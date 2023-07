Nobleza Baturra rinde homenaje a dos de sus figuras, Teresa Betoré y Tomás Castillo

Nobleza Baturra, grupo folclórico que camina hacia los 60 años de vida siendo uno de los más aplaudidos de Aragón, está viviendo unas semanas extrañas. Prepara un gran espectáculo para este domingo en el Teatro de las Esquinas (11.00, entradas a 10 euros) y con él quiere rendir homenaje a Teresa Betoré y Tomás Castillo, que cumplen 50 años en el mundo de la jota y 40 como profesores. Y aquí está el problema: Betoré y Castillo son dos de los cimientos del grupo y, obviamente, están en los ensayos. Las sorpresas, que las va a haber, se están cocinando a sus espaldas.

"Es inevitable que sepan las líneas generales de por dónde va a ir el espectáculo –confiesa Ramón Artigas, coreógrafo y profesor de baile de Nobleza Baturra–. Pero también jugamos un poco al engaño y hay cosas que llevamos en secreto".

Teresa es hija de Carmelo Betoré, quien fundó Nobleza Baturra en 1967 después de haber participado en el rodaje de la película de idéntico título. Coordina el baile de Nobleza Baturra junto a Artigas. Tomás Castillo se ocupa del apartado musical y de la rondalla junto a Alberto Pacheco. Y el canto recae en Sonia Platero.

"Vamos a ofrecer un espectáculo que recopila la esencia de Nobleza Baturra –asegura Ramón Artigas–. Y no lo vamos a hacer con el grupo adulto sino con la escuela. El reto es dar al público un espectáculo de calidad profesional pero a cargo solo de alumnos de la escuela. Habrá también algunas coreografías contemporáneas porque esa es una de las claves del trabajo que está desarrollando Nobleza Baturra a lo largo de los últimos años. Pero todo está pensado y diseñado para rendir homenaje a Teresa y Tomás. Y para el público".

Se da la circunstancia también de que este 2023 se cumplen 30 años de que Artigas y Betoré ganaran el premio Extraordinario en el certamen de las Fiestas del Pilar, el título que todo cantador o bailador aspira a conseguir. Lo ganaron, y ya no pensaron en volverse a presentar.

"Nunca tuvimos la ambición de volver a intentar ganarlo –asegura Artigas–. Nuestra carrera fue bastante meteórica, ganamos casi conscutivamente El Cachirulo, el Certamen y el Extraordinario. Tampoco hemos tenido la intención de buscar otra pareja de baile. Teresa es la máxima expresión de una mujer bailando la jota. Dialoga con el bailador con la coquetería justa. Y, como maestra, su principal virtud es la paciencia y la dulzura y cercanía con los niños, que la hace extensiva a todo el mundo. Yo presumo de no haber discutido con ella jamás".

Tomás Castillo es otro de los cimientos de Nobleza Baturra. Quizá quien mejor lo conozca sea Francisco Pastor, músico de rondalla al que conoce desde los seis años, cuando ambos entraron en el colegio. "Antonio Bernad fue el que nos inculcó el amor a la música aragonesa, nuestro profesor. Desde finales de los 70 hemos compartido escenarios en Nobleza Baturra. No solo es un gran intérprete y profesor, es noble, trabajador, tenaz y muy buena persona. Tiene mucha constancia, que es la cualidad, junto a la innovación, que ha mantenido en la cima a Nobleza Baturra: ese es el secreto del grupo para mantenerse tanto tiempo en la cumbre. Décadas atrás no había tantos grupos folclóricos como ahora, y además se programaban muchas actuaciones. Pero esos veranos de 35 y 40 actuaciones al mes ya no volverán. Y con todo lo que ha cambiado el panorama de la jota aragonesa, Nobleza siempre está ahí".

Pastor defiende la necesidad de que las rondallas tengan la mayor calidad posible. "Se luce el canto, se luce el baile, y la rondalla queda siempre en un segundo plano. Pero que nadie olvide que "sin rondalla no hay espectáculo", subraya. Rondalla de calidad la que habrá este domingo en el Teatro de las Esquinas. Francisco Pastor sabe cómo es el espectáculo. "Se ha cuidado todo hasta el más mínimo detalle y va a ser una gala folclórica de primer nivel", concluye.