Seleccionados en el casting de 'OT' en Zaragoza: "Yo hago música desde siempre, pero no pensaba presentarme"

"Me han dado el número 2.008, como la Expo de Zaragoza 2008. Es una señal. Vamos para la academia", afirma eufórico Didac Val Capdevila, natural de Sabiñán, que ha conseguido una de las pegatinas para pasar a la segunda fase del casting de 'Operación Triunfo'.

La mañana de este jueves, el equipo de Noemí Galera se ha acercado hasta la capital aragonesa para seleccionar a jóvenes promesas que quieran entrar a la academia de música más famosa de toda España. Se han presentado 842 aspirantes, de los cuales 46 han logrado pasar a la segunda fase, que se celebraba esa misma tarde. Entre ellos, solo 13 han sido seleccionados para la audición final.

Una hora antes de ser seleccionado, Didac, de 23 años, confesaba que llevaba desde las 8.00 haciendo fila: "No me podía dormir y me he venido antes". Aunque estaba nervioso, todavía tenía fuerzas para hacer una pequeña demostración de lo que quería enseñar al jurado: 'No te pido la luna', de Sergio Dalma. "Quiero ser esa locura que vibra dentro de ti", entonaba al micrófono de HERALDO con una soltura propia de quien lleva varios años subiéndose al escenario.

El joven es un apasionado de la música y tiene varias 'covers' en redes sociales. Canta en un coro en Zaragoza y se considera 'eurofan'. De hecho, si llega a la gran final de 'OT', piensa cantar 'Kingdom Come' de Anna Bergendahl: "Es de una preselección de Eurovisión y no la conoce nadie y os encantará".

De Málaga a la final

Otro de los afortunados ha sido Julio Benavente, un joven de 23 años malagueño y residente en Madrid, que ha venido hasta Zaragoza para presentarse al casting. "Llevamos desde las 8.00 aquí", comentaba en la fila antes de pasar a las audiciones. Él no tenía intención de venir: "Nos ha convencido un amigo y nos ha comprado el billete y hemos dicho: 'venga, vamos a probar'". Acompañado con su guitarra, confesaba que no tenía nervios, pero, "luego me pondré un poquillo nervioso, supongo".

Aunque al principio no estaba entre sus planes, recibió una de las pegatinas que le aseguraban el pase a la segunda fase, después de interpretar 'Piensa en mí', de Luz Casal. "Estoy muy contento, con muchas ganas de aprovechar esta oportunidad", decía después de triunfar ante el jurado. "Yo hago música desde siempre, pero no pensaba presentarme", narraba emocionado.

Julio volvía a triunfar en la segunda fase, celebrada por la tarde en el mismo sitio, siendo uno de los primeros seleccionados para el casting final, que se celebrará previsiblemente a finales de septiembre o principios de octubre. A tan solo un paso de entrar a la academia, el malagueño decía que en el caso de llegar a la gala final de 'Operación Triunfo', le gustaría cantar alguna canción propia: "Si pudiese una mía, me encantaría". "Al final, yo estoy aquí por eso, porque compongo y me gustaría vivir de mi música", contaba.

Desde Barcelona

Laia Fernández tiene 21 años y fue otra de las 46 personas que superaron la primera criba. "Yo soy de Barcelona, pero me presenté al casting el lunes y no me cogieron", así que decidió probar suerte en Zaragoza. "Sigo todavía muy nerviosa", decía la catalana mientras hacía tiempo con los demás seleccionados. "He venido con otro amigo, que también ha pasado. Además lo he obligado a venir", confesaba entre risas. De pasar a la final, cantaría alguna canción de Adele o de algún musical, porque, como "actriz", su "punto fuerte es la interpretación".

De Utebo era la primera chica que ha recibido la pegatina la mañana de este jueves. "He cogido el autobús a las seis de la mañana", explicaba Sandra Guillén, de 20 años. "Me siento muy feliz, estoy que no me lo creo. Estaba temblando, me iba a desmayar". El ansiado pase se lo había dado su interpretación de la canción 'El universo sobre mí', de la zaragozana Amaral.