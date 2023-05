Segunda semifinal de Eurovisión: cómo votar, horarios y países participantes

Apenas quedan unos días para conocer qué país se alzará con el micrófono de cristal en el festival de Eurovisión 2023. La primera semifinal tuvo lugar el martes, cuando se clasificaron los diez primeros países que actuarán el sábado en el Liverpool Arena durante la gran final: Croacia, Moldavia, Suiza, Finlandia, Chequia, Israel, Portugal, Suecia, Serbia y Noruega.

Este jueves es el turno de otros dieciséis países, de los cuales solo diez lograrán el pase a la final del 13 de mayo. Como cada año, España no tendrá que pasar por estas semifinales, al ser uno de los países que forma parte de los 'Big Five' junto a Italia, Francia, Reino Unido y Alemania. Estos cinco obtienen un pase directo a la final porque son los países que más contribuyen económicamente para la emisión de Eurovisión, concretamente a la Unión de Radiodifusión Europea (UER). Así que habrá que esperar al sábado para escuchar a Blanca Paloma y su 'Eaea' en directo. También pasará directamente Ucrania por haber ganado la edición del 2022.

Horarios y países participantes



La segunda semifinal comienza a las 21.00 (hora española) este jueves 11 de mayo y se podrá seguir en directo a través de La1 de RTVE y en la plataforma gratuita RTVE Play.

Será el turno de algunas de las favoritas, como Austria y su 'Who the hell is Edgar?', una crítica a la industria editorial, o Eslovenia con 'Carpe Diem' y Armenia y su 'Future Lover'. El orden de actuación oficial es el siguiente:

Dinamarca: Reiley - 'Breaking my heart' Armenia: Brunette - 'Future lover' Rumanía: Theodor Andrei 'D.G.T. (Off and On)' Estonia: Alika - 'Bridges' Bélgica: Gustaph -'Because of you' Chipre: Andrew Lambrou - ‘Break A Broken Heart’ Islandia: Diljá - 'Power' Grecia: Victor Vernicos - ‘What They Say’ Polonia: Blanka - 'Solo' Eslovenia: Joker Out 'Carpe Diem' Georgia: Iru - 'Echo' San Marino: Piqued Jacks 'Like an animal' Austria: Teya & Salena - ‘Who The Hell Is Edgar?’ Albania: Albina & Familja Kelmendi - ‘Duje’ Lituania: Monika Linkytė - ‘Stay’ Australia: Voyager - 'Promise'

Cómo votar

Este año, como novedad, será la audiencia en exclusiva quien decida los países que se clasifican para la final, sin contar con el jurado profesional. En la segunda semifinal de Eurovisión 2023 podrán votar los 16 países participantes, Ucrania, Reino Unido y España.

El sistema para votar desde España es sencillo. Tal y como explican desde RTVE, todos los espectadores de los países participantes pueden votar utilizando la aplicación oficial de Eurovisión, disponible para su dispositivo iOS, Android o Windows, o ir directamente en la página web, el nuevo centro de votación para el Festival de la Canción de Eurovisión. Si se vota a través de la aplicación, recibirá un mensaje en forma de vídeo muy especial de su artista favorito. Además, los espectadores de los países participantes pueden votar por teléfono y/o SMS. Los números de teléfono se mostrarán en la pantalla de cada emisora participante y en la web oficial.