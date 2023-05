Arranca la semana de Eurovisión 2023: Finlandia, Francia y España a por la favorita, Suecia

Este martes arranca en Liverpool (Reino Unido) la competición oficial de Eurovisión 2023 con una clara favorita, la sueca Loreen, que podría convertirse en la primera mujer que gana dos veces el festival si no es desbancada por otros candidatos fuertes como Finlandia, su gran rival, o Francia y España.

A juicio de los cronistas especializados consultados por EFE, estos son los principales favoritos al triunfo en la final que se celebrará el próximo sábado, 13 de mayo, donde Reino Unido y Ucrania ejercerán como coanfitriones, el primero por acoger el evento y el otro por alcanzar la victoria el pasado año poco después de la invasión rusa a su territorio.

En un clima muy diferente al de 2022, todos los expertos coinciden en que, a pesar de que el conflicto persiste y el ucraniano Tvorchi figura cuarto con 'Heart of Steel' en las casas de apuestas, esta vez no habrá ese "efecto solidario" del resto de Europa que lo aúpe al primer lugar (aunque podría figurar en cabeza).

"Suecia juega con todas las cartas a su favor ya que tiene a una artista reconocible para muchos espectadores, una buena canción y una gran puesta en escena, incluso aunque en Liverpool no luzca tan bien como en la preselección de su país", opina Javier Escartín, redactor de Huffington Post, ante las opciones de Loreen, ganadora icónica de Eurovisión 2012 con "Euphoria", que regresa con "Tattoo".

Sobre la merma de su puesta en escena por las condiciones técnicas de la sede eurovisiva, los encuestados asumen que este no es un gran problema, ya que la mayoría de los espectadores están "fuera de la burbuja eurovisiva" y verán la actuación por primera vez.

"También tiene en contra que parte de la audiencia puede considerar que Loreen ya tiene suficiente con una victoria y no quieran apostar por el hito histórico de que ella iguale a Johnny Logan en triunfos como representante y su país alcance a Irlanda en el palmarés histórico con siete victorias", añade Escartín.

Pocas veces se han confundido las casas de apuestas con el favorito (sucedió en 2021 entre Francia e Italia y en 2017 entre Italia y Portugal), pero si el público quiere buscar una sorpresa, los ensayos celebrados ya 'in situ' han dejado un firme competidor: el finlandés Käärijä con ese 'Cha Cha Cha' esquizoide y muy divertido.

"Tiene tres elementos a su favor: él es absolutamente magnético; la canción tiene una personalidad arrolladora y el pack está construido en una clave que la generación más joven la va a captar muy bien", destaca Miguel Heras, de Euromovidas.

Con él coincide Laura Ortiz, del canal "El EuroTé" en Youtube: "Le va a aupar el televoto. No deja de ser una propuesta diferente, actual, pegadiza (tiene un estribillo fácil de recordar), llama mucho la atención por todo lo que ocurre durante la actuación y el carisma de él eleva la candidatura".

Opciones de España

Los expertos tienen otros favoritos respecto a la puntuación máxima del jurado profesional, como la misma Suecia o la española Blanca Paloma y su "antinana" cantada por bulerías 'EaEa', quinta en las apuestas, por lo que no hay que descartarla para la victoria.

"Es una propuesta tradicional, de raíz y de las más originales de esta edición. No te deja indiferente y te atrapa con su voz. Es una propuesta que puede hacer un muy buen papel en el jurado. El televoto es más difícil de pronosticar y más en esta edición en que puede haber tanta división. Sin embargo, el público también puede quedarse prendado de ella como sucedió con Salvador Sobral", opina la periodista.

Sobre esa idea, Laura Pérez de Vertele, cree que "si hay un año para soñar con que España gane su tercer micrófono de cristal, es este ante la candidatura más ambiciosa y competitiva de RTVE en el festival, una propuesta única que no pasa desapercibida, que representa nuestra cultura y que, por encima de todo, es de una gran calidad".

"España juega con un elemento que pocas veces ha usado en Eurovisión. No hablo de su folclore, que también, sino del riesgo. Somos un país acostumbrado a las propuestas cómodas, que son olvidadas en plazas inferiores de la tabla. Esta vez España polariza y en Eurovisión votas en positivo, pero quien entra, entra de lleno", reflexiona Heras.

Más "realista" se muestra Escartín al apostar por "un top 10 o un top5". "Hunde sus raíces en la tradición y es a la vez vanguardista, algo que suele funcionar en el festival. Obviamente es una candidatura más difícil de vender que la de Chanel a nivel europeo, pero el riesgo a veces tiene premio aquí. Lo que sucede es que, ante candidaturas tan potentes como las de Suecia o Finlandia, me parece muy difícil ver a Blanca Paloma ganando", dice.

"Por lo visto en los ensayos, no hay que perder de vista a Francia con 'Èvidentment' de La Zarra, que lleva una propuesta muy suya y también de gran calidad, ni tampoco a Israel", destaca Laura Pérez respecto a otros países que podrían pelear por la cabeza de la tabla, en alusión a la gala, cuarta en las apuestas, y a Noa Kirel y 'Unicorn', "que lleva su propio chanelazo" y figura séptima.

Según los encuestados, completarían esos puestos de arriba la noruega Alessandra y 'Queen of Kings', sexta en los vaticinios de pago, o las austríacas Teya & Selena con la divertida 'Who the hell is Edgar?', que son novenas. Heras se atreve a citar un candidato aún más "tapado": los eslovenos Joker Out y su 'Carpe Diem'.

"Y la otra candidatura que para mí está pasando algo inadvertida pero no hay que infravalorarla es Italia. El último anfitrión de Eurovisión está abonado a los buenos resultados y este año está representado por uno de los mejores artistas de su industria: Marco Mengoni", apunta Escartín.