Pedro Andreu y Pablo Ferrer: cuentos para niños que creen que los mosquitos tocan el violín

Hay cosas que parecen empezar por azar y que se consolidan por los valores de la amistad. Pedro Andreu, batería de Héroes del Silencio y animador de un puñado de grupos, y el periodista todoterreno de HERALDO Pablo Ferrer, un melómano, empezaron a hacerse muy amigos en una gira musical de 2007. Desde entonces, su complicidad y su afecto no solo no han desfallecido sino que ha aumentado. Pablo conoce al dedillo los sueños literarios de Pedro Andreu, que escribe cuentos en secreto y lleva más de tres años dándole vueltas a una novela. El batería, inquieto, lector y amigo de otros artistas, le contó uno de sus sueños: ¿por qué no crear una colección de cuentos ilustrados, breves, para niños y niñas, de entre 7 y 9 años?

Esa idea, entre otras cosas, nacía de la observación del crecimiento de su hija Paloma, a la que notaba cómo poco a poco maduraba y decía frases que podían contener la semilla de un cuento, o de una “historieta”, pero también de un desconcierto. “De algún modo, los niños hasta los 5 o 6 años son fantasiosos, todo es posible; luego, se vuelven imaginativos y dominan mucho mejor lo cotidiano”, dijo este jueves Pedro en la presentación de ese proyecto que ha cuajado en un primer volumen, coral, ‘Antes de las nueve’, que publica el sello zaragozano Pregunta, de Reyes Guillén y David Francisco. El café literario Le Petit Coin, de Jesús M. Petit, fue el escenario de la puesta de largo de esta colección que se inicia con diez piezas firmadas por Pablo Ferrer (autor de siete), Marina Santos, Paula Figols y Christian Peribáñez, periodista de HERALDO y presentador de ‘Atónitos huéspedes’ de Aragón Televisión.

Pablo Ferrer recuerda la llamada de Pedro Andreu y la búsqueda inmediata de una ilustradora. Le hablaron de la joven diseñadora Zaira Andrés (Zaragoza, 2001) y habló con ella. “Nos gustó mucho su estilo naïf pero muy elaborado y ha sido ella quien ha hecho todas las ilustraciones”, decía Pablo Ferrer, que fue quien contactó con los autores. “Ahora ya tenemos otros que también están escribiendo cuentos. Y en la próxima entrega, que aún no sabemos si serán una o dos al año, habrá otros autores”, explicó Pablo Ferrer. La hija de Pedro Andreu, Paloma, y sus compañeras de clases escribieron frases, microcuentos, notas, y algunas se emplearon como motivo de inspiración.

“Al menos tres”, apuntaron Pablo y Pedro, que revelaron algo curioso: querían que los cuentos -redactados, en clave de ficción, en primera persona, en la voz de una niña o de un niño– fuesen naturales, con su lenguaje infantil, con su expresión peculiar y sus reiteraciones. “Hemos tenido un auténtico ‘sanedrín’ que ha opinado y valorado los cuentos y su lenguaje”, decía Pablo. “Algunos cuentos han sido rechazados o cuestionados porque estaban muy bien escritos; alguna vez hemos suprimido o corregido un adjetivo es busca de esa voz natural. Hemos huido de la sinonimia”, explicaba Pedro Andreu.

Pablo Ferrer y Pedro Andreu, de pie; abajo, Paula Figols. A. C./Heraldo.

A los promotores de los cuentos de ‘Antes de las nueve’ les gustaría que el libro tuviera usos en la esfera pública y en la privada. Pedro Andreu habló de convocar un concurso sin ganadores ni perdedores donde los niños lean a su modo los cuentos, y querrían que se presentasen en bibliotecas, centros cívicos, colegios, etc. Y que en la esfera privada fuese leído por los padres a sus hijos antes de irse a la cama. “‘Antes de las nueve’ alude a la edad y a la hora en que se van los chicos a dormir”, comentó Pedro. “En la portada hay un gato o una gato. Nosotros queríamos que todos los cuentos tuviesen un nexo en común, un personaje, etc., que entrase o saliese, que anduviese por ahí. Y aquí está, un gato, que en realidad quizá sea gata y se llame Maca”. Pedro Andreu añadió algo más: le gustaría que en la próxima entrega se incorporasen elementos musicales en forma de QR o de lo que sea.

La escritora Paula Figols -que fue redactora muchos años de HERALDO y logró un valioso éxito con ‘Catorce’- explicó que le interesó mucho la idea en cuanto fue invitada y acudió a la presentación. “Ha sido un reto para mí. Se trata de escribir una historia con un estilo sencillo pero que sea rica”, con matices, con eficacia narrativa, directa. Y lo hace en ‘Mar’, la historia de alguien que “un día voy a coger una barca y voy a llegar al mar” y que tiene una amiga que “dice que cuando sea mayor irá a la Luna”. Paula, que trabaja en una nueva novela con intensidad y sin prisa, estaría encantada de repetir la experiencia.

Pablo Ferrer escribe de todo: de la relación con las estrellas, el sol, la luna y la tierra; de los objetos de los Reyes Magos, que podrían ser adquiridos en el súper; de las nubes, donde suceden tantas cosas, sean o no de algodón de azúcar; del miedo, la magia y la fotografía; de un bebé que cree que podría atravesar las paredes; del impacto de los juguetes o de cómo leen en familia algunas mujeres. Marina Santos se acerca al misterio de las luciérnagas o ‘lumiérnagas’ y el citado Christian Peribáñez cuenta los sueños de alguien que sueña “con coches gigantes que van por todos lados y no paran nunca”.

Pedro Andreu dijo que él ha escrito cinco o seis cuentos, que no se había atrevido a incluirse en este volumen coral porque podrían ver su texto como una leve intromisión, “o como el relato de un batería”. Pablo Ferrer comentó que estaban intentando convencerlo. Parece claro que en la segunda entrega, el ex de Héroes del Silencio podrá desarrollar una de esas tramas que tanto le gustan: “Un niño de 5 años dice que los mosquitos tocan el violín. Con 6 o 7, ya dicen que los moscardones no lo pueden hacer, pero sí tocar una sinfonía entera”.

Paula Figols se suma a esta selección con el cuento 'Mar'. A. C./Heraldo.

Los autores firmarán este sábado, de 11.00 a 13.00, en la Feria del Libro de Zaragoza en la caseta de Pregunta y el libro se presentará el 17 de junio en la terraza del Parque Bruil.