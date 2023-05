Los grandes favoritos para ganar Eurovisión superan la primera semifinal

Ya se han repartido los primeros pases a la gran final de Eurovisión. Croacia, Moldavia, Suiza, Finlandia, Chequia, Israel, Portugal, Suecia, Serbia y Noruega ya tienen su billete para luchar por conseguir el próximo sábado el tan ansiado micrófono de cristal de la 67 edición de Eurovisión. En una gala en la que no se olvidó en ningún momento a Ucrania, que debía haber acogido esta edición tras alzarse con la victoria el pasado año, no faltaron las reivindicaciones por la paz, los mensajes por el empoderamiento femenino o la celebración de la diversidad europea a ritmo de pop, indie, folclore, rap, electrónica y algo de música ligera.

Bajo una gran fiesta de la música, quien no defraudó fue Loreen, que sigue liderando todas las apuestas para la gran final. Así, la ganadora de Eurovisión en 2012 con su tema 'Euphoria', está un paso más cerca de poder hacer historia en Eurovisión convirtiéndose, si las apuestas se cumplen, en la primera artista en lograr dos veces el tan ansiado galardón. Con su tema 'Tattoo', la artista logró el pase a la final en una actuación aplaudida por un público entregado en un escenario diseñado como un "gran abrazo" que "abre sus brazos a Ucrania, al espectáculo de los artistas y a los invitados de todo el mundo".

Pero fue el baile del 'Cha cha cha', el fuerte competidor de Loreen, quien puso el toque más eurovisivo en una gala ágil en su recorrido como diversa en sus actuaciones. Con un 'outfit' verde nuclear, el representante de Finlandia, Käärijä, fue el encargado de un cierre de gala que puso en pie un Liverpool Arena completo con 6.000 personas y con el que pretenderá conseguir el segundo micrófono de cristal para Finlandia. No va mal encaminado al situarse entre los cinco mejores en las casas de apuestas.

Frikis croatas

Aunque sí alguna actuación no dejó indiferente a nadie fue la de Croacia. El show más friki de la edición, la apuesta más provocadora de la primera semifinal llegó de la mano de Let 3, con su tema 'Mama SC!'. Llevó hasta la cuna de The Beatles una sátira humorística sobre la guerra en Ucrania. Se vistieron de "dictadores" para gritar su 'Mama kupila traktora' ('Mamá compró un tractor'), como mofa del regalo de Lukashenko a Putin por su 70 aniversario. Así, portaron dos cohetes en una semifinal en la que acabaron semidesnudos, algo normal en los espectáculos de este grupo repleto de letras provocadoras con el que Croacia busca su primer micrófono de cristal.

Bajo el lema 'Unidos por la música', es la primera vez en la historia del certamen que dos países son los anfitriones. Aunque Reino Unido es el encargado de organizar y acoger el evento, Ucrania tiene un papel principal. Así se dejó ver desde el inicio de una primera semifinal, que abrió la noruega Alessandra con su tema 'Queen of Kings', en una gala conducida por la actriz Hannah Waddingham y las cantantes Alesha Dixon y Julia Sanina.

Fue una noche colorida en Liverpool en la que Noa Kirel, con 'Unicorn' consiguió el pase para Israel en una actuación con un guiño a España "fenomenal". Y aunque ahora se sitúa entre las favoritas, lo cierto es que Noa estuvo pensando unas semanas si aceptar el reto de representar a su país. A ella la seleccionaron ocho meses antes de que se cerrase el plazo de solicitud de candidaturas y encima desde su país la anunciaron como representante sin comunicárselo. Ahora, una vez en Liverpool, busca ganar el festival con un 'dance break' y una potente coreografía para acompañar a su ecléctico tema.

Malta, Letonia, Irlanda, Azerbaiyán y Países Bajos tendrán sin embargo que hacer la maleta y pensar ya en la edición de 2024. Y es que sus actuaciones no convencieron al voto popular de los países participantes, los únicos, sumando a Francia, Alemania e Italia, que decidieron los pases en la semifinal. España no ha podido votar, algo que sí pasará en la segunda semifinal, que se celebra el jueves y en la que otros 15 países lucharán por su gran pase a la final del próximo sábado.

La española Blanca Paloma pasa directamente a la final del sábado al pertenecer al conocido como 'Big Five', junto a Alemania, Francia, Reino Unido e Italia, y en el que también está Ucrania, la ganadora del año pasado con Kalush Orchestra.