¿Cuándo saldrá Blanca Paloma en Eurovisión? Este es el orden de actuación de la final

Con las semifinales terminadas, ya se conoce el nombre de los 26 países que actuarán en la gran final de Eurovisión 2023, que se celebrará este sábado 13 de mayo en el Liverpool Arena. Blanca Paloma, con su 'Eaea', ha conquistado el corazón de muchos 'eurofans' españoles y extranjeros y ahora se enfrentará al resto de países para conseguir llevarse el micrófono de cristal.

Aunque España no tuvo que pasar por la clasificatoria al formar parte de los países del 'Big Five', el minuto en exclusiva del pase de jurado que se vio en la segunda semifinal impresionó a los aficionados y a los medios internacionales, que no dudaron en mostrar su emoción por escuchar a la española en la gran final.

El sueco Ben Robertson, de ESC Insight, dijo que Blanca Paloma es una artista "vocalmente perfecta que consigue que escucharla en directo sea una experiencia increíble, hipnótica, incluso más que a través de televisión", si bien en ese sentido considera que se han hecho "algunos cambios buenos" en la realización para realzarla.

Aunque ya se conocía que Blanca Paloma iba a actuar en la primera parte de la final, es decir, entre los 13 primeros, se desconocía todavía en qué puesto exacto iba a salir. Tras la segunda semifinal del jueves, en la que se conoció a los últimos diez países que pasarían, la delegación de Eurovisión hizo público el orden de actuación oficial. Así, la española será la octava en cantar y entonará su 'Eaea' justo antes de la gran favorita, la sueca Loreen. Una posición que, aunque arriesgada, puede dar mucho juego. El orden de los 26 países que actuarán en la final es el siguiente: