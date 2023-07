Los consejos de Noemí Galera a los aspirantes de 'Operación Triunfo': "Escoged bien la canción"

'Operación Triunfo' 2023 ha llegado a Zaragoza. Este jueves por la mañana se celebraba el casting en el Palacio de Congresos de la capital aragonesa. Cientos de personas esperaban desde la madrugada a cantar delante del equipo de selección, dirigido por Noemí Galera, también directora del programa.

Minutos antes de que se abrieran las puertas, Galera lanzaba una serie de consejos para los que quieran aspirar a formar parte de la academia de música más famosa de España. "Que escojan bien la canción que van a cantar, que dejen los nervios, porque esto es una prueba", comenzaba la directora.

Este es un camino más corto

También lanzaba un mensaje de tranquilidad a los que no vayan a ser seleccionados: "Si reciben un no, no significa que no sirvan para ser artistas". "Este es un camino más corto", pero no el único, advertía Noemí. "Que no decaiga su ánimo si es lo que quieren hacer", explicaba.

"Tampoco hace falta insistir y venir a todas las ciudades, que al final vamos a ser los mismos todos", bromeaba la directora, después de que se conociera que muchos aspirantes habían repetido destino con la esperanza de ser escogidos en alguno de las ciudades españolas en las que se celebrarán las audiciones. "Sobre todo, que lo disfruten, porque es una experiencia chula".

"A veces te equivocas"

La propia directora reconoce que el proceso de selección no siempre es perfecto. "A veces te equivocas y pones tus expectativas en alguien que luego se va desinflando, y alguien que a lo mejor ha pasado un poco más desapercibido se te cuela en la final de la edición", afirmaba Noemí.

Desde el programa buscan a personas que sean "un conjunto de varias cualidades". "Lo primero y lo principal es que canten, porque es un programa de música, pero hay otras cosas que se tienen en cuenta y todo suma", concluía.