María Ruiz, la muelana de 18 años que triunfó en el casting de 'OT' en Barcelona: "Pensaba que era un sueño"

De 3.025 aspirantes, apenas 35 seleccionados. Es el resultado del primer casting de 'Operación Triunfo' 2023, celebrado en Barcelona el pasado lunes. Entre los afortunados y talentosos candidatos se encuentra María Ruiz, una joven de 18 años que viene de La Muela, y que todavía no da crédito a su logro. "Sigo flipando", comentaba este miércoles por vía telefónica, sin asimilar aún por completo su logro.

María ha pasado las dos primeras fases de las audiciones, y tendrá que superar una prueba final el próximo septiembre. Entonces se elegirá a los concursantes que entrarán a la famosa academia de 'OT', que reabre sus puertas después de tres años de parón; esta vez, de la mano de Amazon Prime.

La intención de la joven era acudir a varias pruebas en distintas ciudades. De hecho, si no era seleccionada en la Ciudad Condal, se habría presentado este jueves en el casting de Zaragoza, en el Palacio de Congresos. Sin embargo, fue seleccionada en Barcelona, para su sorpresa y la de sus padres, quienes la acompañaron en esta aventura: "No nos imaginábamos que pudiera pasar en Barcelona", explica la muelana.

María Ruiz cumple 19 años este agosto, y actualmente se encuentra estudiando Formación Profesional de Integración Social en Zaragoza. Su plan hasta ahora es seguir formándose y acceder a un grado universitario en Psicología. "Siempre me ha gustado todo lo relacionado con la mente humana", afirma. Eso sí, compagina sus estudios con la formación en canto que recibe en la capital aragonesa.

Su pasión por la música viene de lejos. A los 10 años ya empezó a ir a estas clases, en las que busca una mejora de su técnica vocal. Llegó incluso a hacer un musical en La Muela. "Toda la vida ha sido un 'hobby'", confiesa, aunque ahora se replanteando su orden de prioridades, y no descarta qe la música acabe siendo algo más.

"No podía parar de temblar"

La joven muelana no ahorra detalles a la hora de relatar cómo vivió el día de las audiciones. "Me temblaba todo: la boca, la mano, la voz", recuerda. En la primera prueba tuvo que hacer cerca de cuatro horas de fila hasta plantarse ante el jurado. "Mi padre llegó a las 7.00 a hacer cola; yo llegué a las 7.30, y recuerdo que entré sobre las 11.00. Se me hizo rápido, quizá por los nervios que tenía", bromea.

La primera canción que interpretó fue 'Me quedo contigo', de Rosalía; con esa interpretación cautivó a Mónica, una de las seleccionadoras. "Al principio pensaba que no le había gustado, porque la veía muy seria", pero todo cambió cuando vio "que se levantaba con la pegatina". María no podía creérselo.

Después de pasar esta primera fase fue convocada al día siguiente para las audiciones a puerta cerrada. Entonces vivió su momento más emotivo: tras interpretar 'La llorona', tema con el que consiguió conectar con todo el jurado, Noemí Galera le dio una sorpresa. Cuando estaban nombrando a los seleccionados, la directora de 'OT' no dijo su nombre. "Yo empecé a abrazar a mis compañeros, pensaba que todo había acabado". Entonces, Noemí la llamó por su número (1103) y dijo: "Para lo que te tengo que decir necesito ayuda", tras lo cual aparecieron sus padres, emocionados. La directora de 'OT' bromeó con la familia y dijo: "¿Le podéis decir a vuestra hija que no hace falta ir a más ciudades porque sigue en el casting?". Noemí llegó a hacer un guiño sobre el origen de María Ruiz y dijo entre risas: "¡Venga maños!".

Cuando oyó esto, la joven abrazó a sus padres llorando. "Pensaba que era un sueño, que me estaba desmayando", confiesa.

Todo su pueblo con ella

María quiso agradecer el apoyo de todo el pueblo y del alcalde, que siempre la ha apoyado. "Mi madre tiene una tienda, y han venido muchísimos vecinos a darle la enhorabuena", dijo emocionada la joven. También valora todo lo que sus padres y su hermana han hecho por ella: "Son mi mayor apoyo siempre, desde pequeña".

En las redes sociales del Ayuntamiento de La Muela todo son buenos comentarios hacia la chica: "Me alegro mucho, buena chavala, ayuda mucho a su madre y el esfuerzo se ve desde casa, enhorabuena", dice un vecino en una publicación de Facebook en la que felicitan a María por sus buenos resultados en el programa.

Todavía quedan varios meses para el casting final y acaba de terminar los exámenes de junio, por lo que la joven muelana ha decidido tomarse con calma el verano. "Me iré con mi familia unos días y quiero relajarme, aunque también estaré preparando la audición", explica.

"Yo confío en mí y voy con actitud positiva. Si paso, genial, pero ya me siento orgullosa de haber llegado hasta aquí", concluye María. En su Instagram ha publicado varios mensajes de agradecimiento y ha lanzado un deseo: "Ojalá esta suerte continúe".