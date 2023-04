Anaju: "Cuando salí de 'Operación Triunfo' estaba en pañales y han cambiado muchas cosas"

En junio de 2020, cuando salió de 'Operación Triunfo' como cuarta clasificada, dijo en HERALDO: "Estoy segura de que lo mejor está por llegar". ¿Se ha cumplido tal afirmación?

Totalmente, aunque no creo que esa afirmación tenga final ahora. Desde que salí de la Academia de ‘OT’ hasta ahora han venido cosas muy buenas. Y espero que lo hagan muchas más.

¿Cómo han sido estos tres años?

Muy intensos, con muchos cambios y muy bonitos. Ha habido mucho trabajo, algunas cosas positivas y otras más chungas. Ha sido un tiempo de búsqueda y de crecer a nivel artístico y personal.

¿En qué ha cambiado de los 25 a 28 años?

Han cambiado muchas cosas. Por ejemplo, en cómo trabajo los proyectos, en cómo quiero hacer las canciones y también he cambiado como persona, algo que he plasmado en mi imagen.

¿Sabe mejor lo que quiere y lo que no quiere?

Sí, se puede traducir así. A medida que vas trabajando vas aprendiendo y mejorando. Desde luego, cuando salí de la Academia estaba en pañales y desde entonces me han sucedido cosas que hacen que sepa lo que quiero, dónde me siento más cómoda en mi carrera. Es un camino.

¿Cómo gestiona la presión del lanzamiento de un disco tan importante para su carrera como este 'Rayo'?

Es una sensación extraña. Cuando tengo que afrontar una fecha clave en el calendario la vivo de una forma un poco rara hasta que llega el día. Estoy un poco desentrenada. Las canciones han estado tanto tiempo guardadas y escuchándolas únicamente yo y mi entorno, que pensar que van a estar a disposición de todo el mundo es algo muy fuerte, no me lo imagino todavía. Es rarísimo. Creo que me costará dormir los días antes.

La portada del disco 'Rayo'. Sony

Hacerlo en un sello tan potente como Sony debe darle cierta tranquilidad.

Totalmente. Es un equipo con el que he trabajado mano a mano todo este tiempo. En realidad, tengo un síndrome de la impostora ante el que contar con un equipo que apoya tanto mi proyecto me ayuda a sobrellevar la toma de decisiones. Estoy más tranquila.

Usted estudió Publicidad y Márquetin y Relaciones Laborales en la Universidad San Jorge. ¿Se inmiscuye en este apartado?

En este sentido dejo trabajar tranquilamente al departamento de márquetin porque están muy capacitados. Sé que en el mundo musical lo saben todo. Siempre pido estar al tanto y poder opinar. Aplicarme a mí lo que he estudiado puede ayudar a mi carrera. No tomo decisiones de lo que hay que hacer pero estoy involucrada.

El título de su álbum transmite fuerza y seguridad.

El título tiene muchas variantes. Me costó mucho elegirlo. Pregunté a diversas personas qué pensaban. Algunas me hablaban del destello del relámpago, otras lo interpretaban como el rayo de luz… Y son ambas. Hay un elemento de luz y oscuridad en el disco que queda reflejado en el título. Además de eso, hay una razón que fue la primigenia. Todas estas canciones están relacionadas por un contexto que las une todas, que es muy espiritual, hasta cierto punto de simbolismo religioso. De pequeña yo hacía muchos viajes por carretera por el Bajo Aragón y el cielo estaba súpernublado. De repente aparecía un rayo de luz entre las nubes y mi padre decía: Mira, ahí está. Y eso se ha quedado en mi espiritualidad, de la que hablo en algunas canciones.

¿Cómo ha sido trabajar con el productor Carlos Campi, conocido por su labor con Jorge Drexler, Vetusta Morla o Bomba Estéreo?

Fue increíble. Sabía de su prestigio en la industria y de todos los premios que ha ganado. Y había escuchado muchos discos con grandísimos artistas que él produjo. Le tenía un gran respeto y un poco de miedo porque me imponía. Trabajar con él ha sido como cursar un máster para sacarle el máximo partido a una canción. Yo tenía una pulsera de plata preciosa, pero Campi la ha pulido hasta sacarle el máximo brillo. El acabado final hace que se vea tan bonita.

Si a esa niña que en el instituto de Alcañiz cantó con el grupo Teniente Mur o que estudió en el Conservatorio alcañizano le hubieran dicho que le sucederían las cosas que relata en esta entrevista...

Han pasado 20 años desde que iba al Conservatorio de Alcañiz. Jamás pensé que esto me sucedería. No es que tuviera muy claro a qué quería dedicarme. En ningún momento me imaginé en mi paradigma actual. Es todo bastante loco.

¿Qué puede avanzar de la gira de presentación? ¿Recalará en Aragón?

Mi vínculo con mi tierra es total. Siempre que surge la oportunidad, estoy allí. Ahora estoy centrando mi energía en montar un directo que le haga justicia al disco tanto a nivel musical como visual. La primera actuación que está confirmada es en el festival Son del Camino en Galicia. Espero que la gira pase por la mayor parte de Aragón, ojalá también por Alcañiz.