Polémica en Eurovisión por la actuación de Croacia, una crítica a Putin con Hitler como protagonista

En plena semana eurovisiva, los nervios de todos los 'eurofans' y artistas están a flor de piel. Con la primera semifinal acabada y a un día de la segunda ronda clasificatoria, ya se conocen los primeros números que representaran a los 26 países finalistas este sábado.

Los diez primeros finalistas -sin contar a los países del 'Big Five' y a Ucrania, que pasan directamente a la final- son Moldavia, Suiza, Finlandia, Chequia, Israel, Portugal, Suecia, Serbia, Noruega y Croacia. Los grandes favoritos, Suecia y Finlandia, han conseguido clasificarse, pero también lo han hecho países que estaban más en duda. Este es el caso de Croacia, cuya actuación ha causado polémica entre ciertos sectores de la sociedad.

Crítica a Putin

El grupo croata Let 3 presenta la canción 'Mama ŠČ!', que va sobre Putin y Rusia. Una de las referencias principales es el nombre, ya que la palabra "mama" hace alusión a la "Madre Rusia". Lo más llamativo del número es el vestuario: el cantante principal luce un 'look' rosa y transgresor y lleva un bigote y un gorro militar que recuerdan a Hitler o a Stalin, eso sí, con pintalabios fucsia y sombras de ojos de colores.

"Mamá, voy a jugar. Mamá voy a la guerra. Ese pequeño psicópata, pequeño psicópata vil, psicópata cocodrilo", reza su letra traducida al español del croata. Además, durante la actuación aparece un hombre con un par de misiles de los que salen chispas.

Croacia durante las semifinales de Eurovisión 2023 Adam Vaughan

Una actuación divertida, con mucho humor, pero que al mismo tiempo esconde un mensaje antibélico muy importante que Let 3 quiere transmitir al público. "Es nuestra arma contra la estupidez humana", aseguran sus integrantes del grupo en unas declaraciones recogidas por RTVE. La banda es famosa en su país por hacer propuestas transgresoras y críticas que no gustan a los segmentos más conservadores del país, como la iglesia católica.

Política y Eurovisión

Muchos han criticado que se hable de política en un festival en el que, en principio, no están permitidos los mensajes políticos. Sin embargo, han sido varias las ocasiones en las que los artistas han aprovechado Eurovisión para mostrar sus reivindicaciones o hacer una sátira de los problemas políticos de sus respectivos países, como hizo el año pasado Serbia con 'In corpore sano', canción que lanzaba una crítica al sistema de salud serbio. O Ucrania en 2016, cuando la cantante Jamala presentó '1944', una canción que hablaba sobre la deportación de los tártaros de Crimea organizada por Stalin, algo que a Rusia no sentó demasiado bien. No obstante, '1944' ganó el festival ese año.

En la edición del 2019, que se celebró en Tel Aviv tras la victoria de Netta con 'Toy', hubo otra gran polémica protagonizada por el grupo islandés Hatari. En esta ocasión, no fue durante la canción, sino en las votaciones de después, cuando los islandeses sacaron una bandera palestina en protesta contra el gobierno israelí. Madonna esa misma noche, en su actuación como artista invitada, permitió salir a dos bailarines con las banderas de Israel y Palestina en la espalda, algo que había prohibido la organización.