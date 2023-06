El DJ Andrés Campo: "El Monegros Desert pone a Huesca y a Aragón en el mapa"

¿Recuerda cómo y cuándo entró la música en su vida?

Desde muy niño, escuchando discos en el viejo tocadiscos de mi madre. No tengo familiares relacionados con la música, pero mi madre siempre ha sido melómana. Recuerdo escuchar mucha música con ella; el resto vino por inquietud.

¿Cuáles eran sus discos/canciones favoritas en su adolescencia?

Tengo muy buen recuerdo de los Bee Gees, ‘Caruso’ de Pavarotti, y cosas muy dispares que hacía sonar mi madre en casa.

¿Cómo fue el camino hasta convertirse en DJ?

Fue bastante ‘orgánico’ por decirlo de algún modo. Comencé a tener contacto con los ‘platos’ de un amigo. De ahí compré mi propio equipo con mi primer sueldo a los 16 años y, para aquel entonces, ya estaba pinchando en algunos locales de Huesca. A partir de allí, fui teniendo actuaciones en salas como Coliseum y poco a poco fui recogiendo los frutos.

¿Siempre tuvo claro que quería ser DJ o tenía un plan B?

No, de hecho estudié Diseño. Estuve pinchando y trabajando como director creativo durante 11 años hasta que llegó un momento que la música me exigía mucho tiempo y aposté por ella.

¿Cómo se acercó a la música electrónica?

Por medio de un amigo que tenía discos y escuchando radios piratas. Me llamaba mucho la atención el estilo, la energía y lo que transmitía.

¿Cómo recuerda los tiempos en los que tenía que cargar con la maleta de discos y cómo valora la evolución tecnológica que se ha producido?

Fueron buenos tiempos. Pienso que haberme criado en esa época hace que valore muchas cosas que ahora no se tienen en cuenta: el precio de la música, el mezclar con platos... Era más sacrificado, sobre todo para alguien que no tenía muchos ingresos. Ahora es todo más fácil, que es genial, pero se pierde un poco el valor de aprender y se prioriza crecer rápido y la guerra de los números en las redes sociales. Antes era todo por y para la música.

¿Qué siente cuando está a los platos, dirigiendo el baile y el disfrute de una multitud?

Es algo que es difícil de explicar. Me encanta hacer disfrutar a la gente, no hay mayor recompensa que saber que has cumplido con las expectativas de alguien que ha pagado una entrada y te ha ofrecido su tiempo de ocio. Es lo máximo.

¿Cómo prepara una sesión, cómo es el proceso? ¿Varía mucho dependiendo de la audiencia a la que se va a enfrentar?

Siempre sé donde voy, con quién comparto cabina, qué tipo de evento es, la zona, horario... Eso me da pistas sobre lo que tengo o debo hacer.

¿Recuerda la primera sesión que realizó?

Sí, la primera vez que pinché para el público no fue teniéndolo delante. Fue en una radio pirata que sonaba en Huesca. No había gente delante pero sentía la presión de saber (o imaginar) que había oídos detrás que iban a valorar lo que ahí estaba haciendo.

¿Cuáles son las sesiones más especiales de su trayectoria?

Todas tienen algo especial, pero mis ‘All night longs’ en Florida o mi ‘set’ en las pasadas Fiestas del Pilar son buenos ejemplos. En general, las fechas con mucha expectación y las que son para mi gente tienen esa magia especial.

Andrés Campo, ante su público en 2022 en el desierto fragatino. Monegros Desert

¿Cómo hace para estar al día musicalmente con las tantísimas propuestas que aparecen?

Es complicado, me gusta mucha música, así que me agobia el no poder escuchar toda la que me gustaría. Dedico mucho tiempo a escuchar las novedades y discos promocinales que me llegan para mi sello (Ei8ht). Intento estar al día con todo lo que sale al mercado.

Está muy vinculado con todas las iniciativas de la familia Arnau. ¿Cómo valora que un proyecto nacido en Fraga haya trascendido tanto?

Es para quitarse el sombrero, es una familia que vive esto con mucha intensidad, lo llevan en los genes. Desde aquí mi agradecimiento por la cantidad de ocio que ha nacido de sus cabezas y trabajo.

El año pasado regresó el Monegros Desert y este repetirá en el escenario principal. ¿Cómo valora que se realice un evento de tal magnitud en ‘casa’?

Con especial ilusión. Monegros ha sido muy importante para mí como publico y como DJ. Me he criado escuchando en ese desierto a artistas geniales. Me alegra que pueda seguir con vida y con más éxito que nunca. Me siento orgulloso de que se celebre en Huesca, nos pone en el mapa.

¿Qué sesiones tiene ya cerradas en la agenda para este 2023?

Muchos festivales, algunos ya anunciados como Monegros, Aquasella, y muchas fechas alrededor del mundo. Este año apunta fuerte, así que me va a tocar viajar mucho, algo que me asusta (risas) y me gusta.

¿Qué sueños o aspiraciones le quedan por cumplir?

No soy muy exigente. Ojalá pueda seguir como estoy ya que creo estoy cumpliendo mi sueño. Hago lo que me apasiona, las cosas me van bien, tengo el cariño del público y conozco gente genial por el camino. Me gustaría, eso sí, poder vivir en la montaña, en Huesca, es algo que echo de menos, pero claro, no tengo un aeropuerto a 20 minutos (risas).