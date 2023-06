Fantastic Negrito, el telonero de Springsteen y ganador de un Grammy, actúa en Zaragoza

A sus 55 años, Xavier Amin Dphrepaulezz ha vivido mil vidas en una. Siempre al límite, emergiendo del hoyo al que parecía predestinado, reescribiendo un guión vital que no le concedía cartas ganadoras, reinventándose para alcanzar la cima partiendo del sótano más profundo. Una hazaña que ha firmado como Fantastic Negrito, su nombre de guerra en esta batalla interminable en las tierras del blues.

El artista estadounidense es la estrella más radiante del ciclo 'Música al raso' que este jueves (21.30, entrada gratuita) se instala en el Jardín de Invierno del Parque Grande de Zaragoza. Comparecerá en el momento más dulce de su carrera, siendo telonero habitual de Bruce Springsteen en su actual gira europea, con el refrendo del Grammy al mejor álbum de blues contemporáneo conquistado en 2016 (fue finalista en la misma categoría en 2018) y con los ecos todavía muy presentes de su último disco, el contestatario 'White Jesus Black Problems' que editó en 2022.

¿Qué se esconde detrás de este carismático maestro del blues punk? Repasar su biografía resulta muy útil para comprender su obra y milagros. Nacido en Massachussets en 1968, es el octavo de 15 hermanos de padre de origen somalí. Al trasladarse la familia a Oakland (California) cuando tenía 12 años, se 'licenció' en la universidad de la calle en su acepción más cruenta. Las drogas y la violencia conformaban su día a día hasta que la música apareció para rescatarlo.

Devoto de Prince, fue 'fichado' por el exrepresentante de su ídolo, Joe Ruffalo, que le negoció un contrato discográfico para publicar en 1996 su primer disco, 'The X Factor'. Un lanzamiento que pasó inadvertido. Tras sufrir en 1999 un accidente de tráfico que le tuvo varias semanas en coma, su trayectoria musical quedó aparcada hasta 2014.

Irrumpió como Fantastic Negrito con una imbatible declaración de intenciones, 'The last days of Oakland', su pasaporte al Grammy y a la rehabilitación pública. Con su siguiente obra, 'Please don't be dead', confirmó que su antecesor no había sido una flor aislada y caprichosa en ese frondoso jardín sonoro. Una gozosa realidad de la que los zaragozanos disfrutarán este jueves.

La actividad en el Parque Grande continuará este viernes con la banda granadina Lagartija Nick y el jueves 15 de junio con Rojuu, Rada Mancy y La Plazuela.