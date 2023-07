Zaragoza acoge el castin final para el elenco infantil de 'La Historia Interminable'

El equipo de castin del musical 'La Historia Interminable' ultima la búsqueda de los niños y niñas que darán vida a Bastian y Atreyu entre el 8 de septiembre y el 22 de octubre en el Teatro Principal de Zaragoza con una audición final en la que se han ojeado a quince jóvenes procedentes de toda España.

Estas últimas audiciones han tenido lugar este jueves en la sala de columnas del teatro, donde el director Jesús Torres y el director musical Laurence Aliganga han visto actuar y cantar a más de una docena de niños y niñas de entre 10 y 16 años procedentes de lugares como Navarra, Barcelona, Huesca o Zaragoza.

La navarra Cecilia Sánchez, de 14 años, ha sido una de las primeras en probar suerte, una prueba de la que se siente "orgullosa" y con la que ya está "tranquila". "Llegué aquí porque buscaba castin para gente de mi edad. Me saltó la noticia y me gustaban las canciones, así que mandé el vídeo", ha reconocido la joven de Cascante.

Un vídeo que también mandó el barcelonés Ramón Castillo, que con sus trece años ha acudido a la selección final para optar al papel de Atreyu: "Bastian tiene notas muy altas y baja muy rápido. Es un poco complicado".

Por su parte, la oscense Daniela Fallanás, de once años, se ha mostrado emocionada por esta oportunidad, que le hace "muy feliz" y le permite "unir dos pasiones, que son actuar y cantar".

"Ya me da igual si me cogen o no. Estoy muy contenta de estar aquí y de cómo me ha salido. Mi sueño es hacer musicales. He elegido a Bastian por la voz y porque me parece un personaje muy interesante, con una vida muy diferente a la mía", ha subrayado.

Al otro lado de la mesa y el piano se encontraban ambos directores, quienes han reconocido que buscan "a chicas y chicos que estén dispuestos a trasladarse al mundo de fantasía creado por el musical".

"No nos importa que sean niñas o niños. Lo importante es que tengan mucha ilusión y ganas de trabajar durante las seis semanas que vamos a estar en el Principal", ha explicado Torres.

En cuanto a cómo suceden las audiciones, el director de casting ha asegurado que lo pasan "peor que los niños" porque "lo importante es ver más allá de lo que ellos hacen". "Vienen con mucho nervio, así que hay que ver lo que son capaces de hacer. Buscamos la materia prima y el diamante en bruto", ha añadido.

Esta selección de quince ha llegado tras un largo proceso, en el que han participado más de cien niños de toda España a través de un vídeo online y al que ha seguido una fase en la que "se decidió a los cincuenta mejores para los papeles".

No obstante, Jesús Torres ha remarcado que desde el equipo esperan que puedan subirse al escenario del Principal "unos chicos o chicas de esta zona", por lo que es importante que sepan que están aquí "por ellos" y que vienen "a conocerlos".

"A nivel físico no nos importa tanto, pero a nivel vocal necesitamos una voz blanca y con una tesitura muy concreta. La partitura es muy complicada incluso para el elenco adulto. Así que los niños tienen que estar dispuestos a tener un cuidado personal e ir muy bien en el colegio", ha indicado.

"La Historia Interminable" es una superproducción con una puesta de escena "insólita" al utilizar la animatrónica para dotar de realismo a las criaturas fantásticas, una técnica que en España solo se ha utilizado en el cine.

Este musical, basado en la novela de Michael Ende y cuyas entradas ya están a la venta, llega a la capital aragonesa a principios de septiembre con el objetivo de "transportar al espectador al Reino de Fantasía" junto a personajes míticos como Fújur, Artax o Comerrocas.