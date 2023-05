Mayte Pérez se arranca con jotas en las calles de Teruel

Este domingo se ha celebrado en Teruel el I Encuentro de Cachirulos de las comunidades autónomas de Valencia y Aragón. En esta cita jotera, organizada por la Asociación Cachirulo Encarna Pastor, ha estado presente la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, Mayte Pérez.

Los actos han arrancado a las 10.00 con la concentración y recepción de Cachirulos en el Casino de Teruel, en la plaza de San Juan, donde se han cantado y bailado jotas. Tras esta primera actuación, los ritmos aragoneses se han extendido por el centro de la ciudad. Se han escuchado en las calles de Ramón y Cajal, la calle de los Amantes, la plaza de la Catedral hacia Santa Emerenciana, plaza de la Marquesa, calle de Rubio hacia la calle Joaquín Costa y han regresado, por Costa, hasta la plaza del Torico de nuevo.

La calle del Tozal de la capital turolense ha sido el escenario donde Mayte Pérez ha puesto sus brazos en jarra y se ha arrancado a cantar una jota en solitario, aunque en el inicio del evento ya se había sumado al resto de las voces. En concreto ha sido 'Pulida magallonera', como se ha podido ver en el vídeo que ha compartido en sus redes sociales.

La jota es una seña de identidad aragonesa, forma parte de nuestra cultura y también forma parte de mi vida.



La jota es una seña de identidad aragonesa, forma parte de nuestra cultura y también forma parte de mi vida.

La jota está más viva que nunca, como hemos comprobado hoy en Teruel, en el I Encuentro Cachirulo Encarna Pastor.

Pulida magallonera,

anda y dile al Santocristo,

Pulida magallonera,

que cuando me llame al cielo,

que me cante la Libera,

que me cante la Libera,

anda y dile al Santocristo

En su caso, dice 'la Libera' en lugar de "la olivera". En un artículo, José Luis Melero señala esa diferencia, siendo la primera un responsorio que se cantaba en la iglesia ante el ataúd del difunto, después de la misa de réquiem y antes del entierro.

Esta letra la cantó en 'Nobleza Baturra' Imperio Argentina, en una versión, "teatral y poco escrupulosa" e interpretada "muy caprichosamente", la calificó Ángel Mingote en su 'Cancionero musical de la provincia de Zaragoza', publicado en 1950.

No es nada nuevo que Mayte Pérez se arranque con jotas. De hecho, en las últimas elecciones autonómicas, las de 2019, también cerró la campaña con una jota.

Además, este domingo, en torno a las 11.15 se ha hecho la entrega de ramos de flores a las Reales Mozas de los Cachirulos de Albalate del Arzobispo, Andorra, Alcorisa, Calanda, Escatrón, Puerto de Sagunto y Valencia.