Princesa y dragones, paisajes, animales y aventuras, diez libros para la Semana Santa

Siempre hay mucho donde elegir para leer en estos días de Semana Santa, para regalar, para ver, para aventurarse por otros lugares gracias a la lectura. Ofrecemos una pequeña selección de libros para jóvenes, desde los más chicos, los pequeños lectores, hasta los más adultos. Álbumes, libros ilustrados, cómics, vidas de pintores, de poetas, de bailarinas, de científicos, clásicos adaptados e iluminados, etc. Todos ellos libros interesantes, divertidos, instructivos, sorprendentes, de esos que con ayuda de la sensibilidad, un poco de esfurzo o el azar pueden marcar vidas, instantes, o fijar algunos recuerdos.

Portada de '¡Tengo ganas!' para los más chicos de la casa. Archivo HA.

1. ‘¡Tengo ganas!’. Texto: Michaël Escoffier. Dibujo: Karine Bélanger. Edelvives. Zaragoza, 2023.

¿Quién no ha pasado por esto alguna vez? ¿Por esa urgencia de hacer pis o pas y se encuentra con el baño ocupado? Ya sea una liebre, un ratoncillo, un niño. Da igual que vayas donde vaya: la puerta de los chicos está cerrada; la de las chicas, lo mismo. Y desde adentro solo hay silencio o inclemencia ante nuestra prisa y agobio. De todo ello se habla en este cuento sencillo, directo, de esa angustia tan humana como cotidiana. “¿Te falta mucho?”, “que me lo hago encima”, “¿puedes salir?”. Todo se desarrolla en un espacio azul. ¿Será feliz o infeliz el final? ¿Llegará ese gustito indecible? Con muy pocas palabras y menos frases se puede transmitir esta comezón, y una ilustración nítida, directa y depurada.

Un cuento de animales, de revelación y de afecto familiar. Archivo HA.

2. ‘¡Te quiero con locura!’. Texto: Alexandra Garibal. Dibujo: Claudia Bielisnky. Edelvives. Zaragoza, 2023.

A veces sucede: a los más chicos, sobre todo a los mimosos, les entra un ataque de pánico. ¿Nos querrán nuestros padres? ¿Y de ser así, como parece lo más probable, cuánto? A veces, los inseguros o los vulnerables piensan que los padres no los quieren, ay, “¡… nada de nada!” e interpelan. El pequeño ratón le pregunta a su madre, y ella lo tiene claro: “Mi amor por ti es tan fuerte como un león, tan gordo como un elefante...”.

De esta necesidad de afecto va este cuento delicioso que enseña a conocer animales y sus rituales, pero también algunos adjetivos y sustantivos, e incluso imágenes literarias. El amor de madre puede ser “único como la danza de las mariposas”. El tono es enternecedor y el cariño abundante. Y los dibujos detallistas, esquemáticos y envolventes. Entre otras cosas, ayudan a conocer mejor la naturaleza: el océano, el bosque, las estrellas, y los colores, claro.

El caballero Jorge hace lo indecible por la doncella Bellatriz ante la fuerza del dragón. Archivo HA.

3. ‘San Jorge y el dragón’. Daniel Nesquens. Ilustraciones: David Guirao. Pregunta. Zaragoza, 2023.

Pregunta reedita este álbum ilustrado del que David Guirao se siente especialmente orgulloso: es un cuento muy cinematográfico, de pequeños detalles y amplias panorámicas, de primeros planos y de aventuras. El escritor Daniel Nesquens, con su particular sentido del humor, que aquí no excluye algunos toques grotescos y crueles, arma con nuevos detalles esta leyenda, le da su sesgo, su ingenio y sus desviaciones más o menos jocosas. “A mí que me cuentas. Para adentro -le contestó la bestia. Resbalaban por lengua, y comenzaba el proceso de digestión”, se dice cuando el dragón se zamba a un buen mozo, herrero, de un pis pas. O frente a la promesa del padre de la doncella, le dará la mitad de su fortuna, si la rescata de “las garras de aquella bestia corrupia. La madre le ofreció unas natillas que el joven devoró en un visto y no visto”. Y Guirao remata la faena en una ilustración claramente heroica, contada de otro modo. Si le interesa el tema, es una de las mejores aportaciones y se aleja de la sentimentalidad. Y los niños se lo pasarán en grande.

Este libro es una aproximación muy libre a Charles Darwin y 'El origen de las especies'. Archivo Heraldo.

4. 'En continua evolución'. James Ginnóbili. Ilustraciones: Guido Ferro. Fábrica de libros. Pontevedra, 2023.

Este es un libro para niños ya un poco formados, con espíritu aventurero y si es científico incluso mejor. Aquí se relata la historia de un joven, Charles, como Charles Darwin, al que le gusta hacer preguntas, y al que le cuentan la historia del naturalista y aventurero, obsesionado con la idea de un viaje en barco. Los padres y los amigos le empiezan a contar al protagonista los elementos más cercanos: todo aquello que puede ver en el parque; también le enseñan a entender mejor su cuerpo, le acercan a los mamíferos, al universo familiar, y así como quien no quiere la cosa le hablan del primer orangután que llegó a Londres en 1834, se llamaba Jenny y quería manzanas igual que los niños.

El viaje hacia ‘El origen de las especies’ está inducido en un libro que es estimulante, con elementos pedagógicos, y que invita a hacer tantas preguntas cómo se hizo Darwin, magníficamente dibujado ya como anciano en las últimas páginas.

Un libro de pequeños secretos de la naturaleza, muy entretenido. Archivo HA.

5. ‘‘Veo veo, ¿qué ves?’. Texto: Raphaël Martin. Ilustraciones: Claire Schvartz. Libros del Zorro Rojo. Barcelona, 2023.

Este libro lleva un subtítulo que le hace justicia: ‘Un libro que desafía a la imaginación’. Está organizado mediante dos páginas encaradas: un detalle, más o menos enigmático, con una pregunta, y la página siguiente contiene la respuesta y ampliación del asunto. Si hay un extraterrestre en el estanque, en realidad es una libélula; unos ramilletes en miniatura son las flores de la zanahoria; una bola de pinchos es el caparazón de una castaña; lo que de lejos parecen nidos serían bolas de muérdagos. He aquí un libro de curiosidades de la naturaleza, una invitación a observar. Nada es lo que parece.

Es un libro para entretenerse, para descubrir las posibilidades del dibujo y, ante todo, la variedad de asuntos que ofrece el paisaje. Por ejemplo, un detalle más: los huevos de mirlo negro parecen piedras preciosas y las cacas del búho real una procesión de difuntos y calaveras.

Casi una novela dialogada entre Serafina y sus padres a lo largo de sus paseos y aventuras. Archivo HA.

6. ‘El libro azul’. Texto de Germano Zullo. Ilustraciones de Albertine. Libros del Zorro Rojo. Barcelona, 2023.

He aquí una pequeña maravilla. Un libro para disfrutar. Una niña, Serafina, le pregunta a su padre: “¿Es el libro azul, papá?”. Lo es, y es también su preferida. Con él en la mano salen de paseo y recorren diferentes espacios. Primero, dice ella, “Vamos por el campo”. Y toman atajos que los llevan al mar, a la montaña, a la selva tropical, al bosque, donde hace poco pudo escurrirse una serpiente. Todo es posible: el libro azul es como un amuleto, una puerta a la fantasía y a la intimidad con el padre. Pero no solo con él.

La niña, fascinada, repetirá el paseo con su madre. Y hasta aquí se puede contar de un relato hecho de pequeños diálogos y de muchos espacios donde apetece ir a vivir o, sencillamente, a estar. Es un libro refinado, con espléndidas páginas, que crea una atmósfera de cariño, complicidad y gozosa travesía al aire libre. Y está bellamente resuelto en sus imágenes, en sus ambientes y en sus paisajes.

La vida de Cervantes contada por un manuscrito que podrían haber escrito sus personajes. Archivo HA.

7. ‘El manuscrito Sancho Panza’. Fernando Lalana y Chus Castejón. Anaya. Premio Anaya 2023. Madrid, 2023.

Al zaragozano Fernando Lalana, uno de los autores más versátiles de las letras españolas, siempre le ha gustado escribir en compañía. Lo hizo como Luis Antonio Puente, con José María Almarcegui, y ahora lo hace con Chus Castejón, que acababa de debutar en la novela para adultos. Esta novela sobre la juventud de Cervantes y su vida aventurera, empieza en realidad en el edificio de La Adriática, en el Coso, donde la editora Rebeca de Longinos recibe un manuscrito. Este, el que cuentan Lalana y Castejón, contiene la historia de Miguel de Cervantes narrada por Sancho Panza.

La criatura de ficción cuenta a su autor, y el resultado es un gran homenaje al Quijote y al gran maestro de la novela, que tampoco pasa por un gran momento en esta ficción que recrea aspectos de su existencia itinerante y llena de peligros. Con todo, en medio de la adversidad, se dice: “Piensa Cervantes que le gustaría morir en el mar”. Es una vuelta de tuerca a algunos hechos y personajes que conocíamos: Alonso Quijano, Dulcinea, Argel, etc.

David Guirao ilustra la versión adaptada de Ana Alonso. Archivo HA.

-8. ‘La vuelta al mundo en 80 días’. Julio Verne. Adaptación: Ana Alonso. Ilustraciones: David Guirao. Anaya. Madrid, 2023.

Esta novela de Julio Verne, que estuvo en las costas de Vigo con su barco, se publicó por entregas en un periódico y hace 150 años pasó al libro. Ana Alonso, autora conocida de LIJ, ha adaptado el hueso narrativo de un libro cosmopolita que recorre todos los lugares del planeta, o casi todos, en un tiempo que no resultaría nada nada nada fácil ni siquiera hoy. El sofisticado y sabio Phileas Fogg desafía a sus compañeros de tertulia y les dice que puede culminar esa gesta en compañía de su fiel Passepartout; en su camino también se cruzará el amor. Claro que sí.

David Guirao ha hecho una obra excepcional en la parte visual y ha creado un montón de pequeños detalles que pueden rastrearse en las postales. En cada capítulo suele haber una página completa ilustrada, a veces una doble, un detalle de cierre, y el zaragozano da la imagen de un artista cuidadoso y sutil, que domina los secretos del texto.

Un cómic sobre cinco mujeres de la Generación del 26 y de las vanguardias. Archivo HA.

9. ‘Ellas iban sin sombrero’. Texto: Carolina Corvillo. Ilustraciones: Noelia F., Irene Gala, Irina Hirondelle, Mercedes Palacios y Jen del Pozo. Ponent Mon/Catarata. Madrid, 2023.

Ya sabemos que en la generación del 27 y en las corrientes de vanguardia no había solo hombres. Hubo importantes mujeres que han sido ya objeto de rescate, de vindicación y de promoción. E incluso de documentales. Ahora se ofrece este cómic en cinco partes: se cuentan las vidas de la pintora Maruja Mallo, compañera de Rafael Alberti, que solo lo dijo una vez y la ignoró en sus memorias, y amante fugaz de Miguel Hernández; Marga Gil Roësset, la escultora e ilustradora que se enamoró de Juan Ramón Jiménez, que era amiga de su esposa Zenobia y se suicidó joven; la bailarina Tórtola Valencia, la mayor de todas ellas, que recorrió Europa con la danza y se convirtió en un mito popular en España; la poeta Ernestina de Champourcin, esposa de Juan José Domenchina y gran amiga de Juan Ramón y Zenobia, que dejó una obra valiosa y regresó del exilio en 1972; y por último Josefina de la Torre, que fue poeta, actriz y cantante y amante de Luis Buñuel en París en 1934. “Tuvieron un delirio amoroso que se diluiría ‘porque él tenía por lo visto ya otra persona de la que estaba ligado’”, se dice.

El cómic es variado, cada historia tiene una puesta escena muy espectacular y trabajada, se barajan distintos conceptos y hay muchos juegos temporales, así como claros homenajes a la obra de cada mujer. El conjunto se completa con un texto de contexto, una biografía de las artistas y un apartado de bibliografía. Los cómics son más completos cada día.

La vida, el amor y las pesadillas de Nueva York en un bello libro. Archivo HA.

10. ‘Lorca. Un poeta en Nueva York’. Carlos Esquembre. Planeta Cómic. Barcelona, 2023.

En el libro anterior también aparecía García Lorca, pero aquí se representa y se desmenuza su viaje a Nueva York, que le inspiró la que quizá sea su obra maestra, ‘Poeta en Nueva York’, que apareció con carácter póstumo. Es el tema de este cómic muy imaginativo y variado que lo analiza todo: los presagios, los sueños, las razones de la huida de España (la relación con su amante Emilio Aladrén, las críticas de Buñuel y Dalí, que reaparecen más adelante en una evocación del pasado), la crónica de la llegada y la recepción, su encuentro con el poeta León Felipe, los días felices de Broadway, los paseos por Harlem y Wall Street, su relación en un lugar del paraíso con el joven Philip Cummings, que le recordaba a Granada. El cómic, en blanco y negro, es interesante, ameno y clarificador, e incorpora al final varios de los poemas del libro que le dejó a José Bergamín a través de su secretaria. “No pasa nada, Pilarín, bonica. Te dejo el manuscrito aquí encima”. Ese “Pilarín, bonica” casi llega al alma. ¿Sería aragonesa la secretaria Pilar Sáenz de García Ascott? Otro gran trabajo de Carlos Esquembre.