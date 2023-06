La música aragonesa se volcará en un homenaje al fallecido Iñaki Fernández

El pasado febrero falleció repentinamente en Zaragoza Iñaki Fernández a los 71 años. Con él se marchó una de esas figuras que ayudan a explicar la historia y el ecosistema musical de Aragón. Guitarrista, cantante, profesor de música y fundador de Green Apples (banda de tributo de sus adorados Beatles), su presencia en los escenarios fue una constante durante varias décadas.

Acompañó con su guitarra a José Antonio Labordeta en muchas ocasiones y a Joaquín Carbonell, con el que llegó a grabar algunos discos. También prestó su talento a Boira, Puturrú de Fua, Curroplastic, Carmen París, Jaime Ocaña, Josu García, Joaquín Pardinilla, La Plantación, Carlos Malicia y Paco Cuenca.

Su ausencia ha dejado un inmenso agujero imposible de llenar. Pero, al menos, sus compañeros quieren dedicarle un homenaje el próximo sábado 24 de junio en el Centro Musical Las Armas de Zaragoza a partir de las 20.00. La entrada es gratuita pero hay que descargar la invitación en www.lasarmas.es/programacion/.

"Era una gran persona, un tío excelente. Siempre le acompañaba una sonrisa y se hacía querer allá donde fuera. Él me enseñó a amar a los Beatles. Hay una frase que me dijo que jamás se me olvidará: 'Si eres fan de los Beatles, eres amigo mío'. Se merecía este homenaje y muchos más. Vamos a intentar que sea una velada maravillosa. Te das cuenta del respeto y cariño que despertaba Iñaki al ver todas las personas que quieren colaborar", explica Enrique Barcelona, uno de los organizadores y representante de Green Apples desde 1994 hasta 1996.

A falta de nuevas confirmaciones, el cartel ya cuenta con la presencia de Joaquín Pardinilla y Ernesto Cossío, que interpretarán himnos de Georges Brassens; Carmen París, María José Hernández (que hará una versión de Antonio Vega), For Sale, Los Modos, Carlos Malicia, Javier Tarazona, Ángel Petisme, Sara Gale, Manuel Martínez, Chema Fernández...

Y, por supuesto, no faltarán sus colegas de Green Apples, que serán la banda principal e hilo conductor de la velada: José Gregorio Montañés (teclado), Raúl Kerkhoff (bajo), Héctor Salvador (batería) y los hijos de Iñaki, Guillermo y Gabriel Fernández, que tocarán la guitarra y cantarán. La emoción estará a flor de piel. A buen seguro, entre los recuerdos que aflorarán estará la actuación en la mítica The Cavern en Liverpool en 2009.

Pedro Andreu, batería de Héroes del Silencio, grabará un vídeo ya que tiene un compromiso ineludible y Josu García ha excusado su presencia al tocar ese día en un concierto de Loquillo. Además, se están recopilando fotografías y vídeos para ser proyectados en la sala.