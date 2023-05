Suecia, favorita para ganar Eurovision por su "ritmo excitante y apasionado", según un estudio de Nielsen

La cantante sueca Loreen se encuentra entre las favoritas para ganar esta edicion de Eurovisión, que se celebra en Liverpool, según un estudio de Nielsen que sitúa también a Austria, Islandia, Israel, Malta, Moldavia y Polonia en los primeros puestos del ranking que integran los 37 países participantes.

Nielsen, a través de su herramienta Gracenotes, ha analizado las canciones de todos los vencedores de ediciones previas del Festival de Eurovisión para descubrir qué atributos musicales tienen más éxito entre los votantes del festival. La investigación revela que desde el año 1998 la tendencia es que las canciones ganadoras transmiten más energía que las anteriores 42 vencedoras del evento musical.

Para la elaboración de este análisis, la compañía ha utilizado la herramienta operada con inteligencia artificial (Gracenotes) para descubrir qué carácter musical tiene más éxito entre los Eurofans que votan las canciones.

Así, Nielsen ha descubierto, tras analizar los atributos de las canciones de todos los vencedores de ediciones anteriores, que desde que la israelí Dana International llevara en 1998 la primera canción "pasional" a lo más alto del podio, las canciones que más gustan a los eurofans contienen atributos enérgicos y pasionales.

'Tattoo'

Austria, Islandia, Israel, Malta, Moldavia, Polonia y los favoritos, Suecia, presentan canciones "enérgicas", un guiño a los ganadores de 2018 (Israel), 2012 (Suecia) y 1978 (Israel).

Según el análisis de Gracenote, 'Tattoo', el tema que presenta este año Loreen, tiene exactamente los mismos rasgos (energizante, ritmo excitante y apasionada) que la canción 'Euphoria', con la que la misma participante sueca ganó el festival en 2012.

Azerbayán, Chipre, Francia, Grecia, Países Bajos y Ucrania concursan con canciones "estimulantes" para ver si corren la misma suerte que los siete primeros ganadores con canciones con este carácter: Luxemburgo (1972), Alemania Occidental (1982), Luxemburgo (1983), Suiza (1988), Irlanda (1992), Irlanda (1993) y Rusia (2008).

Las canciones con un carácter "estimulante" no han sido muy populares en los últimos años, ya que ninguna de ellas ha alcanzado los cinco primeros puestos en las últimas siete ediciones de Eurovisión.

El año pasado solo hubo una canción "estimulante" en el festival (Albania), pero no logró clasificarse para la final. Estonia, Italia, Lituania y Suiza llevarán canciones "nostálgicas", un carácter que ha ganado en seis ocasiones anteriores, la última en 2019 con Países Bajos.

En los primeros puestos de los últimos años las canciones "nostálgicas" han contrastado con las más enérgicas del festival. Al menos una canción "nostálgica" ha quedado en las cinco primeras posiciones en los últimos cuatro festivales, incluida la subcampeona de Sam Ryder por el Reino Unido el año pasado.

"Nostálgica" fue el carácter primario de nivel 1 de ocho de las 20 finalistas mejor clasificadas en las últimas cuatro ediciones del Festival de la Canción de Eurovisión.

Por su parte, Dinamarca, Irlanda y Portugal presentarán canciones "animadas". Yugoslavia (1989), Ucrania (2004), Grecia (2005) y Suecia (2015) ganaron con canciones con este carácter, aunque 'Shum' de Go A (5.a en 2021) y 'Too Late For Love' de John Lundvik (5.a en 2019) son las únicas canciones entre las diez mejores clasificadas con este carácter desde 2018.

Dos participantes con canciones "animadas" del año pasado, de Georgia e Irlanda, no pasaron de las semifinales.