Julio José Ordovás: “Ser escritor es para mí una forma de ser detective”

¿Qué le dicen las ferias del libro?

Me gustan, y me parece importante, que los libros salgan a la intemperie, que tomen las calles, las plazas y los parques para que los lectores habituales y también los que no lo son puedan verlos y manosearlos.

¿Cómo vive la Feria del Libro de Zaragoza? ¿Qué le agrada y qué le desagrada?

-Estar en la Feria me permite mirar a los ojos a los lectores, y no creo que haya mayor premio para un escritor.

¿Le convence el Parque José Antonio Labordeta?

De todas las ubicaciones que ha tenido la Feria en Zaragoza, para mí el Parque Labordeta es la mejor. Comprar un libro y sentarte a leerlo en un banco del Paseo de los Bearneses o tirado sobre la hierba del Rincón de Goya, no se me ocurre un plan mejor.

Díganos una Feria del Libro inolvidable para usted como lector o como autor.

-Hace unos años un lector despistado o miope o ambas cosas me confundió con otro escritor, también aragonés, y yo no quise sacarle de su error, el tipo parecía realmente emocionado, así que firmé el libro del otro autor, con el que no he tenido el gusto de cruzar ni una sola palabra en mi vida, falsificando su firma.

¿Qué va a firmar?

Firmaré ‘Castigado sin dibujos’ (Xordica), una novela ochentera protagonizada por el niño friki que fui, un niño que, por culpa de lo mucho que leía y lo poco que dormía, se hizo detective exactamente igual que don Quijote se hizo caballero andante.

¿Desde cuándo le importan los libros?

Mi madre era y sigue siendo una gran lectora de novela romántica. Siempre he pensado que empecé a leer para intentar alcanzar esa felicidad que yo veía en los ojos de mi madre cuando se metía en la cama o se tumbaba en el sofá con un libro en las manos.

¿Cómo se convirtió en escritor y qué le da la literatura ahora?

Lo primero que quise fue ser detective. Y ser escritor es para mí una forma de ser detective. Yo escribo porque me gusta escribir, incluso cuando escribo de lo que me duele.

¿Cuáles son esos autores que siempre tiene cerca? ¿Qué encuentra en ellos?

Hay varios escritores a los que vuelvo continuamente: Bernhard, Sebald, Onetti… Necesito tenerlos cerca. También vuelvo con frecuencia a Umbral y a Bolaño, que fueron dos escritores desmesurados y que para mí siempre han sido profesores de energía.

¿Cómo ve el fenómeno de las letras aragonesas en el siglo XXI, qué le ha conmovido ole ha interesado?

Es indiscutible que ahora hay un buen puñado de estupendos escritores aragoneses, algunos de ellos muy exitosos, pero también es verdad que no hay ningún narrador a la altura de Ramón J. Sender y ningún poeta a la altura de Miguel Labordeta.

Los Premios de las Letras Aragonesas pasaban bastante inadvertidos. Se dice el nombre del premiado y se convoca un acto, y ahí acaba todo. ¿Qué propondría usted, qué podríamos hacer?

Me alegré de que le dieran el Premio a Félix Teira, que es un tío que me cae bien, pero a mí los premios institucionales, comerciales o como sean me importan poco.

No sé si es mitómano. ¿Quiénes son los personajes de ficción que más le han marcado?

Me encantaría compartir una botella de ron con John Silver, una de vino blanco con el comisario Maigret o una de whisky con el doctor Díaz Grey… Pero mis personajes de ficción favoritos son y serán siempre Jim Hawkins, Huck Finn y Cucho, el personaje de diez años de José Luis Olaizola.

Recomiéndenos de tres a cinco libros más o menos recientes para la Feria.

Este año hay una buena cosecha de literatura aragonesa. ‘Castillos de fuego’, de Pisón; ‘La verdad sobre el amor’, de José María Conget; ‘Puro glamour’, de Aloma Rodríguez; ‘El padre de tus hijos’, de Daniel Gascón, y para el público infantil ‘Un safari de interior’ de Almudena Vidorreta y ‘1764’ de Daniel Nesquens.

