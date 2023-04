Cesár Mallorquí gana el III Premio Críticón ante "el mejor público" de 800 alumnos de Zaragoza

César Mallorquí (Barcelona, 1953), con 'Manual de instrucciones para el fin del mundo' (SM), fue el ganador del III Premio Criticón, que convocan Zaragoza Cultural, que dirige David Lozano, y el Patronato de Bibliotecas Municipales de Zaragoza, que coordina María Uriol. Mallorquí, que dijo que su novelista favorito era Gabriel García Márquez y su héroes favoritos El Coyote y su amor Lupe, se impuso a ‘El León de las nieves’ (Oxford) de la zaragozana África Vázquez y a ‘Cueto negro’ (Lóguez Ediciones) de la autora asturiana Mónica Rodríguez en la votación que realizaron ‘in situ’, en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza y a través del móvil 800 alumnos de tercero y cuarto de ESO de 20 institutos de Zaragoza, 20 públicos y cuatro concertados.

Como recordaron los presentadores del acto Pepe Trives e Inma García en una gala emocionante, protagonizada por los alumnos, todos ellos habían leído y analizado durante el curso las tres novelas como se vio en un concurso donde se hacían tres preguntas sobre el amor, la muerte y el lugar donde suceden las acciones. Los representantes de cada instituto lo acertaron todo, a qué libro correspondía cada fragmento, y hubo que forzar el desempate, en menos de diez segundos, intentando decir en qué página estaba el fragmento. También lo acertaron; y a veces hasta por partida doble.

Los tres les pidieron a los jóvenes que votaran libremente el libro que más les gustase, y África Vázquez, con 26 títulos en su haber, dijo que “no había podido acabar ninguno de los libros que le habían pedido que leyese en clase”

El acto fue entrañable y participaron, con las imperfecciones y el nerviosismo del directo, solo alumnos y algunos profesores y bibliotecarios. Fue un acto vedado a los padres. El profesor, poeta y músico de Thachenko Sebas Lapuente animó el acto con su guitarra eléctrica. Y los autores, entre otros juegos, tuvieron algunos duelos sobre finales abiertos o cerrados, realidad y ficción, y personajes adultos o jóvenes. Luego, en una suerte de llamada final al veredicto de los lectores, explicaron por qué debían leer su libro. Mónica Rodríguez ha hecho un libro de carácter íntimo y muy elaborado, muy poético, vinculado a su Asturias natal; África Vázquez, que recordó que tiene 32 años y 26 libros publicados, les dijo que eligieran libremente; su novela es una aventura en África, donde hay viajes, experiencias y amor.

César Mallorquí usó el ingenio, la ironía y el buen humor, y dijo que escribía para aprender cosas. Daniel Marcos.

Y César Mallorquí, que pareció siempre el predilecto del público lector -por los aplausos y por el entusiasmo ante sus intervenciones y sus bromas– dejó algunos aforismos, claves de su escritura y algunas bromas en el aire. “A ver. Mónica ha intentado convenceros al decir que hoy es su cumpleaños; África, lo ha hecho con su embarazo. A mí me quedan cuatro meses de vida”, dijo primero, de broma, y luego recordó, con humor y afecto, que ante esos datos conmovedores solo tenía su muleta. Agregó que su novela presenta “el lado oscuro de las redes sociales. Internet tiene muchas cosas estupendas, pero también tiene un lugar oscuro y terrible”, apuntó. Dijo que el personaje real de su vida era Pepa, su mujer. Y ella, desde las primeras butacas, confesaba: “Siempre me saca los colores. César es así”.

Mallorquí dijo que 'Manual de instrucciones para el fin del mundo', la novela ganadora aborda “el lado oscuro de las redes sociales. Internet tiene muchas cosas estupendas, pero también tiene un lugar oscuro y terrible”

David Lozano, escritor, creador de este proyecto y director gerente de Zaragoza Cultural, estaba muy contento. “No habría querido tanto protagonismo”, decía con pudor al final; hasta Mallorquí recordó que había estado papucho y cuánto mérito tenía su actitud y su firmeza y su defensa de un sueño. Algo semejante había insinuado la vicealcaldesa Sara Fernández. David Lozano expresó que esta era una idea no académica encaminada al “descubrimiento del placer de leer”, y, tras elogiar qué nos dan los libros -viajes, personajes, sueños, la posibilidad de vivir otras vidas-, dijo que espera que la experiencia no se quede aquí, en estos libros, sino que continúe con más volúmenes y más autores. María Uriol conminó a los jóvenes a “que sigáis leyendo” y les recordó que en las Bibliotecas Municipales hay muchas otras historias.

César Mallorquí: “La realidad es lo que inventa la gente que no tiene imaginación”, diría, y recordaría que él tiende a escribir de lo que no sabe, por ejemplo de la caligrafía del siglo XIX, “aunque siempre tenemos que partir de algo”

El ganador César Mallorquí diría que ha estado en muchas fiestas, entregas de premios y concursos literarios, pero que jamás había vivido algo tan emotivo y emocionante. “Es el proyecto más importante y vosotros sois el mejor público”, dijo el escritor, que recordó que Picasso es su pintor favorito. El de Mónica, Joan Miró, a ella le habría gustado haber escrito ‘El amante’ de Marguerite Duras; y el pintor de África es su propio padre, Rafael Vázquez, y le habría gustado firmar ‘Los miserables’. Imperaron las normas de la cortesía y la buena educación. La literatura es el territorio de la libertad y la camaradería.

Los tres les pidieron a los jóvenes que votaran libremente el libro que más les gustase, y África dijo que "no había podido acabar ninguno de los libros que le habían pedido que leyese en clase". Eso sí, Mallorquí -que nunca perdió la gracia- dijo que compartía el premio con sus dos compañeras, pero que no iba a darles ni la escultura ni el diploma ni tampoco iba a dividir los dos mil euros del premio. "La realidad es lo que inventa la gente que no tiene imaginación", diría, y recordaría que él tiende a escribir de lo que no sabe, por ejemplo de la caligrafía del siglo XIX, "aunque siempre tenemos que partir de algo". Mallorquí dijo otra cosa curiosa: "No creo en la literatura para jóvenes. Solo creo en las buenas novelas".

Imagen de grupo: profesores, alumnos, responsables institucionales, todos ellos participaron en "la fiesta de la lectura" Daniel Marcos.

Con buen humor y muchas firmas de libros se acabó “la fiesta de la lectura”. Pepe Trives, profesor y colaborador de HERALDO, pidió que se continúe con el premio, que “haya una cuarta edición”. El Auditorio, por cierto, estrena una nueva coordinadora en la figura de María Jesús de Gregorio, que se dedicó durante años a la gestión artística y en los últimos tiempos trabajó en el Torreón Fortea.

Los institutos participantes son IES Ítaca, IES Valdespartera, IES Ramón Pignatelli, Nuestra Señora del Carmen (NSCZ), IES José Manuel Blecua, IES Clara Campoamor Rodríguez, IES Miguel Catalán, IES Ramón y Cajal, ES Jerónimo Zurita, Colegio Cantín y Gamboa, Colegio Santa María del Pilar (Marianistas), CPI Rosales del Canal, Corazonistas, Colegio María Auxiliadora, IES Élaios, Fundación San Valero, IES El Picarral, IES Avempace, IES La Azucarera e IES Virgen del Pilar.