Alicia Blasco: “Con mi familia no tengo que explicar por qué hago dibujitos”

¿Decoraba usted las paredes de su casa familiar desde pequeña?

Algo había por ahí –ríe– porque es verdad que soy el típico caso de ‘niña que dibuja’ desde siempre, pero en el instituto les cogí el gusto a la Física y las Matemáticas, se me daban bien, y pensé en ingenierías o arquitectura. Finalmente me fui a Valencia; allí estudié la carrera de Diseño y Tecnologías Creativas, que incluye diseño gráfico y programación, y también tenía ilustración. Estando allí me di cuenta de que esta última parte era la que más me gustaba.

Algo tiene Teruel como cantera de jóvenes ilustradoras: Laura Rubio y su ‘Queronea’ son un referente cercano.

La conozco, claro, he estado en alguna charla suya, aunque no hemos hablado personalmente. Trabaja muy bien.

¿Cómo ha acabado en Zaragoza?

Un poco por azar. La carrera la terminé ‘on line’ por el confinamiento, desde casa. Poco después surgió la ocasión de compartir aquí piso con una amiga, para empezar a buscar salidas profesionales. Llevo año y medio y mi idea es quedarme más tiempo, estoy muy bien.

Víctor Montalbán, responsable del diseño del cartel en el Día del Libro y la actual Feria del Libro, ha confiado mucho en usted.

Sí, desde luego. La posibilidad de ilustrar los dos carteles parte de la confianza que tuvo en mí. Se encarga de maquetar los libros de la colección Zaurines, y fue quien me propuso como ilustradora para el libro ‘1764’, en el que trabajé con Daniel Nesquens, y que ha salido este mismo año. Luego surgió la oportunidad de los dos carteles y Víctor ha vuelto a confiar en mí para trabajar juntos en estos encargos.

También ha debutado en el noble arte de la firma de obras en grandes eventos. ¿Cómo lleva la popularidad súbita aparejada a esos entornos?

Sí, me tocó firmar el Día del Libro, que fue una locura en general, y el pasado fin de semana en la Feria. Soy bastante introvertida y todo esto resultó intenso, muchos estímulos concentrados, pero siendo justa, mi caso no fue para tanto: solo firmaba un libro. Daniel tiene muchos, imagínate, y no paraba de firmar. Además, hizo buen tiempo las dos veces y eso ayudó a que se animase más gente.

¿Se desplazó su club de fans desde Teruel?

Vinieron en abril, sí. Ahora se complicaron un poco las fechas, pero compartir ese momento con ellos estuvo muy bien.

¿Y la familia? ¿Cómo asimilaron su volantazo profesional?

Apoyándome. Quizá ayudó que en mi círculo familiar más cercano no hay nadie que se dedique profesionalmente a una disciplina artística. Mi decisión fue progresiva, desde el instituto, así que no les sorprendió, y confían en mí. Con mi familia no tengo que explicar por qué hago dibujitos, no me han dicho nunca que trate de buscarme otro trabajo más seguro.

Como artista y persona joven, tendrá que lidiar a menudo con actitudes paternalistas.

Bueno, a veces se quedan esperando una segunda ocupación cuando digo que soy ilustradora, sí. Lo que pasa, y es una opinión personal, es que el contexto que trajo la pandemia a ciertas ocupaciones ha hecho que se acepten de manera más natural. Fue un tiempo duro que cambió cosas, y yo trato de aprender de cada situación que surge en mi vida. Las redes sociales también tienen un peso importante en lo que pasa ahora: quizá antes resultaba más extraña para la gente cierta especialización artística como modo de vida.

¿Sueña a lo grande? ¿Dónde se desarrolla ese sueño? ¿La moda en París, el cine en California, el ‘anime’ en Japón, el bullicio de Madrid o la belleza natural de Teruel?

Es bonito tener proyectos propios, por supuesto, pero el mundo de las campañas publicitarias me gusta mucho, no me importa el lugar. Encargarme de una gran campaña sería genial, sobre todo si es de ámbito cultural; tener la confianza de una institución para desarrollar una línea gráfica me haría mucha ilusión.