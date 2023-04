Bunbury: "En Los Ángeles soy lo suficientemente anónimo para poder ir a un supermercado o al cine"

La cuenta atrás para el lanzamiento del disco 'Greta Garbo' el próximo 26 de mayo ya ha comenzado y Enrique Bunbury ha incrementado sus intervenciones públicas. La última ha sido una entrevista en directo con la revista estadounidense 'Billboard' en la que, además de hablar sobre sus nuevas canciones, el zaragozano también habla de facetas más cotidianas de su vida.

Uno de los temas más interesantes que trata es su gestión de la popularidad y su encaje en la ciudad de Los Ángeles, donde reside desde hace 13 años y donde ha encontrado su lugar en el mundo. "Yo he sido una persona bastante nómada. Me he movido por distintas ciudades y me gusta cambiar de casa y de localización. Ayuda a tener nuevas perspectivas a tu visión con respecto a la música y la profesión. Creo que los músicos somos observadores en ese sentido. Puedo llevar una vida cercana al anonimato. Sentarme en un café y poder observar y escribir es algo que no he podido hacer en algunos lugares porque me he sentido observado. Ser conocido en ciudades en España o en Latinoamérica me ha impedido un poco. En Los Ángeles he tenido la fortuna de ser lo suficientemente anónimo para poder ir a un supermercado, ir al cine, caminar por la calle. Es algo de lo que estoy especialmente agradecido a la ciudad", asevera.

El aragonés destaca los atractivos culturales de la urbe en la que ha fijado su residencia: "A la vez, Los Ángeles es una gran capital, es un lugar donde ocurren muchas cosas en muchos niveles. No solo Hollywood, también existe el cine independiente y el cine porno, hay todo tipo de cine. Igual en el mundo de la música, existen las grandes y pequeñas discográficas, y clubes con una onda muy alternativa. Es una ciudad por la que todos los grandes artistas quieren pasar. Culturalmente es una ciudad que ofrece muchísimo”.

Bunbury, que en la conversación vuelve a explicar lo sucedido el año pasado con la cancelación de la gira mundial por sus problemas de tos que posteriormente se descubrió que se debían a una sustancia química llamada glicol, reflexiona sobre ese parón desconcertante en su carrera y su reflejo en forma del título de su nuevo disco. "El título de mi nuevo álbum viene de la actriz Greta Garbo. A los 36 años decidió alejarse de la vida pública. Eso llamamos el Síndrome de Greta Garbo. Es algo que revoloteó mi vida durante este período. Pensar que no iba a tener ese contacto con los fans me hizo reflexionar en muchas direcciones. ¿Qué es lo que iba a pasar conmigo? ¿Hasta qué punto iba a ser una despedida total? ¿Hasta qué punto me iba a aislar de no tener ese contacto ceremonial con los fans? ¿Hasta qué punto lo voy a echar mucho de menos? ¿O va a ser una bendición? Todas estas reflexiones aparecen en el álbum", dice.

Las nuevas canciones

El exlíder de Héroes del Silencio ofrece pistas sobre las diez canciones que figuran en el elepé: "Casi todas las canciones fueron compuestas en este periodo y tienen una relación muy directa con lo que me estaba ocurriendo. Hay algunas canciones que muestran la parte más dramática y las circunstancias de los momentos más bajos, y otros en los que vivía cierta euforia y cierto entusiasmo pensando que nada se acaba. En el fondo pasas a otra etapa, y hay unos nuevos horizontes que se abrían y me empezaban a entusiasmar con las posibilidades de expresarme de otras maneras, y de poder continuar con mi carrera en una nueva dirección. En el álbum existen y se muestran estos altibajos”.

Finalmente, Bunbury enfatiza la importancia que le otorga al cuidado de la estética en su profesión. "Intento que la música vaya acompañada con una imagen que corresponda a cada uno de los discos o de los momentos creativos en los que estoy. Siempre me ha gustado que los artistas encima de un escenario cuiden su presencia escénica. Me parece una forma de respeto hacia la audiencia. El vestir, digamos, es como cuando vas a una celebración especial, cuando vas a una fiesta de cumpleaños, o cuando vas a un funeral o a una iglesia. Intentas vestir lo más dignamente posible. Creo que un concierto tiene algo ceremonial y festivo. Todo eso quiero que se muestre también con el vestuario, con las luces, con el escenario. Es una forma de respetar al público, a la audiencia y a la profesión”, concluye.