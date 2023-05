Ariadna Redondo y Viki Lafuente, regias y triunfadoras en ‘Sábados de quioscos’

No es fácil para los eventos culturales un pulso directo con grandes eventos deportivos, y los dos conciertos de ayer en la iniciativa ‘Sábados de quioscos’ competían con los partidos del Real Zaragoza de fútbol y el Casademont Zaragoza de baloncesto. Con el ánimo intacto y sin pretensiones de que ese pulso se midiera en valores numéricos, Ariadna Redondo (Parque Grande José Antonio Labordeta) y Viki Lafuente (Parque Delicias) se marcaron sendos recitales de fuerza, tronío y oficio, amparadas en sus grandes voces.

Ariadna comenzó ante un público escaso como si abriese en el estadio de Wembley, con ‘Viva la vida’ de Coldplay en una afinación impecable. Peleaba con una brisa que llegaba con aires de ventarrón, pero se había pertrechado con pinzas de colores para proteger sus partituras. Estuvo certera al piano, luciendo su probada facilidad para ajustar polifonías y percusiones orales en capas; sí, todo lo que se oye sale de su garganta, y va cantando y tocando entre los versos.

Ariadna, jaleada por el público que fue poblando progresivamente el quiosco de la música, alternó inspiraciones personales –tiene un disco, ‘From the dark’ (2021)– con versiones muy inspiradas. Se marcó un curioso ‘mashup’ con ‘Stand by me’ y ‘Every breath you take’, y también aterrizó a la perfección el ‘I follow rivers’ de Lykke Li.

Tremenda Viki

Así como Redondo se hizo una ‘Juana Paloma’ ante su público, Viki Lafuente contó con arropo en Delicias: Álex Comín a la guitarra, Jesús Martí en el bajo y David Sánchez en la batería y percusión.

La zaragozana es un vendaval en escena, sea cual sea el auditorio, y contó con la complicidad de una audiencia tan variopinta como cabe esperar en un parque por la tarde:mayores, medianos, y niños. Aunque lo suyo es el rock, los años sobre las tablas (ayer, sobre la piedra) han convertido a Viki en una todoterreno. Lo mismo se atreve con un bolero (el ‘Perhaps, perhaps, perhaps’ de Nat KIng Cole) como en la deliciosa ‘Barro tal vez’ del ‘flaco’ Spinetta, seminal e inolvidable músico argentino.

Estando Viki Lafuente en el escenario es raro que Janis Joplin no salga a relucir, y ayer no fue una excepción. Cuando sonaron las primeras notas de ‘Piece of my heart’, se le revolucionó el alma y volvió a transfigurarse en la malograda estrella del rock. En definitiva, dos conciertos muy distintos con el denominador común de las grandes voces femeninas, el eclecticismo y la calidad. Un buen cóctel para degustar en sábado junto a un quiosco.

El próximo sábado, circo y juegos para cerrar

Aunque la idea de que el show debe continuar no pierde vigencia, también es cierto que las apuestas concretas tienen que echar el telón;así ocurre con la tanda primaveral de ‘Sábados de quioscos’ (organizado por el Ayuntamiento de Zaragoza y que cuenta con el patrocinio de FCC y con la colaboración Heraldo de Aragón) la próxima semana. Los escenarios volverán a ser los de ayer, el Parque Grande y el Parque Delicias.

En el primer escenario se espera (19.00) al Circo Larraspa, reyes de la animación participativa y geniales para los más pequeños de la casa, aunque los mayores también se lo pasan muy bien. En Delicias estará Almozandia Teatro con su divertidísimo espectáculo ‘Carabín, Carabán’.