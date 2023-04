Todos los conciertos del fin de semana en Aragón: del Kanka a Toreros Muertos

La agenda musical aragonesa proporciona este fin de semana una apetecible y heterogénea variedad de propuestas de diferentes estilos y con nombres tanto nacionales como locales e internacionales.

El Centro Musical Las Armas de Zaragoza recibe este viernes (21.30) a Corizonas. En sus 13 años de existencia tras a fusión de Los Coronas y Arizona Baby, ha dado grandes momentos en forma de discos como 'The news today' o 'Nueva dimensión vital'. En 2020, tras cambios en la formación, anunció su nuevo sencillo, 'Nubes negras', el adelanto de Corizonas III (2021), donde recupera la pulsión rockera más genuina y costumbrista. Ya en 2023 la banda lanza el single 'El diablo dijo sí', una afilada fábula a ritmo de country-rock.

El Kanka tendrá doble protagonismo en la Comunidad, este viernes y este sábado en El Veintiuno de Huesca (ambos recitales arrancarán a las 23.30). El cantautor malagueño defenderá 'Cosas de los vivientes'. Se trata de su quinto álbum y trae consigo catorce nuevos temas como 'Propósitos de año nuevo', 'Autorretrato' o 'Para vivir', que canta junto a Silvana Estrada. Con este nuevo trabajo el cantante regresa a los escenarios después de 15 meses de parón.

También este viernes, el ciclo De la Raíz prosigue en el Centro Cívico Delicias (20.30) con Leyla McCalla. Aunque nacida en Nueva York, vive en Nueva Orleans desde hace una década. Una circunstancia que ha influido directamente en su trayectoria desde sus inicios junto a los Carolina Chocolate Drops. La conexión sureña y su reivindicación de la identidad haitiana criolla son elementos que afectan en la estructura, composición y arreglos de sus canciones.

Los amantes del soul tienen una cita en el Rock & Blues (21.00) con Alexis Evans. El niño prodigio del soul francés, que formó su primera banda con tan solo 16 años (Jumping At The Westside), es un músico con una voz irresistible, que domina el espectáculo y que dibuja un torrente de emociones en cada composición. Soul fresco, con apoyo en algunos apuntes de jazz. Bueno para bailar, bueno para escuchar.

También este viernes, la Ley Seca recibirá a dos bandas, Exxasens y Whale Nado. El sonido de la primera está influenciado por Pink Floyd, U2, The Cure, Explosions in the Sky, Mogwai o Porcupine Tree. La segunda practica un potente post rock instrumental. En la sala Utopía Boke presentará el epé 'Epitafio Vol. 667, Lázarus' a partir de las 21.30. En el Corazón Verde el folk tomará los mandos con Sangre de Muérdago (21.30). Y en la Campana Underground el zaragozano Arey ha agotado las entradas para su actuación (20.30).

También habrá actividad en la sala Edén de Huesca (21.30) con Los Mejillones Tigre presentando el álbum 'El fuego'. La mezcla de estilos tropicales y rocanroleros con letras desvergonzadas hace del sexteto de Jaén una de las bandas más originales del panorama nacional.

El sábado

El sábado será extremadamente especial en el pabellón municipal de Casetas con el recital con el que Pedro Botero (21.45) celebra su medio siglo en la música. Se trata de la banda pionera del heavy rock en nuestro país y presentará un repertorio que incluirá los éxitos mas emblemáticos de su carrera. Contará con la participación de Not Anolus y Piñón Band como artistas invitados. La formación actual de Pedro Botero tiene a Rubén en voz y guitarra, Nano Pérez en bajo y voces, Alberto Escribano en la batería y Cesarito Royo en la guitarra.

En la sala López (20.00) concurrirá Putilatex para conmemorar sus 20 años en activo. La banda albaceteña, que comandó la ola del electroclash a comienzos de este siglo, reverdecerá los viejos laureles con un incendiario directo en el que no faltarán hits como 'Mira, una moderna'. Completará la velada El Gran Puzzle Cozmico.

Las canciones satánicas de la formación turolense Abismo retronarán en la sala Utopía (21.00). En la Ley Seca Los Ruidos (21.00) soplará las velas de sus 40 años de vida en los escenarios junto al combo andaluz El Barbas. En el Rock & Blues comparecerá King Sapo (21.00), una banda de rock que actualiza el sonido puente entre los 70 y los 90. En la Lata de Bombillas la noche del sábado promete emociones fuertes con Tigres Leones y con Estrella Fugaz (21.00), un cara a cara extraordinario propiciado por Zaragoza Feliz Feliz.

En la sala Oasis se desencadenará un 'show' total con Los Toreros Muertos (22.30). Pablo Carbonell, que por la tarde actúa en el Teatro del Mercado, hará doblete para hacer un repaso a los grandes éxitos de este clásico del pop español más desenfadado.

El domingo

El domingo también ofrece posibilidades como Billy Boom Band en Las Armas (12.00), la denominada "banda para niños que también gusta a sus padres". La joven promesa del blues estadounidense Dylan Bishop desembarcará en el Rock & Blues (20.00). El cuarteto barcelonés Medalla hará bailar a quienes acudan a la sala López (21.30) y Sra Robinson a la Creedence (21.00). Y en Caspe, la programación de Mas de la Punta ha reclutado a tres bandas para su Muestra de Rock a partir de las 18.00: Domador, Tente y Azero.