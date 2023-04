Isa Muguruza: "Juego con la acidez y la dulzura. Me funciona y me encanta"

Pasea Isa Muguruza por el Museo Pablo Gargallo de Zaragoza. Lleva una minifalda, zapatos y calcetines de colegiala, una camisa de rayas, un ‘blazer’ de aires masculinos y un bolso de Miu Miu azul celeste del que cuelga una cinta rosa de la Virgen del Pilar ("no me la han regalado, me la he comprado yo", precisa). Admira los detalles del palacio renacentista de los Argillo y el friso con los frescos de José Luis Cano que decoran el salón de actos. Lo hace muy interesada, con ojos de artista, de artista de nuevo cuño que tiene un pie en el papel en blanco y otro en las redes sociales, donde solo en Instagram acumula casi 140.00 seguidores.

Esta ilustradora, nacida en Irún en el 94, es una en la actualidad una de las más solicitadas de España por sus dibujos en los que envuelve un sentir extenso y transversal, que bebe del feminismo, la diversidad y los referentes pop generacionales en un mundo de ensoñación y fantasía

¿Es la ilustración hoy en día un mundo dominado por las mujeres?Mis referentes en ilustración son todas mujeres, mientras que en pintura son hombres, porque es lo que hemos estudiado. A día de hoy las mujeres tienen mucho que decir. Si siempre el arte lanza mensajes, en la pintura son más abstractos. Mientras que en ilustración son más directos con lo que se convierte en una herramienta ideal para contar nuestras historias, vivencias y reivindicaciones.



Habla de contar, pero ¿cómo lo reciben al otro lado?Mi público, si atiendo a las estadísticas de Instagram, es un 86% mujeres. Yademás me siento apoyada por ellas. Hemos creado una especie de red entre nosotras. Entre las propias ilustradoras y a su vez con el público. No sé como será en otros mundos del arte, pero entre las ilustradores nos apoyamos bastante y tenemos muy buena sintonía. Somos una comunidad

"Vi que no podía verme mediatizada por una aplicación como Instagram, no puede ser que un algoritmo haga el trabajo creativo por ti".



"Le doy mucha importancia a hablar conmigo misma en el lienzo".





¿Cómo es su relación con las redes sociales? Son un gran escaparate pero también puede llegar a desbordar la respuesta directa.

Empecé a subir mis ilustraciones en Instagram con 21 años, era una niña, ahora tengo 29. Entonces le daba mucha importancia a los comentarios y a las visitas. Luego no tanto, pero sí que admito que me influían la reacciones, no solo en cuanto a si gustaban o no las ilustraciones, sino con respecto a su temática. Al final lo que me planteé es que igual hay asuntos sobre los que yo no tengo nada que decir. ¿Por qué me tengo que ver obligada? Me di cuenta de que no podía hacer caso a todo lo que me dijeran y tampoco verme mediatizada por una aplicación como es Instagram, no puede ser que un algoritmo haga el trabajo creativo por ti.



Una de las ilustraciones de Isa Muguruza. isa Muguruza

Los ilustradores están muy asomados al mercado, a lo comercial. Sí, al ‘mainstream.

¿Cómo hace para evolucionar y mantener su voz propia?Mi semana la divido entre los proyectos con marcas e instituciones, que es lo que me da de comer y además tienen plazo de entrega y una responsabilidad, y el compromiso conmigo misma, que es muy fuerte. Incluso he dejado otros trabajos por darle un espacio a mi proyecto personal, porque lo veo como uno más. Todos los días intento dibujar algo para mí, aunque sea un boceto, o intento explorar paletas de color. Le doy mucha importancia a hablar conmigo misma en el lienzo.

Hablando de la paleta de color, la suya es muy singular. La define casi tanto como el trazo.He leído mucho cómic y he crecido viendo dibujos animados. Los elegía no por la trama sino por los propios trazos. Los 90 ha influido mucho en mi vida. Y el manga japonés... Son referencias que tengo muy presentes. Cando empecé en Instagram tenía como algo innato la querencia por los colores pastel, los rosas, los azules... todo muy dulce. Pero fui evolucionando porque me daba cuenta de que en las redes sociales hay tantos estímulos que para que algo funcione tienes que llamar la atención de alguna manera. Yo opté por los colores psicodélicos o flúor. Empecé a saturar mucho la paleta con colores diferentes. Coincidió que iba a academias de dibujo y me empecé a cansar de pintar la piel o el pelo de sus colores reales Me divertía más el proceso de colorear que de hacer algo realista.

Una de las ilustraciones de Isa Muguruza. isa Muguruza

Hasta llegar ahora a terrenos casi fantásticos.Estoy a medio camino entre un mundo real y uno fantástico. Todas mis proporciones son realistas, pero mis colores son de otro mundo. Me gusta moverme en un plano onírico.

¿Ese mundo de ensueño no atempera su mensaje reinvindicativo?No, mis mensajes siguen siendo crudos. Pero para mí el color es una manera de endulzar ciertos mensajes. Juego con la acidez y la dulzura. Me funciona y me encanta.



¿Cómo casa ese mensaje a veces crudo con el trabajo para marcas?Estoy súper contenta. Entiendo que mi mensaje incomoda en ocasiones, pro no quiero ser agradable constamente. Igual para ilustrar una libreta de uso diario soy más templada, pero en otros terrenos, no. Estoy en un momento de crecimiento, en el sentido también de que unos proyectos llevan a otros. A veces las marcas son cerradas, tienen sus miedos, pero al ver otros trabajos mío se animan. Como por ejemplo Correos...

Hábleme de eso. Acaba de hacer una serie de sellos.Ha sido el proyecto más bonito de mi vida y además he aprendido sobre mujeres de la historia de España que no conocía, como La Roldana. La tirada es de ocho mujeres que han destacado en sus respectivos ámbitos; hay artistas, escritoras, médicos... Y van a salir otros ocho sellos.

¿Estaba previsto o ha sido por el éxito?Por lo segundo. Han alargado la campaña, ha sido muy fuerte. Lo que Correos quiere es renovar y rejuvenecer el perfil del coleccionista de sellos y acercar también a esta franja de edad al mundo postal.