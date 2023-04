Jean-Paul Gaultier desfila por el cine en el Caixaforum de Zaragoza

Jean-Paul Gaultier es protagonista en la nueva exposición que recibe el Caixaforum de Zaragoza, en la cual se exploran bajo su dirección las relaciones entre la moda y el cine. La muestra no tiene un afán globalizador sobre este tema sino que es claramente de autor: la mirada del influyente diseñador francés, sus gustos y pasiones, su propia biografía, se hacen notar, y mucho, en la selección de los vestidos, accesorios, dibujos, carteles, fotografías y fragmentos de películas que se exhiben.

La presentación de 'Cine y moda. Por Jean Paul Gaultier' ha sido esta mañana, con este interviniendo a distancia, vía 'streaming', ataviado con una de sus icónicas camisetas de rayas marineras. "El cine es el reflejo de nuestra realidad y de nuestros sueños, como la moda", ha dicho.

La exposición, al igual que otras tres que han pasado anteriormente por el Caixaforum, se nutre fundamentalmente de las colecciones de la Cinémathèque Française, además de, en este caso, las aportaciones de más de 20 coleccionistas. Pueden verse 60 'looks' distintos, unas 90 escenas de películas y cientos de fotogramas, dispuestos por la segunda planta del Caixaforum en un montaje por momentos abigarrado, en el que encontrarán muchos motivos para detenerse tanto los amantes de la moda como los aficionados al cine.

Jean-Paul Gaultier, él mismo un cinéfilo, ya retirado de los desfiles (hay una pieza del último que hizo, en 2020, inspirada por 'La naranja mecánica'), revisa la presencia de la moda en las películas, las colaboraciones de diseñadores en el vestuario de distintos filmes y la creación de los arquetipos masculinos y femeninos "buscando los hombres más femeninos y las mujeres más fuetes". Dedica una atención especial a los modelos de belleza minoritarios, a los andróginos y a la influencia de las subculturas rock, punk y queer.

La exposición reúne obras de grandes modistos como Coco Chanel, Balenciaga, Pierre Cardin, Courrèges y Sybilla, además de, claro, creaciones del propio Gaultier, así como más de 60 'looks' icónicos del cine, la mayor parte de ellos originales, con vestidos de Sharon Stone ('Instinto básico'), Catherine Deneuve ('8 mujeres') o Marilyn Monroe ('Eva al desnudo'), o los trajes de 'Superman' (que lució Christopher Reeve), 'La máscara del Zorro' (Antonio Banderas) o 'Rocky' (Silvester Stallone)..

Jean-Paul Gaultier ha hablado en la presentación de sí mismo, de su carrera, da igual lo que se le preguntara. Algo parecido sucede en la exposición, cuyo discurso está totalmente impregnado de su personalidad y experiencias. Desde el principio: parte de un filme, 'Falbalas' (1945), ambientado en una casa de modas, que fue el que le descubrió este mundo, cuando apenas tenía 13 años. "Empecé a hacer bocetos tras ver la película. Yo no he estudiado moda en ninguna universidad. Ser autodidacta me ha dado libertad de creación", ha dicho el diseñador.

Ese filme, ha añadido, le inspiró para perseguir una teatralización de la moda, tanto en su concepción como en su exhibición. "Quería expresarme a través de ella. La moda habla por sí misma, en la calle y en los desfiles", ha sentenciado Gaultier, quien ha tenido palabras de recuerdo para los cineastas que han contado con su trabajo, especialmente Almodóvar, hacia quien ha expresado su admiración y ha calificado de "amigo".

"Madonna expresaba justo lo que yo quería mostrar"

También se ha detenido en su experiencia con Madonna, para la cual, para su gira 'Ambición rubia', diseñó su famoso corsé con formas cónicas, uno de los fetiches de la moda de los 90. "Ella expresaba justo lo que yo quería mostrar en mis colecciones: una mujer fuerte que decide lo que hace sin dejar de ser por ella femenina".

Jean-Paul Gaultier ha insistido en proclamar su independencia como fundamento de todo su trabajo: "No creo que haya que escuchar mucho los consejos -ha bromeado-. Hay que escuchar lo que dice la gente y luego hacer lo que te da la gana".

"Lo más importante -ha proclamado- es la pasión, en la moda como en todas las profesiones. La moda es el cambio, la evolución. Está en todo, en la cocina, en el arte. Como decimos, la moda es lo que ya no está de moda. No sabemos qué va a venir después, como en la vida misma".

"Quienes se visten bien siempre son los jóvenes. Forma parte de su diversión, tienen más libertad para no seguir una etiqueta sino para buscarla. Cuando envejecemos, estamos más limitados", ha concluido.

La muestra estará abierta hasta el próximo 20 de agosto, sus contenidos se recogen en un catálogo, y se acompañará de un programa de actividades divulgativas como un ciclo de charlas, otro de cine comisariado por Rossy de Palma, visitas guiadas y otras que darán pie tras el recorrido a la celebración de tertulias en torno a una taza de café

En la presentación también ha participado, ella presencialmente, Florence Tissot, experta en cine de la Cinémathèque Française y cocomisaria de la muestra junto a Gaultier, la cual este mismo jueves ofrece una conferencia inaugural sobre las 'femmes fatales' de la historia del cine, a las 18.00. Le acompañaban Isabel Salgado, directora del Área de Exposiciones y Colección de la Fundación La Caixa, y Ricardo Alfós, director del Caixaforum zaragozano.