, en muchas editoriales y festivales, en ciclos y filmotecas, etc.

Uno de los hechos importantes es la creación del Centro Buñuel de Calanda, que dirige el citado Jordi Xifra, quien además compró su casa en el centro del pueblo, la publicación de sus guiones inéditos en el Instituto de Estudios Turolenses, la edición impresionante de la monografía de ‘Los olvidados’ o las reediciones constantes, en diversas colecciones, de sus memorias: ‘Mi último suspiro’, la última en Taurus, con prólogo de David Trueba.

A todo ello, habría que sumar biografías y estudios, la de Ian Gibson, que se ha quedado a la mitad por ahora, y todos los trabajos de Agustín Sánchez Vidal, que ha ahondado en su vida, en su obra y en el contenido simbólico de sus imágenes. Estas pocas líneas se quedan al pairo, con la cara descubierta, ante la idea de explicar la presencia, la huella y el impacto de Luis Buñuel.

Luis Alegre, director de ‘La buena estrella’ y de varios festivales y estudioso del cine español, afirma: «La figura de Luis Buñuel no hace más que agigantarse a cada rato. La élite del cine y de la cinefilia internacional siente auténtica veneración por él. En estos 40 años se han hecho muchas cosas maravillosas. Pero, desde luego, Agustín Sánchez Vidal ocupa un lugar de honor entre la gente que en mayor medida ha arrojado luz sobre Buñuel. Sus ensayos son de una hondura, brillantez y clarividencia impresionantes». Añade: «Un bonito desafío sería lograr que Buñuel fuera apreciado más allá de la élite. Buñuel es una personalidad muy poderosa y, al tiempo que fascinante, tremendamente compleja. Pero, como en el caso de Federico García Lorca, hay un lado de Buñuel mucho más accesible y popular que podrían disfrutar hasta los niños».

El citado Agustín Sánchez Vidal es autor de ‘Buñuel, Lorca, Dalí. El enigma sin fin’, que logró el Premio Espejo de España en 1988 y reveló muchas claves ocultas y personales de la relación entre estos tres genios. Contó, además de su formación y su intuición, con un material formidable y novedoso: la correspondencia de José Bello Lasierra, ‘Pepín Bello’, amigo del 27, recuperado también en estos últimos 40 años.

Javier Espada, primer director del Centro Buñuel de Calanda y volcado de nuevo con el festival que se realiza desde Calanda, dice: «A los 40 años de su muerte, Luis Buñuel sigue siendo un referente internacional y un director de directores que continúa inspirando a cineastas como Ruben Östlund, quien reconoció la impronta de Buñuel en su obra cuando ganó la Palma de Oro en Cannes. Dos de las películas de Buñuel le sirvieron de inspiración a Stephen Sondheim para el musical ‘Here We Are’ que está próximo a su estreno en Nueva York», apunta.

Javier también se aproxima a lo personal: «Por mi parte, me siento orgulloso de contribuir desde hace más de 20 años, solo o con Gaizka Urresti, en el conocimiento de la vida de Buñuel y de la difusión de su obra con exposiciones, publicaciones y, sobre todo, documentales que se siguen proyectando y emitiendo en muchos países, contento también del éxito del Festival Internacional de Cine Buñuel Calanda, que lleva hasta el Bajo Aragón producciones internacionales que conforman este homenaje cinematográfico, y que cada año permiten que Buñuel, regrese a Calanda trayendo cine mexicano».

Curiosamente el que parece ver el vaso menos que medio lleno es Jordi Xifra, editor de su ‘Obra literaria reunida’ (Cátedra) –siguiendo la estela de la edición que hicieron Agustín Sánchez Vidal y Joaquín Aranda para Heraldo de Aragón– que tiene una percepción no se sabe si pesimista o realista sin más. Dice: «Desafortunadamente, creo, la figura de Luis Buñuel se ha ido diluyendo hasta su desaparición prácticamente. No sé si es porque el cine ha cambiado mucho, si porque fue un exiliado, si porque no ha tenido una escuela. Por tanto siento que no es un caso excepcional; pasa con muchos artistas, casi todos, que casi solo aparecen en los aniversarios».

Matiza: «Eso no quita para que su figura a nivel mundial sea muy importante. En 2028 se cumplen 100 años de ‘Un perro andaluz’. Eso ayudará. Sigue haciendo un cierto interés en la Academia, pero todavía hay camino por recorrer. Es un cine tan personal el de Luis Buñuel que no ha calado ni ha generado sucesores».

Jordi Xifra ha editado, precisamente, dos libros sobre ese poemario y ese corto: ‘El perro andaluz’ en Animal sospechoso editor, y ‘El perro andaluz / Un perro andaluz’ en la colección Luis Buñuel. Cine y Vanguardias, una colección que han creador las PUZ.

Amparo Martínez, estudiosa del cineasta, afirmaba que ya casi todo estaba ahí: «Todo, el deseo, la idea de amor y muerte, el placer por los ejercicios de extrañamiento, el uso de la cámara lenta, el sentido del ritmo, las asociaciones y enlaces visuales, los temas visuales. Y la libertad de la imaginación que consigue poner en pie un poema visual sin las lógicas narrativas convencionales».