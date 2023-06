Miguel Mena: “De no haber sido locutor me hubiera gustado ser bibliotecario”

¿Qué le dicen las ferias del libro?

Para mí son una fiesta, un lugar de encuentro donde ir a pasear, curiosear y encontrar amigos.

¿Cómo vive la Feria del Libro? ¿Qué te agrada y qué te desagrada?

La vivo como una cita anual ilusionante. No hay nada que me desagrade.

¿Le convence el Parque Grande?

Lo importante es que convenza a libreros y editores, y parece que han querido repetir allí. A mí no me disgusta ninguna de las ubicaciones que ha tenido.

¿Existe una Feria del Libro inolvidable para usted como lector o como autor?

En los años 80, cuando se celebraba en la plaza de los Sitios, vino a firmar Alfredo Bryce Echenique. Yo había leído pocos años antes ‘La vida exagerada de Martín Romaña’, novela que me había deslumbrado. Como trabajaba en la radio, me presenté allí con una grabadora para entrevistarle, y así lo hice, pero en realidad fue una excusa que me inventé para charlar un rato con él, ya que por entonces sólo hacía un programa musical y la entrevista jamás se emitió.

¿Qué va a firmar? Explíquenos los motivos y la línea de los libros, y para quién están pensados.

Lo último que he publicado es ‘Zaragoza. Historias de ida y vuelta’ (Pregunta), un libro realizado en colaboración con la Cátedra sobre Despoblación y Creatividad de la DPZ y UNIZAR donde recojo el testimonio de 52 personas que han vuelto a sus localidades de origen, para desarrollar su vida profesional, después de haber tenido que emigrar. Y también firmo ‘Aragón. Formas de ser’ (Pregunta), que es zumo de radio para celebrar mis 40 años como locutor; empecé en junio de 1983. Son conversaciones que mantuve con 28 personajes hablando de su trabajo y reflexionando sobre el Aragón actual. Hay gentes del cine, la política, la literatura, la empresa, el deporte, la judicatura, la ciencia, la banca, la música, el diseño, la televisión, el activismo social, la arquitectura, la investigación científica, la historia y la sociología… Entre otros están el dúo Amaral, Julián Casanova, Marisol Aznar, Paula Ortiz, Sergio del Molino, Carlos López Otín, José Luis Melero, etc.

"Me impactan los éxitos encadenados de Sergio del Molino en 2016, Manuel Vilas en 2018, Irene Vallejo en 2019 y Luz Gabás en 2022. No creo que se haya dado un fenómeno igual en ninguna otra comunidad. Y luego está la impresionante obra completa de Ignacio Martínez de Pisón"

¿Desde cuándo le importan los libros?

Desde que era un niño. De no haber sido locutor me hubiera gustado ser bibliotecario. Con once o doce años ya ordenaba mi pequeña colección de libros al estilo de una biblioteca, pegando con celo en el canto una clave de letras y números.

Miguel Mena ha logrado un gran éxito con títulos como 'Canciones ligeras' y 'Puente de Hierro', publicadas por Pregunta. José Miguel Marco.

¿Cómo se convirtió en escribir y qué le da la literatura?

Comencé a escribir cuando ya llevaba muchos años en la radio y publiqué mi primera novela con 33 años. No era algo que hubiera pensado siendo un chaval. Fue como una prolongación de lo que hacía en el trabajo; luego se convirtió en una afición a la que es imposible renunciar.

¿Cuáles son esos autores que siempre tiene cerca? ¿Qué busca en una página, en una cita, un instante, un libro? ¿Qué encuentra en ellos?

Rosa Montero, Elvira Lindo, Julian Barnes, David Trueba y muchos más. Todo lo que publican me parece interesante.

¿Cómo ves el fenómeno de las letras aragonesas en el siglo XXI, qué le ha conmovido o interesado: detalles, explosión de lectores y clubs de lectura, eco nacional e internacional, libros concretos?

Me impactan los éxitos encadenados de Sergio del Molino en 2016, Manuel Vilas en 2018, Irene Vallejo en 2019 y Luz Gabás en 2022. No creo que se haya dado un fenómeno igual en ninguna otra comunidad. Y luego está la impresionante obra completa de Ignacio Martínez de Pisón, uno de los más grandes narradores españoles de las últimas décadas, que ha firmado varias obras maestras, la última ‘Castillos de fuegos’ (Seix Barral).

Los Premios de las Letras Aragonesas pasaban bastante inadvertidos. Se dice el nombre del premiado y se convoca un acto, y ahí acaba todo. ¿Qué propondría usted, qué podríamos hacer?

Lo fijaría a una fecha concreta, tanto el anuncio como su entrega, quizá creando el Día de las Letras Aragonesas, al estilo de los que ya existen en otras comunidades.

"No busco nada determinado en la literatura, leo todo tipo de libros que suscitan mi interés por diferentes motivos, pero me gustan mucho las novelas que me explican la época que me ha tocado vivir"

No sé si es mitómano. ¿Quiénes son los personajes de ficción que más le han marcado? ¿Qué busca en la literatura ajena?

Pues probablemente el que más me marcó fue Tintín, porque de sus cómics salté inmediatamente a las novelas de Julio Verne y ya no paré nunca de leer. No busco nada determinado en la literatura, leo todo tipo de libros que suscitan mi interés por diferentes motivos, pero me gustan mucho las novelas que me explican la época que me ha tocado vivir, más o menos desde la segunda mitad del siglo XX a la actualidad.

Recomiéndenos de tres a cinco libros más o menos recientes para la Feria.

Recomiendo mis últimas lecturas: la novela ‘Los incomprendidos’, de Pedro Simón, el libro de viajes ‘Los amantes extranjeros’, de Ana R. Cañil, y el libro de relatos ‘La verdad sobre el amor’, de José María Conget; este último es realmente impactante: divertido, amargo, ácido, emocionante; lo tiene todo.

